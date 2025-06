Joana Sanz presume de embarazo en la fiesta de su 33º cumpleaños: sus fotografías más tiernas junto a Dani Alves

Este pasado lunes, 9 de junio, ha sido un día especial, marcado en rojo, en el calendario vital de la modelo Joana Sanz. Transita la tinerfeña por un período buenísimo después de la absolución de Dani Alves (41), acusado de agresión sexual, y tras anunciar su embarazo.

No sólo esto: acaba de soplar, este día 9, las velas de su 33º cumpleaños. Un aniversario que acontece en uno de los momentos más felices de su vida a la espera de convertirse en madre de su primera hija en común con el futbolista.

Para celebrarlo, la pareja, excelsa, está disfrutando de unas románticas vacaciones en un entorno costero paradisíaco desde el que ambos han compartido varias imágenes coincidiendo con el cumpleaños de la modelo.

Fue el pasado 31 de marzo, días después de que el brasileño fuese absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del delito de agresión sexual por el que había sido condenado a cuatro años y medio de prisión, cuando la canaria anunció que estaba embarazada.

Sanz se sinceró entonces sobre su larga y complicada lucha para cumplir su sueño, en la que se sometió a varias fecundaciones in vitro, a tres abortos y a una operación de trompas.

"Se trataba de mi último embrión congelado, mi última esperanza de tener esa razón por la que ser fuerte en la vida. Aquí está, sana y creciendo. Y yo sé que fue mi madre -fallecida en enero de 2023- quien me la envió para que nunca más me sienta sola" , explicó entonces, muy emocionada.

Desde entonces, Joana está alejada del foco mediático, disfrutando de esta dulce espera tan especial sin separarse de Alves, al que está más unida que nunca tras su absolución. Y así lo ha demostrado compartiendo con sus seguidores varias instantáneas.

Dani Alves y Joana Sanz, en una fotografía tomada en 2016. Gtres

En ellas, además de su felicidad, destacan las curvas premamá de la modelo, que a punto de cumplir seis meses de embarazo ya tiene una abultada barriguita, de la que ha presumido posando en bikini. Para felicitarla, el brasileño le ha dedicado un mensaje muy especial en Instagram, citando diferentes citas bíblicas.

"Mujer virtuosa, sortudo el que la encuentre, dice el señor. Proverbios 31:10-12 Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. (...) Eclesiastes 4:9-12. Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo", continúa el post.

"Corintios 13:4-7 4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; 5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta", ha finalizado.

La noticia del embarazo de Joana Sanz se produjo en una de las semanas más importantes para su pareja. Dani Alves fue absuelto de violación el pasado 28 de marzo después de que la jueza apostillara en la sentencia que la denuncia está plagada de "vacíos, imprecisiones y contradicciones sobre los hechos".

El joven fue acusado de un presunto delito de agresión sexual a una chica en una discoteca en 2022. La situación judicial de Dani Alves ha llevado a Joana Sanz a afrontar uno de los años más convulsos de su vida. La influencer carga a sus espaldas cerca de un millón de seguidores, donde comparte sus principales proyectos profesionales.

Es más, fue en su perfil de Instagram donde la modelo reveló en septiembre de 2024 que se retiraba de las pasarelas en mitad de la condena del deportista, a quien Sanz ha apoyado en todo momento.