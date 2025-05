Aitana se sincera como nunca sobre la depresión: "La gente me vio mal y pedí ayuda. Pensaba que no volvería a los escenarios"

Llegó el día más esperado para los fieles seguidores de Aitana (25 años): la cantante ha vuelto a los escenarios con la presentación de su nuevo disco, Cuarto Azul. En medio de toda la vorágine y las especulaciones sobre su relación con el youtuber Plex (23), Aitana regresa con un nuevo trabajo.

Este lunes, 27 de mayo, se presentó el disco en el Movistar Arena de Madrid, un evento exclusivo para fans donde tuvo lugar una Listening Party para presentar en primicia sus nuevas canciones. El Palacio de los Deportes de Madrid vibró al ritmo de la cantante y de los invitados que no quisieron perderse la fiesta.

Además, Aitana aprovechó el foco mediático para hablar sobre este nuevo trabajo, el proceso creativo y, también, sobre situaciones personales que la han llevado a crear esta nueva era en la que se verá inmersa durante los próximos meses, como la depresión.

La cantante Aitana en el 'Listening Party' de 'Cuarto Azul'. Gtres

"La realidad es que en este disco no me he inventado nada, es tal cual la vida, tal cual lo que me ha pasado (...) Es muy vulnerable este disco porque es muy real; aquí todas las canciones tienen un poco nombre y apellidos, es la realidad de mi vida", ha comenzado diciendo en el arranque de la Fiesta Azul.

Esta velada se ha convertido en uno de esos momentos donde los artistas se crecen y llenan de ilusión cada uno de los grandes recuerdos en los que se han inspirado. Sin embargo, la cantante ha hecho alusión a su lugar de nacimiento para explicar el concepto de su nuevo trabajo.

"El mundo me preguntaba por qué azul, por qué ahora me ha dado por el azul y lo pongo todo azul, ¿qué está pasando? La realidad es que yo crecí en un cuarto azul. Soy de Vila de Gràcia, en Barcelona (...) Crecí en una habitación con las paredes azules, azul klein", ha expresado.

Respecto a la canción que da nombre a este nuevo álbum, Aitana ha revelado que "la realidad es que la escribí en 10 minutos a las 4 de la mañana en Lanzarote. Sufro de insomnio. Fue cuando me diagnosticaron la depresión. La escribí y le puse melodía. Es una canción muy de verdad. Escucharla con mi corazón. Me emociono si lo pienso".

Además, durante su intervención, la cantante ha querido hacer alusión a sus problemas de depresión y desveló cómo se dio cuenta de que algo pasaba en su vida.

"Los problemas de salud mental son cosas que se viven diariamente. En muchas redes sociales se habla poco del tema y la gente no suele pedir ayuda. Y yo, gracias a que mi padre en ese momento me vio mal, mis amigas también se dieron cuenta, y mucha gente me vio mal, pude pedir ayuda", se ha sincerado.

"Estuve aquí, encima de un escenario, cuando en ese momento pensaba que no iba a poder hacerlo más veces", ha apostillado, abierta en canal, normalizando su depresión y destacando la importancia de pedir ayuda.

Eso sí, lejos de hablar de su relación con Plex, Aitana ha comentado que hay un tema dentro de este nuevo trabajo que habla de los primeros amores y pronto surgieron las especulaciones sobre su relación con Miguel Bernardeau (28). "Es el tema que más me duele", ha admitido antes de escuchar la canción junto a sus seguidores.

Y añade: "El primer amor tiene esos efectos que no se olvidan, no. Pero se olvida lo que te dolió. Que me perdone por las canciones. La música también se equivoca...", como dicen los primeros versos de la canción.

Además, ha querido confesar que este nuevo trabajo trata sobre lo que ella vivió, tanto en los meses antes como en los meses de después, ya que confesó que no estaba feliz con nada de lo que hacía en el estudio de grabación.

Por lo tanto, se puede decir que la cantante vuelve a elegir sus historias personales para convertirlas en canciones y rebelarse sobre el escenario, a la vez que se desahoga.