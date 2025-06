El emotivo mensaje de Ava a su madre, Paz Vega: "Si algún día llego a ser la mitad de la mujer que tú eres, estaré orgullosa"

Este pasado miércoles, 11 de junio, al filo de las 19:30 horas de la tarde, en La Estación Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, en Madrid, se han dado cita los rostros más célebres del panorama nacional. El motivo: la entrega de unos galardones muy especiales.

En concreto, los Premios Vanitatis 2025. EL ESPAÑOL ha estado presente. De entre los galardonados, destaca la figura de la actriz Paz Vega (49). La artista ha recibido la distinción Mujer del Año, y ha acudido acompañada de su esposo, Orson Salazar, y dos de sus vástagos.

Vega ha presumido de la compañía de su primogénito, Orson Jr., y de su hija Ava. Tan sólo ha causado baja su hijo menor, Lenon. Paz se ha mostrado muy emocionada, habida cuenta de que ha sido Ava, su hija, la encargada de entregarle el galardón sobre el escenario.

La familia Vega Salazar en el evento de Vanitatis.

"Ella es una mujer que para mí lo es todo. Ella es mi madre. Una mujer que nunca se rinde. Que siempre está soñando, trabajando, tratando de ayudar a todos. Incluso cuando está cansada. Es fuerte, fuerte en silencio", ha comenzado Ava su discurso.

"Su forma de seguir. Tiene una energía que te contagia. Si algún día llego a ser la mitad de la mujer que tú eres, ya me sentiría muy orgullosa de mí. Este premio a la Mujer del Año se queda corto para mí", prosigue la joven, que desea seguir los pasos artístico de su madre.

Paz Vega y su familia, en Madrid, este pasado miércoles, día 11. Gtres

"Te quiero mucho y gracias por ser como eres", concluye Ava. En ese momento, el público estalla en aplausos y la protagonista, Paz Vega, sube al escenario, con gran emoción.

"Me hace ilusión estar hoy aquí, con mi hija, con mi hijo mayor y mi marido. Sólo falta el pequeñín. Mujer del Año son palabras grandes. Yo no me considero mujer del año, ni del mes ni del día. Simplemente yo soy alguien que ha tenido la suerte de trabajar en algo que me apasiona", entona Paz.

"Y también he tenido la fortuna de poder evolucionar dentro de mi profesión, que no es fácil, y pasar de la interpretación a la dirección y a la escritura. Ha conllevado mucho trabajo y mucho sacrificio, ha habido que derribar algún que otro muro, pero el camino ha merecido la pena", concluye la intérprete de 7 Vidas.

Historia de amor

La historia de Paz Vega y Orson Salazar es un ejemplo de amor sólido, discreto y duradero. La actriz sevillana y el empresario venezolano llevan más de dos décadas juntos, compartiendo vida, familia y también trabajo, en una complicidad que ha resistido los vaivenes de la fama.

Se conocieron en Madrid en 2002, y según ha contado la propia Paz, fue amor a primera vista. Aunque Orson se hizo de rogar, la conexión fue inmediata. Apenas unos meses después, sorprendieron a todos casándose en una ceremonia íntima en Caracas, ciudad natal de él.

Tres años más tarde, celebraron una segunda boda, esta vez religiosa, cumpliendo el deseo de la actriz de casarse “de blanco y con banquete”.

Fruto de su relación nacieron tres hijos: Orson Jr., Ava y Lenon, que han crecido entre España, Estados Unidos y Latinoamérica. Durante años, la familia residió en Los Ángeles, donde Paz desarrolló su carrera internacional.

En todo momento, Orson ha sido su representante, coach y socio, acompañándola en cada paso profesional y personal.

La pareja ha mantenido siempre un perfil bajo, pero no han dudado en compartir momentos especiales en redes sociales. En su 17º aniversario, Paz escribió: "Parece que fue ayer cuando te vi por primera vez y me cambiaste el rumbo… Juntos nos embarcamos en este viaje sin retorno”.