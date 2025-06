El 'sí, quiero' de Susana Bicho y Guille del Valle: 200 invitados, vestido 'fresh' y sin luna de miel

Este viernes 13 de junio Susana Bicho (35 años) y su novio, Guille del Valle (31), se darán el 'sí, quiero' en Madrid. La pareja, que comenzó su relación sentimental hace exactamente cinco años, ha decidido pasar por el altar para oficializar su relación.

La influencer y el veterinario comparten piso desde hace tiempo y además trabajan juntos, ya que son socios de una empresa digital. Los jóvenes se lanzaron al mercado empresarial con Viveapp, ahora conocida como Womo.

Se trata de una aplicación que ofrece experiencias únicas a influencers y que ya cuenta con un premio Ídolo. A escasos tres días del enlace matrimonial, JALEOS de EL ESPAÑOL desvela todos los detalles que se conocen hasta ahora del gran día.

1. Fecha con significado

El día de la boda no está elegido al azar. Tiene un significado muy especial para los prometidos. Y es que el 13 de junio de 2020 fue el día en que ambos se conocieron. Desde entonces son inseparables.

2. Lugar intermedio

Ella es de Murcia y él de Barcelona, por lo que la pareja ha decidido celebrar su matrimonio en un punto intermedio para que sea accesible para todos sus invitados y evitar desplazamientos excesivos. El lugar elegido ha sido la capital española, pero se desconoce la iglesia y el sitio de la celebración.

Lo que sí ha desvelado son algunos de los detalles del momento banquete como los manteles y la vajilla que se usarán en su boda. "De lo que más he disfrutado ha sido elegir vajilla, manteles, sillas y demás mobiliario. Espero que la gente además de comer se fije en el plato", ha asegurado Susana en su cuenta de Instagram.

3. Vestido romántico

Es uno de los secretos mejor guardados, aunque la diseñadora del vestido de novia ha desvelado algunos detalles. Susana se casará con un vestido de Claro Couture. La firma sevillana es una de las preferidas de la influencer y es habitual que asista a sus numerosos eventos con espectaculares diseños de la marca.

Susana luciendo vestido de Claro Couture. GTRES

"Me ha dejado total libertad a la hora de diseñar su vestido, pero para mí ha sido fácil porque la conozco desde hace mucho tiempo y tengo claro cómo la veía de novia", asegura Bea Claro, una de las fundadoras de la firma de moda.

"Es un vestido romántico, con detalles súper femeninos. Es un vestido fresh, ligero, sensual y muy muy novia", desvela la diseñadora.

4. Invitados VIP

Un total de 200 invitados asistirá al enlace matrimonial entre Susana y Guille. Se espera que acudan numerosos rostros conocidos, ya que ella es una de las influencers más queridas y tiene muy buenas amigas.

Dulceida (35) y su mujer, Alba (37), seguro que no faltarán a uno de los días más importantes de su gran amiga Susana. Tampoco lo hará José Obando (29), que es uno de sus íntimos. Nagore Robles (42) y Madame de Rosa (43) también se encuentran en la lista de invitados.

Una gran duda es su 'hermana' Anabel Pantoja (38), con quien la novia tiene una especial relación desde hace años. Y es que la sobrina de Isabel Pantoja (68) está 'desaparecida' de la escena pública desde que fue madre, hace ahora seis meses. Ni siquiera estuvo presente en la despedida de soltera de su amiga.

Susana con sus amigos Dulceida y José Obando en su despedida de soltera en Miami. Instagram

5. Luna de miel

En su pódcast, la influencer ha explicado que no se irán de luna de miel. Al menos por ahora. Susana ha explicado que no le apetece organizar un viaje en este momento y que además a ella le encanta pasar el verano con sus amigos. "Me da rabia el momento irme en verano de viaje de aquí. Me gusta irme con mis amigos una semana", ha asegurado.