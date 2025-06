Andrés Roca Rey celebra sus diez años de alternativa con una fiesta rodeado de famosos: los detalles y un gran anuncio

Andrés Roca Rey (28 años) es uno de los toreros contemporáneos más conocidos del panorama nacional. Aunque es de origen peruano, en España se ha consolidado como una de las figuras más reclamadas en las plazas de toros.

Este martes, 10 de junio, ha cumplido una década en una de las profesiones más exigentes del mundo y ha querido celebrarlo rodeado de amigos y personalidades del mundo del arte y la comunicación.

Madrid ha sido el lugar elegido para hacer realidad este aniversario. Además, durante la celebración, el torero ha hecho un importante anuncio. "Cuando inicié mis pasos en este mundo, siempre pensé en tomar la alternativa, estar diez años en activo y luego regresar a mi tierra a descansar", ha comenzado diciendo ante los asistentes.

Roca Rey en el ruedo en una imagen de archivo. Gtres

Estas palabras hacían presagiar un posible anuncio de retirada, sin embargo, nada más lejos de la realidad. "No tengo ganas de retirarme aún, y esta encerrona es mi manera de renacer para seguir cumpliendo mis sueños", ha continuado.

Roca Rey ha esperado a esta gran celebración, rodeado de amigos y seres queridos, para anunciar lo que será su próximo gran salto. Lo que parecía un documental de su carrera, en las imágenes compartidas por los asistentes, ha quedado lejos de la noticia que el diestro tenía preparada.

La noticia más destacada ha sido la que él mismo ha revelado: el próximo 2 de noviembre de 2025, coincidiendo con el décimo aniversario de su alternativa, se encerrará en solitario con seis toros en la próxima edición de la Feria del Señor de los Milagros, que se celebrará en el bicentenario coso de Acho, en Lima (Perú).

Imágenes del interior de la fiesta de Roca Rey publicadas en redes. Instagram

"Me voy a encerrar con seis toros en la Plaza de Acho. No es fácil. Siempre tuve miedo de hacerlo. Pero la vida está para crear historias, para enfrentarse a uno mismo, para ser rebelde cuando toca. Esta corrida no es solo un reto, es un renacer", ha expresado Roca Rey durante su discurso.

Con este gesto, el torero reafirma su vínculo con el público peruano, que siempre lo ha apoyado, y su compromiso con el mundo de la tauromaquia en un momento clave de su trayectoria. Además, la Feria del Señor de los Milagros es uno de los ciclos taurinos más importantes de América, lo que hace aún más especial esta edición.

Todavía no se conocen los detalles sobre las ganaderías seleccionadas para esta cita histórica, aunque según apuntan algunos medios especializados, podrían anunciarse en los próximos días.

Detalles de la fiesta

Este hecho histórico fue anunciado en una gran fiesta organizada por el propio Roca Rey en un local madrileño. Lo que parecía una ceremonia íntima terminó convirtiéndose en todo un cónclave de personalidades, con la presencia de su gran amiga Victoria Federica (25), el influencer Tomás Páramo (29), y hasta Tamara Falcó (43) junto a su marido, Íñigo Onieva (37).

Los mensajes de Victoria Federica e Iñigo Onieva en Instagram. Instagram

También acudieron periodistas como Teresa de la Cierva (53) o Berenice Lobatón (22), cantantes como Marina Carmona (32) y Estrella Morente (44), así como figuras destacadas del ámbito social como Carmen Lomana (76) y Vicky Martín Berrocal (52), según relatan blogs especializados que vivieron la velada desde dentro.

Sus amigos no tardaron en mostrarle su cariño también a través de redes sociales. "Felicidades por esos 10 años de alternativa. Espero que podamos seguir disfrutando de ti muchos años más, Andrés", escribió la nieta del rey Emérito.

Por su parte, Íñigo Onieva también quiso rendirle homenaje y, junto a una imagen con él y su mujer, compartió: "Celebrando 10 años de una carrera legendaria... y lo que queda, amigo".

Aunque no ha trascendido el lugar exacto donde se celebró este aniversario, sí se sabe que el evento estuvo conducido por Isabel Forner (33) y que la música corrió a cargo de Marina Carmona, que puso voz a una noche llena de emoción.