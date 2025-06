Un familiar de Paloma Lago la encontró "desnuda" en su casa de Ferrol tras la presunta agresión sexual y alertó al 112

Nuevos detalles sobre el delicado suceso en el que está envuelta la presentadora Paloma Lago (58 años). La de Ferrol se ha convertido en la protagonista de la semana tras denunciar una presunta agresión sexual por parte del exconsejero del Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares (55).

Lago ha declarado que fue víctima de "sumisión química" antes de ser agredida, unos hechos que habrían tenido lugar el pasado mes de diciembre. Ahora han salido a la luz nuevos detalles que podrían arrojar algo más de luz sobre este asunto.

Según el atestado, el 27 de diciembre de 2024 un familiar de la presentadora acudió a su domicilio y la encontró "desnuda y desorientada". Al parecer, esa persona que la halló en tales circunstancias -podría tratarse de un sobrino de Lago- llamó al 112.

Paloma Lago, en una imagen de archivo GTRES

Tras esa alerta, los servicios médicos acudieron a casa de la que fue mujer de Javier García Obregón. Una información que refuerza la gravedad de la denuncia y que podría resultar clave en la investigación.

Tras conocerse los últimos avances sobre la denuncia interpuesta por Lago, han surgido muchas dudas. Al parecer, cuatro días después de la presunta agresión, la presentadora presentó una denuncia formal en la comisaría de Ferrol.

En las últimas horas, además, se ha deslizado en distintos espacios de televisión y medios de comunicación que Paloma Lago y el denunciado, Alfonso Villares, podrían haber protagonizado en los últimos meses una suerte de relación sentimental.

Paloma Lago, en un acto en Sevilla en 2023.

En la tarde de este viernes, 6 de junio, el programa TardeAR ha contactado con una fuente directa relacionada con el caso de Paloma Lago. Esta persona ha revelado el estado en el que se encontraba la presentadora al día siguiente de la presunta agresión: "Me dijo: 'No me acuerdo de nada. Estoy desnuda y no me acuerdo de nada. ¡Y estoy como drogada!'".

"Estaba desubicada, con la ropa medio... Estaba como cuando te meten algo en la bebida: que no sabes por dónde andas", ha continuado la fuente en declaraciones a Telecinco. "Después fue a denunciar. (...) Según parece, sí que eran novios", ha añadido.

Este testimonio aporta algo de luz a un caso lleno de incógnitas, revelando detalles sobre la mañana posterior a la presunta agresión que hasta ahora se desconocían. Sin duda, se trata de un asunto que seguirá dando que hablar en las próximas semanas y que ha llevado a Paloma Lago a alejarse del foco mediático.

Evento cancelado

En otro orden de cosas, este mismo viernes, la empresa familiar de la presentadora, Equiocio -dedicada a la hípica- se ha visto obligada a cancelar y posponer un evento previsto para la tarde de este día 6, debido a la repercusión mediática del caso.

Paloma Lago junto a su hijo, Javier García-Obregón Pérez-Lago y su nuera, Eugenia Gil Muñoz, en una fotografía de febrero de 2024. Gtres

"Por cuestiones ajenas a su actividad, Equiocio ha tomado la decisión de aplazar la jornada medioambiental prevista para este viernes en el entorno del río Xunto, en Esmelle", ha informado Informalia.

El mismo medio añade que la cancelación se debe al "contexto mediático que está viviendo la dirección".

Además, señalan que "esta medida ha sido consensuada con las entidades del ámbito socio-sanitario que integran Equiocio Social, cuya participación estaba prevista", concluye el comunicado.