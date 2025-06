Lidia Torrent y Jaime Astrain, sobre su relación: "Estamos en terapia de pareja. Hay que reenamorarse continuamente"

Lidia Torrent (31 años) y Jaime Astrain (37), más enamorados que nunca. Con una mirada brillante y muy cómplices, han posado juntos este miércoles, 11 de junio, en un acto público en Madrid. Las últimas publicaciones sobre la pareja hablaban de una presunta crisis entre ellos; sin embargo, tras una conversación con este medio, quedó claro que solo fue un simple enfado.

La presentadora y el exfutbolista han aparecido juntos en Madrid, en los Premios Vanitatis, donde se han mostrado muy comprometidos con su profesión y muy atentos con los medios de comunicación. La pareja ha posado como si se acabaran de conocer: parece que están atravesando una bonita etapa sentimental.

EL ESPAÑOL, que ha tenido acceso a una charla exclusiva con la pareja, ha conocido los motivos por los que se muestran tan enamorados delante de las cámaras. Todo se debe a que están acudiendo a terapia de pareja, algo que les está funcionando y en lo que llevan varios meses trabajando, con el objetivo de mantener una relación sana y estable.

Lidia Torrent y Jaime Astrain en los Premios Vanitatis 2025. Gtres

La pareja, en una charla muy distendida con este medio, ha resuelto las dudas planteadas por la prensa. Tras los rumores de crisis sentimental, Lidia Torrent ha aclarado que está muy bien: "Estamos en plan tortolitos", ha expresado con una gran sonrisa en el rostro mientras miraba a su pareja.

"No es que nos venga bien o mal. No hacemos las cosas para que la gente diga que estamos bien. Simplemente tenemos muchas cosas en común que nos encanta compartir. Venimos, y si se nos ve bien, mejor", ha añadido, zanjando así los rumores de crisis entre ellos y adelantando que están mejor que nunca.

Entre risas cómplices y miradas de enamorados, Lidia Torrent ha confesado cuál es el motivo por el que brillan tanto juntos: "En terapia de pareja nos está yendo súper bien", ha revelado en exclusiva a EL ESPAÑOL. Es la primera vez que la pareja habla abiertamente sobre la situación actual de su relación.

Tras el anuncio de esta inesperada noticia, Jaime Astrain ha querido puntualizar: "En una relación hay que reenamorarse continuamente, hay que actualizarse. Las circunstancias son complejas con una niña. Siempre viene bien una ayuda externa para seguir construyendo una familia", ha explicado.

Lidia Torrent y Jaime Astrain en una imagen de sus redes sociales. Instagram

"Era algo que llevábamos mucho tiempo hablando y, al final, dijimos: 'Es hora de coger el toro por los cuernos'", ha añadido el exfutbolista, confesando que la decisión les está sentando muy bien.

Sin embargo, entre sus palabras parecía haber cierto pudor al compartir algo tan íntimo sobre su relación. "Hay mucha gente que ha hablado sobre la terapia personal o de pareja. Es algo que ya está más que dicho y hablado. No me da ni vergüenza ni reparo. Todo lo contrario", ha aclarado Torrent al ser preguntada por su posible incomodidad al abordar esta situación públicamente.

El pasado 27 de abril, EL ESPAÑOL, en una charla en solitario con Lidia Torrent, abordaba la relación actual con Jaime Astrain, los rumores de crisis sentimental y si atravesaban un mal momento. Tras desmentir los rumores, la presentadora explicó que simplemente no felicitó a su pareja en un día señalado porque estaban enfadados, lo que hizo saltar las alarmas. "La última vez que nos vimos ya estábamos", ha confesado, expresando que llevan casi dos meses acudiendo a terapia juntos.

Jaime Astrain también se ha sincerado sobre cómo se siente en ese proceso: "Tenía envidia, porque cuando yo jugaba al fútbol no era muy habitual lo de tener un coach o un psicólogo que te ayudase, y digo: ¡ojalá lo hubiese hecho antes!", ha comenzado diciendo. Y ha añadido: "Creo que viene muy bien, para una relación más, pero me hubiese gustado hacerlo antes".

Jaime Astrain y Lidia Torrent junto a su hija en una imagen de sus redes. Instagram

La pareja ha confesado que esto "no lo habíamos contado antes" y que están muy felices de haber tomado esta decisión. Astrain también ha compartido su ilusión por comenzar la terapia individual, algo que no había podido hacer antes por motivos de trabajo. "La semana que viene, sin falta, allí estoy".

Para terminar, se les ha preguntado por su futuro como pareja y las ganas de ampliar la familia. "Los dos queremos, a los dos nos hace ilusión poder ampliarla. Pero hay circunstancias que ahora pesan más, como nuestro trabajo. Queremos viajar, tener más independencia y una logística de vida distinta. No es un plan a corto plazo. Pero no tiene nada que ver con que nos enfademos o no", ha concluido, asegurando que llegará el momento.

La pareja ha reconocido que están atravesando un muy buen momento, y todo apunta a que seguiremos viéndoles brillar juntos, con miradas cómplices y gestos de cariño. La terapia de pareja está funcionando y se les ve más enamorados que nunca.