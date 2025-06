De Daniel Sancho y Farruquito a José Fernando: los otros hijos 'rebeldes' de famosos que han acabado entre rejas

No por tener un apellido famoso se libran de la cárcel. Con motivo de la sentencia a prisión a Pietro (24 años) y Rocco Costanzia (22) a 12 y 8 años respectivamente, su padre, Carlo Costanzia di Castigliole (63), exmarido de Mar Flores (55) con quien tuvo a su hijo Carlo (32), papá del hijo de Alejandra Rubio (25), se encuentra totalmente devastado. Ese mismo sentimiento lo pasaron en su momento otras celebridades cuyos vástagos se saltaron la ley a la torera.

En nuestro país, uno de los temas más escandalosos es el de Daniel Sancho (31), hijo del actor Rodolfo Sancho (50). El 5 de agosto de 2023, los programas de corazón y los informativos del país dieron la noticia de que Daniel había asesinado al cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta en la isla tailandesa de Koh Phangan. Tras confesar su culpabilidad, dos días después entró en prisión provisional.

A partir de ese momento hubo un sinfín de incógnitas que intentaron descifrar mientras el supuesto criminal permanecía encerrado. La policía de Tailandia, conocida por sus grandes dotes de investigación, fue recomponiendo el macabro pule. Edwin había sido descuartizado y sus trozos fueron esparcidos por diferentes zonas.

Pietro Costanzia, en una imagen de sus redes sociales.

El 29 de agosto de 2024 fue condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado del cirujano. Sus abogados, Marcos García Montes y el despacho criminológico y jurídico de Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás presentaron un recurso. Este jueves, 5 de junio, se publicó que la defensa de Daniel acusa a la policía de Tailandia de hacer desaparecer una parte del cadáver de Edwin Arrieta con la intención de incriminarle aún más.

El diestro Ortega Cano (71) pasó uno de sus peores momentos cuando su hijo José Fernando (32) estuvo cuatro meses en la cárcel de manera preventiva después de que en noviembre de 2013 fuera detenido por dar una paliza y robar un coche a un joven a la salida de un local nocturno. El juez dictó una sentencia de un año y nueve meses, pero Ortega Cano alegó que internaría a su hijo en un centro de desintoxicación, por lo que el juez decretó la libertad.

Uno de los temas más graves y polémicos fue el caso de Farruquito (42), hijo del cantaor Juan Fernández Flores 'El Moreno' y nieto del bailaor Antonio Montoya ‘Farruco'. La noche del 3 de septiembre de 2003, el joven bailaor conducía sin carné, sin seguro, se saltó un semáforo en rojo e iba al doble de la velocidad permitida cuando atropelló mortalmente a Benjamín Olalla, de 35 años. Tras este terrible accidente se dio a la fuga.

Consciente de lo que había hecho mandó que reparasen el coche a varios cientos de kilómetros de distancia de su hogar sevillano, pero finalmente la policía identificó el vehículo. Su viuda, María Ángeles Madero, quedó totalmente destrozada. Desde el primer momento clamó justicia e hizo todo lo imposible para que Farruquito pagara su pena.

Uno de sus mayores pesares, como se constató en aquellos aciagos momentos, María Ángeles se lamentaba porque no veía en los ojos del acusado ningún signo de arrepentimiento. Farruquito fue condenado a tres años de cárcel, ingresó en septiembre de 2003 y salió en enero de 2007. A posteriori pasó a libertad condicional y completó su condena.

El bailaor tuvo la poca decencia de asegurar en uno de los programas de Viajando con Chester en junio de 2015 que "yo no me podía entregar porque yo tenía una familia, así, por mi padre. Pero yo dije que cuando vinieran a por mí, iría". En un momento de la conversación soltó la bomba: "He pagado, créeme, con intereses".

Entre una de las grandes dinastías del cine y el teatro, los Isbert, también existe un drama. Al fallecido Toni Isbert, hijo de María Isbert y nieto del mítico Pepe Isbert, protagonista de Bienvenido Mr. Marshall (1953), le detuvieron en el aeropuerto de Heathrow en 1978 porque había escondido en una maleta un kilo y medio de cocaína.

Tony Isbert, en 2013. Europa Press

El actor, fallecido a los 74 años el pasado febrero, tenía problemas económicos que intentó solventar haciendo algunos trabajillos para gente poco recomendable. Se dijo que había sido un chivo expiatorio de la mafia. Por este motivo se pasó tres años en una prisión de Oxford. De nada sirvió las buenas recomendaciones de importantes actores españoles e ingleses de la talla de sir Alec Guinness o Peter O’Toole.

Otro de los grandes mitos de la historia del cine como Marlon Brando sufrió en vida lo indecible. En una de las mansiones del protagonista de Un tranvía llamado deseo, su hijo Christian mató de varios disparos a Dag Drollet, el novio tahitiano de su hermanastra Cheyenne, el ojito derecho de la súper estrella. Al parecer, la joven era una mujer maltratada.

En 1990, Christian se declaró culpable de homicidio involuntario. "No quería matarlo, solo asustarlo", dijo poco después. Fue condenado a diez años de prisión, pero solo cumplió cinco. Salió en 1995. En ese momento crítico, los problemas mentales de Cheyenne se agravaron, por lo que no pudo declarar. Desgraciadamente se quitó la vida en casa de su madre en Tahití un año antes de que su hermano fuera puesto en libertad.

Otro de los grandes de la industria de Hollywood que sufrió el mismo martirio ha sido Michael Douglas (80) que soportó estoicamente la larga condena de su primogénito Cameron (46), fruto de su matrimonio con Diandra Luker (69). Con una infancia solitaria porque sus padres viajaban continuamente por trabajo, no resultó extraño que Cameron empezara a consumir drogas nada más entrar en la adolescencia.

Cameron y Michael Douglas en una fotografía de archivo. Gtres

Su primer encontronazo con la ley ocurrió en 2007 cuando con 29 años le acusaron de posesión de sustancias y dos años después la DEA -agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dedicada a erradicar el contrabando y consumo de sustancias- le detuvo por posesión de heroína y venta de anfetaminas y le acusaron de intención de distribuirlas. Lejos de que los problemas del joven acabaran ahí, en enero de 2010 llegó lo peor.

Tras declararse culpable de posesión y conspiración para distribuir drogas fue declarado culpable y condenado a cinco años de cárcel por tráfico de drogas. Poco después se le aumentó la condena a otros cuatro años y medio por meter drogas de contrabando tras las rejas.

Finalmente, el tiempo que pasó en el correccional de Cumberland (Maryland, Estados Unidos), fue de siete años. Al salir en 2016, Cameron confesó que preparaba un libro sobre su experiencia. Tuvo la suerte de disfrutar de su abuelo, el mítico Kirk Douglas, fallecido a los 103 años en 2020.