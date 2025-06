Joaquín Prat recuerda a su padre en el 30º aniversario de su muerte: "Parece que fue ayer. Siempre estará a nuestro lado"

Nunca podrá olvidar la saga Prat Sandberg aquel oscuro y aciago día del 3 de junio de 1995. Joaquín Prat Carreras, una de las voces más prestigiosas de la radio y un rostro célebre en la televisión española, perdía la vida a los 66 años en la clínica madrileña de Puerta de Hierro.

El legendario comunicador perecía tras casi dos meses en estado de coma. Fue un infarto de mediocardio lo que le llevó al hospital el 6 de abril de aquel año 95, directamente desde el estudio, en el que se encontraba trabajando.

Fueron semanas complicadas para la familia; se les iba el timón y el referente. Este 3 de junio, pero de 2025, se cumplen 30 años. Han pasado tres largas décadas de aquel fallecimiento que dejó a la familia rota y a unos espectadores y oyentes sin su voz de referencia.

Hoy, Joaquín Prat Sandberg (50), uno de los cuatro hijos que el emblemático presentador tuvo junto a su esposa, Marianne Sandberg, y que sigue sus pasos en el mundo de la televisión, le ha dedicado unas emotivas líneas en su red social Instagram.

"Hoy hace 30 años que se murió mi padre. Y me parece que fue ayer. Supongo que eso hacemos con quien tanto queremos y quien tanto nos quiso: revivirle todos los días para seguir manteniendo viva su memoria. Para sentirle cerca. No hay un solo día que no nos acordemos de él, ¿verdad?", comienza su post.

Añade el presentador de Mediaset España: "Como tampoco hay un solo día en el que no piense lo que hubiese disfrutado de su mujer, de sus hijos, de sus yernos, de su nuera y de sus nietos. Madre mía, y lo que ellos hubiesen disfrutado de él. El primero en apuntarse a una fiesta, el hombre más enamorado de su mujer que he conocido".

Destaca Joaquín hijo esa querencia por el disfrute, pero también por el trabajo: "El trabajador incansable, lo que disfrutaba en el mar en su querida Mallorca. La mala hostia que tenía por las mañanas. Y lo que nos enseñó, el respeto a todo el mundo, venga de donde venga y sea quien sea".

Joaquín Prat, en una fotografía junto a su padre.

"La pasión por aquello que realmente merece la pena, el valor de amar y ser amado, la cultura del esfuerzo, el trabajo y el sacrificio, el disfrute de los pequeños momentos. Todavía noto el roce de su barba en mi mejilla, veo las pecas y lunares en sus manos, su olor a colonia Armani mezclado con el del tabaco Lucky corto que fumaba", agrega.

"El leve ronquido de su voz, sus interminables abrazos. Y le veo desde el cielo mirando orgulloso su legado, su huella en todos nosotros, y sonríe, y nos protege. Y siempre estará ahí, a nuestro lado. 30 años y parece que fue ayer… ¡Te queremos, papá!".

Joaquín y el amor

Triunfando en las mañanas de Telecinco al frente del programa Vamos a Ver, Joaquín Prat ha recibido este pasado lunes, 2 de junio, en Madrid el Premio de Comunicación Hugo Ferrer durante la tradicional gala de los Premios Naranja y Limón que otorga anualmente la Peña Periodística Primera Plana.

Un reconocimiento a su labor como comunicador que el presentador ha recogido muy emocionado, ya que como ha revelado "coincide con que mañana hace 30 años que falleció mi padre -el inolvidable Joaquín Prat-, o sea que fíjate la ilusión que me hace teniéndole más presente que nunca".

Joaquín Prat en el evento de este lunes, día 2 de junio.

"Se lo dedicaré a él, se lo dedicaré a todos mis compañeros que me aguantan todos los días, que aguantarme a mí no es fácil, a la paciencia que tienen y por supuesto a mi pareja y a mi familia". A sus 50 años recién cumplidos y confesando que por el momento "no tengo goteras", Joaquín se ha sincerado sobre el gran momento que está viviendo.

"El mejor momento siempre es el presente, porque el pasado es absurdo mirar hacia atrás, no te reporta nada y el futuro, como no lo podemos controlar, pues ya vendrá", ha asegurado, admitiendo que "vivir el presente, estar a gusto y poder disfrutar de lo que tienes es maravilloso. Saber con quién quieres estar, de quién te quieres rodear, es muy importante".

Muy enamorado de Alexia Pla, con la que está a punto de celebrar su tercer aniversario de relación, el presentador ha dejado entrever que su boda podría estar muy pronto.

Y aunque no ha querido responder a la pregunta de si "ha hincado rodilla ya" directamente, sí ha confesado que "cuando estás con alguien siempre quieres ser feliz a su lado, dando todos los pasos que haya que dar para conseguirlo, para afianzar la relación". "Estamos felices, felices, felices", asegura.