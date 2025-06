Quién es quién en la familia que apoya a Nuria Fergó en su peor trance: de su madre, Ana Gómez, a su hermana, Beatriz

No está siendo una temporada fácil para Nuria Fergó (46 años). A la muerte de su padre, José Fernández, el pasado mes de abril, se une su ruptura con Juan Pablo Lauro (42). Para más inri, la cantante ha decidido no callarse más y revisitar algunos pasajes duros de su vida.

Entre ellos, el complicado divorcio de su único marido, el productor de televisión José Manuel Maíz, y padre de su hija, Martina. Fue una separación aciaga entre las partes, en la que las desavenencias encontraron su punto álgido en la custodia de la menor.

Nunca había hablado Fergó de aquella etapa, en la que se recluyó en su tierra natal, Nerja. Cuenta ahora la artista de Brisa de Esperanza, en el programa de Mitele PLUS Madres: desde el corazón, que a los 10 días de alumbrar a su hija hizo las maletas y abandonó la casa conyugal.

Se refugió en los brazos de su familia; de su querido padre, pero, sobre todo, en el arrullo de su madre, timón y consejera, Ana Gómez. También halló solaz en aquel tiempo en su hermana, Beatriz. Siempre ha estado Nuria unidísima a su familia, marcada por un potente matriarcado.

Siempre se han dado la mano las mujeres de la familia Fernández Gómez. "Tengo 46 años y me merezco ser feliz", ha aseverado Nuria en su entrevista con Cruz Sánchez de Lara (52), vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL. Y en esa búsqueda es capital poner en orden tu vida.

Eso es lo que ha hecho Fergó en su última interviú: hablar del dolor, sí, pero también subrayar los valores y los buenos cimientos que tiene, gracias a la educación recibida. "Estoy muy orgullosa de mi madre, es mi pilar. Ojalá me dure muchos años", dice Nuria de su madre, con la voz rota de emoción.

"Yo ahora, como madre, la entiendo perfectamente. Y hablé con ella en su momento, porque una tiene traumas y tiene cosas que pasan. Tienes que perdonar a tus padres porque te han educado lo mejor que han podido", reflexiona la artista.

Nuria Fergó junto a su hermana, Beatriz Fernández.

En su charla con Sánchez de Lara, Nuria, mirando a cámara, con los ojos acuosos, le manda un mensaje a su progenitora: "Es una campeona que no ha tenido una vida fácil como mujer. Estoy muy orgullosa de ella. Se refugió en sus dos niñas y con papá has demostrado gran humanidad".

"Me ha matado cómo has cuidado a papá esos tres meses, no te has despegado de él. Ver a papá cómo te miraba, con esos ojos de agradecimiento. No se me va a olvidar. Por eso sentimos esta paz, porque hemos estado ahí con él dándole todo. Se ha ido tranquilo", apostilla Fergó.

Sostiene Nuria en esa entrevista que su madre siempre ha estado ahí, apoyándola, en todos los momentos de su vida. Ana ha juzgado poco y ha mostrado siempre el brazo a su hija. No sólo en los trances más desagradables, también ha estado presente en los de mayor felicidad.

Por ejemplo, cuando esa niña quiso ser cantante y dedicarse a ello. Cuando se presentó a su primer casting, con gran inseguridad. Pocos la apoyaban, pero cuando su madre la vio sobre el escenario se le disiparon todas las dudas.

"Mi madre fue la que dijo 'lo que quieras hacer'. Por ella, estoy aquí ahora", ha manifestado Fergó en Mitele PLUS. "¡Soy como soy por ti! Estoy donde estoy por ti. Muy orgullosa de todo el amor que das", le escribió Nuria a su madre hace un tiempo.

En otro orden de cosas, otro de los grandes apoyos de Nuria es su hermana, Beatriz. Ella ha sido, siempre desde la discreción que la ha caracterizado, el sostén de la Fergó. Sólo rompió su celo mediático en 2016, cuando asistió al programa ¡Qué tiempo tan feliz!

En dicho emblemático espacio presentado por María Teresa Campos, Beatriz definió a la cantante como “la persona más buena” que ha conocido, y también sostuvo que se diferenciaban porque Nuria era más impulsiva que ella. En 2023, la intérprete de Quiéreme le brindó unas hermosas palabras a su hermana.

"Ayer mi hermana subió a Madrid para estar 24 horas conmigo. No nos veíamos desde septiembre y quería despedirse de mí, darme un gran abrazo y desearme lo mejor en mi viaje a México. Ella sabe lo que significa para mí. La adoro. La mejor hermana que he podido tener. Comparto con vosotros mi orgullo con estas imágenes por Madrid", posteó la hoy expareja de Juan Pablo Lauro.

Martina, su otra mitad

En 2011, llegó a la vida de Nuria Fergó la mujer -con permiso de su madre y de su hermana- más importante de su vida: su hija, Martina. "Tenía en mi cabeza también ser madre. Sí, quería vivir esa experiencia. (...) Mi niña es lo más grande que tengo, pero no ha sido un camino de rosas", ha dicho Nuria en Madres: desde el corazón.

Y no fue un camino de rosas no por la maternidad en sí, sino por las circunstancias en que tuvo lugar. Defiende Fergó que se vio sola durante la gestación. "-José Manuel- y yo no estábamos bien y Marina vino porque el universo quiso que yo fuera su madre, y ella mi hija. El embarazo como madre no fue bonito para mí".

Incide: "Me sentí muy sola, porque no estábamos bien (...) Martina me dio la fuerza para irme de ahí. A los 10 días de haber parido, me fui a la casa de mi madre. A los tres meses, salió el divorcio y me separé. (...) No quería que mi hija viviera en una casa donde no había amor. Prefería que viviera con el amor de su madre y con el amor de su padre".