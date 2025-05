Giro de 180 grados en el caso de María León: los agentes de Policía implicados en el altercado recurren la sentencia

Novedades en la batalla que mantiene María León (40 años) con la justicia. Los agentes que ejercen la acusación en el procedimiento en el que ha sido juzgada la actriz han recurrido la sentencia que la condenó al pago de una multa total de 5.700 euros por delitos de resistencia y otro leve de lesiones a raíz de un incidente con la Policía Local ocurrido en octubre de 2022 en Sevilla.

Fuentes cercanas al caso han informado a EFE de que los recurrentes discrepan por completo de lo dictado por el Juzgado de lo Penal 12 de Sevilla el pasado 28 de marzo. Consideran, entre otros aspectos, que el puñetazo que León propició a un agente debe ser constitutivo de un delito de atentado y no de resistencia conforme a los requisitos del mismo y a la jurisprudencia.

En la misma línea, se refieren a un delito de resistencia por la supuesta desobediencia grave al principio de autoridad, después de que María fuera requerida para acompañar a los agentes a la jefatura para su identificación, ante lo que habría hecho caso omiso, huyendo del patrullero.

María León, por el momento, no se ha pronunciado al respecto de este nuevo giro en la batalla judicial que mantiene desde hace dos años y medio. La hija de Carmina Barrios (72), de hecho, se ha mostrado tácitamente conforme a su condena inicial, al no haber recurrido dentro de plazo la sentencia del Juzgado de lo Penal 12, según ha avanzado este martes, 27 de mayo, Diario de Sevilla.

De acuerdo a la sentencia recurrida ante la Audiencia, notificada a finales de marzo, León fue absuelta del delito de desobediencia por el que fue enjuiciada el pasado día 14 de marzo.

En la sentencia, el juzgado condenó a la acusada al pago de una multa de 4.800 euros por un delito de resistencia y al abono de una multa de 900 euros por un delito leve de lesiones, con la circunstancia atenuante de reparación del daño.

El juzgado absolvió a los otros dos acusados que fueron enjuiciados junto a María por los delitos de atentado, resistencia y desobediencia.

Cabe recordar que en el juicio, la Fiscalía solicitó para la acusada un año y nueve meses de cárcel por un delito de atentado y el pago de una multa de 720 euros por un delito leve de lesiones. Además, una indemnización de 100 euros a la agente lesionada.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 1 de octubre de 2022, después de que la hermana de Paco León (50) agrediera a un agente que la conducía a Jefatura para ser identificada, tras serle requerida la documentación en la calle durante una trifulca con una patrulla policial.

Tras varios insultos a los policías, un agente le requirió la documentación, a lo que la actriz no se negó e indicó que no la llevaba encima. Por ello, fue introducida en un patrullero para encaminarse a una comisaría, aunque en ese momento una de las personas que estaba con la actriz abrió la puerta del coche, para salir del vehículo y agredir a uno de los policías.

Por estos hechos, María León fue finalmente detenida. Después de pasar la noche custodiada fue trasladada a los juzgados de Sevilla para ser sometida a un juicio rápido, en el que se acogió a su derecho constitucional a no declarar y fue puesta en libertad con cargos.

León ha evitado pronunciarse en este tiempo acerca de lo sucedido en octubre de 2022. Sin embargo, la actriz rompió esta barrera el pasado 30 de marzo, dos días después de que el Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla dictara condena.

La hermana de Paco León concedió una entrevista en el programa en Lo de Évole, donde se sinceró sobre su comentado episodio con la justicia. "Tengo un recuerdo agridulce porque fue terrible. "Me quedaba dormida, abría los ojos y, una de esas veces, me había bajado la regla del sofocón. No me dejaron asearme ni me dieron nada, era muy denigrante", relató María León en la distendida charla con Jordi Évole (50).