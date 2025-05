Seis años de la muerte de José Antonio Reyes: un documental sin segunda parte, la discreción de su viuda y el éxito de su hijo

El 29 de mayo de 2024, vio la luz Reyes, sonrisa y leyenda, un documental para rendir homenaje a la exitosa carrera futbolística de José Antonio Reyes, quien perdió la vida el 1 de junio de 2019 tras sufrir un fatídico accidente de coche.

El documental se estrenó en Movistar Plus+ tres días antes de que se cumpliera un lustro de su muerte. Un homenaje que, de momento, no pretende tener continuidad. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, no está prevista una segunda parte.

Aquel proyecto, disponible en la citada plataforma, se hizo como homenaje a su carrera. "Un reconocimiento a un futbolista que fue un pionero y rompió barreras triunfando en Inglaterra cuando nadie lo hacía", recordaron en su momento a este periódico.

La vida familiar se dejó a un lado. Eso sí, había constancia de que era en su núcleo donde el deportista "se sentía seguro y cómodo".

De su entorno más íntimo, quien tenía especial protagonismo era su hijo mayor, José Antonio Reyes López (17), que ha seguido sus pasos en el fútbol. No dedicaba palabras a su progenitor, pero se compartían imágenes y declaraciones de aquellos que conocen el mundo del fútbol y aseguran que es una gran promesa del deporte, así como lo fue su padre.

Actualmente, José Antonio Reyes López es delantero en el Real Madrid sub-19. Pero, como muchos futbolistas, también se ha convertido en imagen de marcas. Fue el pasado marzo cuando se estrenó como embajador de una conocida firma de ropa.

Los últimos días han sido especialmente emotivos para el joven, pues acaba de graduarse del colegio. Una tarde en la que tuvo muy presente a su progenitor. "Graduado", escribió el deportista de la cantera del Real Madrid junto a un vídeo que reunía algunos momentos de su gran día. En determinado momento, se le ve llevar en sus manos una rosa blanca, como guiño a José Antonio Reyes.

José Antonio Reyes y Noelia López el día de su boda. Gtres

"Familia; papá, siempre conmigo", añadió como hastatags en aquella publicación de la que también se hizo eco su madre. Ella, además, compartió un segundo post en el que también recordó al futbolista de Utrera: "Sigue trabajando y luchando por tus sueños como lo haces, que no estás solo, tu familia siempre estaremos aquí para apoyarte y nunca le olvides. Él también está muy orgulloso de ti. Qué Dios te Bendiga".

Respeto al documental que salió a la luz el pasado año, también cabe destacar la discreta presencia del padre de José Antonio Reyes, Curro. Al principio se comparten unos vídeos de archivo que sirven para relatar cómo fueron los comienzos del fallecido futbolista. Al final, sin pronunciar palabra alguna, se le ve visitando el cementerio y contemplando con admiración los recuerdos de su vástago.

El documental tampoco contaba con el testimonio de la viuda de Reyes, Noelia López (40), y madre de sus dos hijas pequeñas, Noelia (13) y Triana (8).

Noelia lleva su vida con total discreción. Aunque se ha hecho un hueco en Instagram, donde atesora más de 95.000 seguidores, en los últimos meses se ha mantenido apartada. En su feed no hay posts desde el pasado 31 de diciembre, cuando compartió instantáneas del homenaje que le hizo el Sevilla a Jesús Navas (39).

El padre de José Antonio Reyes en el último adiós a su hijo. Gtres

Sobre el futbolista, al menos en sus redes, se pronunció en junio del año pasado. "No está siendo fácil, pero gracias a la familia que hemos formado he sabido llenar mis días de ilusión y de esperanza. Duele tu ausencia, pero reconforta saber que nos cuidas. Siempre estarás en nuestros corazones", expresaba Noelia junto a un vídeo del día de su boda.

A día de hoy, Noelia López compagina sus compromisos profesionales con su rol de madre. Todo con absoluta discreción, pues tal y como ha podido confirmar este periódico, ni siquiera recibe mensajes de algunos seguidores de Instagram. El chat está reservado para un selecto grupo.

Según conoce este periódico, su relación con los que fueran sus suegros sigue siendo nula debido a los problemas económicos que desencadenaron la herencia de José Antonio Reyes.

En junio de 2023 se conoció que los padres y hermanos del futbolista se encontraban "arruinados", a causa del embargo de los bienes que dejó Reyes. La prematura muerte del que fuera jugador del Real Madrid impidió que dejase un testamento, por lo que su patrimonio pasó a sus tres hijos. Al tratarse de menores de edad, Noelia López es la responsable. El sevillano dejó 18 propiedades, pero la mayoría de ellas, hipotecadas

José Antonio Reyes perdió la vida a los 35 años en un accidente de tráfico en el que también murió su primo pequeño, Jonathan, que tenía 23; y provocó el ingreso hospitalario en la UCI durante más de dos meses de Juan Manuel Calderón, otro de sus primos y el único superviviente del siniestro. Desde entonces ya han pasado seis años. Un durísimo aniversario que se cumple este domingo, 1 de junio.

El futbolista junto a sus dos acompañantes hacía aquel trágico viaje en coche desde Badajoz hasta Utrera, el municipio sevillano en el que se crio el deportista y donde vivían su mujer y sus dos hijas pequeñas, a las que iba a sorprender con una visita inesperada. No pudo ser. José Antonio Reyes perdió la vida, dejando un profundo dolor en el mundo del fútbol, en sus fanáticos y, sobre todo, en su familia.