Amalia García Obregón, sobre la presunta agresión a Paloma Lago, su excuñada: "Estamos a la espera de hablar con alguien"

Este próximo sábado, 14 de junio, se cumplirán 10 días desde que se hizo público que Paloma Lago (58 años) había interpuesto una denuncia por presunto delito de agresión sexual contra Alfonso Villares (55), ex alto cargo del PP de Galicia. Desde entonces, todos los focos están puestos en la presentadora, pero también en su familia, pues la modelo se mantiene en la más estricta intimidad, refugiada en su casa de Ferrol.

La que fuera su cuñada, Ana Obregón (70), ha sido una de las que se ha pronunciado ante los medios de comunicación, mostrándole su total apoyo. "Ella lo está pasando muy mal... Si ella tiene las fuerzas para seguir adelante con una denuncia que ya interpuso en enero... Yo la creo firmemente", aseguró la actriz el pasado 5 de junio a EL ESPAÑOL.

"Si he hablado o no he hablado con ella no lo voy a decir. Tiene todo mi apoyo, ella lo sabe. Sobre todo mi sobrino y ahijado, Javi", sentenciaba. "Son momentos muy delicados, muy difíciles", insistía la bióloga, quien además se ha pronunciado sobre el caso en televisión y ante las agencias. Este pasado jueves, día 12, a Ana le han vuelto a preguntar por su excuñada. Sin embargo, se ha mantenido discreta. Ha sido su hermana Amalia (67) quien ha respondido.

Ana Obregón y sus hermanos en la boda del hijo de Paloma Lago. Gtres

"Siempre, sí", ha contestado rotunda ante los micrófonos de Europa Press cuando le han preguntado si apoya a la presentadora. Amalia García Obregón ha asegurado que, a pesar de la situación complicada por la que está atravesando Paloma Lago, la familia no está preocupada: "No, hombre, preocupado no. Estamos a la espera de hablar con alguien".

Ana Obregón, quien le acompañaba, se ha limitado a responder: "Ya no voy a decir nada más" porque "ya he dicho todo lo que tenía que decir". Eso sí, ha insistido: "Mi apoyo siempre a Paloma".

Respecto al caso, la última información que se ha hecho pública tiene que ver con el informe toxicológico que arroja luz a la "sumisión química" de la que se deslizó que Paloma Lago fue víctima.

Tal y como han confirmado diversas fuentes judiciales al diario ABC, la prueba se llevó a cabo el pasado 27 de diciembre, día en el que habría sucedido el presunto episodio de agresión sexual por parte del político a Paloma Lago. La modelo, cabe recordar, se despertó aturdida y mareada en su vivienda de Covas (Ferrol).

Paloma Lago, en un acto en Sevilla en 2023. Gtres

Alfonso Villares, según sostiene el citado portal, habría sido el encargado de alertar de la situación a la hermana y al sobrino de Lago, quienes residen a escasos metros de su domicilio. Este último, de hecho, fue quien realizó la llamada al teléfono de emergencias 112 tras encontrarse a Paloma en tales circunstancias.

Una vez realizada la llamada, tanto la Policía Nacional como una ambulancia se desplazaron de forma inmediata a la vivienda en la que se encontraban los protagonistas de los hechos. Fue entonces cuando los sanitarios realizaron las muestras pertinentes con las que se ha procedido al informe toxicológico.

En los últimos días también se ha pronunciado sobre el caso la nuera de la presentadora, Eugenia Gil Muñoz. "Cómo no la voy a apoyar si es mi suegra", dijo esta misma semana ante los micrófonos de Gtres. Quien se ha mantenido discreto ha sido su marido, Javier. El hijo de Paloma Lago, según ha podido saber este periódico, ha estado con su madre en su casa de Ferrol.