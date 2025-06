Acompañamos a Terelu en la presentación de su obra: "Paco Valladares siempre me decía que tenía que hacer teatro"

Madrid ha despertado con el cielo encapotado, pero nada iba a parar la presentación oficial de Santa Lola, la obra de teatro de Terelu Campos (59 años), que llega a Móstoles el próximo 21 de junio. La televisiva ha reunido a una decena de medios de comunicación para presentar uno de sus proyectos más personales: su primera obra de teatro.

Tras vender todas las entradas en el teatro de Valladolid, la pequeña de las Campos ha querido hacer una parada en la capital para que los mostoleños puedan disfrutar de esta comedia escrita por César Lucendo (46).

Este miércoles, 11 de junio, Terelu Campos ha congregado en el Museo de la Ciudad de Móstoles a los medios de comunicación para promocionar la que ha sido su obra debut y que llega a la capital por primera vez. "Ya empiezo a no dormir y quedan aún 10 días. Ya sabéis lo responsable que soy", ha comenzado diciendo a los medios allí presentes.

César Lucendo y Terelu Campos en la presentación de Santa Lola en Móstoles. Gtres

Terelu Campos ha querido desvelar secretos que aún no se sabían sobre el personaje que encarnará e incluso si tendrá que cancelar de nuevo alguna de sus obras. Además, no ha querido olvidar en este día tan especial a su madre, María Teresa Campos, y a su hija, Alejandra Rubio (25), quien le apoyó en esta aventura.

Entre los asistentes se han encontrado José María Almoguera (35), que debuta como reportero en el programa TardeAR, y Lydia Lozano (64), que ha llegado con ganas de reconciliarse con la hermana de Carmen Borrego: "¡Ay, Lili! ¿Qué haces aquí? ¡Dame un abrazo!", ha exclamado Terelu cuando ha visto a la que fuese su compañera durante 14 años en el programa Sálvame.

Marcaban las 12:33 horas cuando ha dado comienzo la rueda de prensa, tras un breve posado de los protagonistas junto al póster promocional de la obra. La pareja de actores ha querido agradecer la asistencia de los medios y ha expresado su máxima voluntad de resolver las dudas que fuesen necesarias de cara a la nueva representación en Móstoles.

El abrazo de Lydia Lozano y Terelu Campos en la presentación de Santa Lola en Móstoles Gtres

Las primeras preguntas han ido dirigidas hacia la protagonista, sobre su deseo de adolescente de ser actriz, algo que siempre le había gustado pero nunca se había atrevido a hacer. "De joven hacía muchas cosas con Paco Valladares y él confiaba mucho en mí. Él me decía que tenía que hacer teatro y yo le decía que no, que me moría de miedo", ha revelado.

Y añade: "A lo largo de mis más de 30 años de profesión, he tenido libretos que nunca me he atrevido a abrir. Y sé que he tenido a directores enfadados por haber cambiado el personaje de hombre a mujer y yo haber dicho: 'No, no, me muero'", ha confesado.

Aunque ha manifestado el porqué de elegir esta obra como su debut en el teatro: "Ahora he subido a las tablas del escenario porque se lo debía a él, a Paco Valladares", ha dicho emocionada. "Me llevo un sufrimiento cada vez que lo hago", añade.

Los ensayos

Uno de los temas que más han llamado la atención de esta rueda de prensa han sido las horas de ensayo que ha necesitado Terelu Campos para llevar a cabo esta obra. No se ha dicho un número exacto de minutos, pero el escritor de la obra ha confesado que necesitaban repasarla muchas veces. "El teatro es complicado. Lo está llevando con una destreza impresionante", ha empezado diciendo.

Terelu Campos en la presentación de Santa Lola en Móstoles Gtres

Entre los compañeros de la prensa, han preguntado sobre las quejas de Terelu de madrugar, a lo que César ha contestado: "Yo soy mucho de ensayar a primera hora de la mañana, a las 13 horas (risas). Ahí somos bastante compatibles, porque el día es muy largo. Pero sí, han sido bastante atípicos. Una obra de teatro se ensaya 45 días y, por compromisos de ella, ha sido más complicado", continúa.

"¡Confiésalo!", ha exclamado Terelu mientras añadía: "¡Ayer ensayamos por teléfono! Pasamos el texto en llamada". Parece que la pequeña de las Campos está muy comprometida con el proyecto, aunque sabe que su prioridad es la televisión.

Su madre, muy presente

Si hay alguien que está muy presente en la vida de las Campos es su madre: María Teresa Campos. De hecho, ha confesado que estaría muy orgullosa de verla sobre el escenario. "Si estuviera mi madre, le hubiese gustado estar ella, para qué nos vamos a engañar", ha expresado entre risas.

No es la primera vez que la vemos haciendo un sketch en televisión. EL ESPAÑOL se ha interesado por las palabras que ha cogido a lo largo de su carrera de su madre. "Ella me enseñó a no decir que no tan fácilmente. Siempre me dijo que si no probaba las cosas no sabría si me gustaban o no", ha concluido, un poco emocionada.

El camerino de Terelu

En la presentación oficial de la obra de teatro, antes de estrenar en Valladolid, la protagonista contó que ella tenía un altar en el que estaba presente su familia. Ahora, en esta tercera función, se reafirma y cuenta quiénes son las personas que forman parte de ese ritual en el camerino. "Tengo un altar en mi camerino. Ahí llevo fotos de mi madre, de mi hija y de Paco con mi madre. Además, me quito los anillos y el collar y los pongo sobre la fotografía de mi madre", ha contado.

Terelu Campos en la presentación de Santa Lola en Móstoles. Gtres

"Siempre hago una fotografía para verla y así, en la siguiente función, no lo pongo mal. Esa soy yo y la gente que me conoce lo sabe", ha añadido dirigiéndose a Lydia Lozano, que la conoce bien.

Además, la malagueña ha incidido mucho en que tiene rituales antes de subirse al escenario y, a pesar de tener nervios cada vez que sube a las tablas, confiesa que no suele comer antes de la función. "Como muy poco. Me ha pasado siempre, cuando he presentado un programa, por los nervios. Yo no podía hacer Sálvame muchas horas con el estómago lleno, entre otras cosas, porque me puede dar sueño", ha indicado a la pregunta de EL ESPAÑOL.

"Después ya es otra cosa. Es como si reviviera. Después ya no tengo hora ni para acostarme. Una copa o lo que sea", añade entre risas.