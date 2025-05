'Entramos' en el impresionante piso de Vicky Martín Berrocal: valorado en más de un millón de euros y con cocina secreta

"Por fin estoy instalada en mi casa nueva, pero hasta que no lo compartes con tu familia, no se convierte en un hogar", así comienza Vicky Martín Berrocal (52 años) el capítulo cuatro de su documental Las Berrocal en Movistar Plus+.

Después de muchos años, la socialité ha podido mudarse al que ya es su nuevo hogar: un piso en el centro de Madrid, cerca del parque de El Retiro, cuyo propósito es llenar de vida y alegría cada uno de sus días.

Vicky Martín Berrocal ha sabido hacerse un hueco no solo en el mundo de las socialités españolas, sino también en las redes sociales. Su lenguaje cercano ha creado una sinergia entre la familia Berrocal y sus seguidores. Tras regresar de Lisboa, la socialité estuvo viviendo en un piso de alquiler mientras encontraba la casa ideal. Ahora, tras un año, ya puede llamarlo hogar.

Vicky Martín Berrocal en una imagen de sus redes sociales. Instagram

La esencia de Vicky Martín Berrocal está plasmada en cada rincón de su nueva casa. Durante el desarrollo del documental, se ha podido ver cómo la diseñadora visitaba el que sería su nuevo hogar y las dificultades que surgieron con la ubicación de algunos electrodomésticos, elegida por ella misma. Sin embargo, la adversidad dio paso a la creación de un espacio mágico, discreto y minimalista.

Pensar en Martín Berrocal puede llevar a imaginar ostentación y lujo excesivo, pero nada más lejos de la realidad. Su nueva casa respira minimalismo, sofisticación y lujo desde una perspectiva sobria y elegante.

En el documental también se aprecia cómo las tonalidades elegidas por la diseñadora giran en torno a beiges, ocres y blancos, con un sutil toque de color aportado por los nacarados del mármol de la cocina, que armonizan con las cortinas del hogar. Se trata de una propiedad donde los techos altos cobran especial protagonismo, ya que aportan amplitud y realzan la atmósfera de calma que envuelve todo el espacio.

Cocina con muebles escamoteables

Por otro lado, en sus redes sociales, Vicky ha compartido el diseño elegido para la cocina, un diseño creado a medida por OAK Studio. Se trata de una cocina abierta, pensada como el nuevo centro social del hogar con una gran capacidad de almacenaje. En ella, se encuentran dos frigoríficos, dos congeladores bajo la encimera y accesorios que la hacen cómoda y práctica.

Aunque, sin duda, lo más importante y destacable de esta cocina es que puede aparecer y desaparecer, es decir, cuenta con muebles a medida que ocultan incluso el sistema de aerotermia. Lo consigue con puertas hasta el suelo y herrajes con frenos.

Sin embargo, el favorito de Vicky Martín Berrocal es el mueble escamoteable con puertas plegables, que oculta la zona de trabajo de la cocina, sin romper con la armonía del diseño.

Salón minimalista

La estética de esta amplia estancia refleja fielmente el estilo de la modista. Las tonalidades en gris y beige crean una armonía perfecta y transmiten la tranquilidad del ambiente que conecta con el comedor y la cocina. Cuenta con dos sofás de varias plazas y otros individuales, lo que aporta dinamismo al espacio y crea una atmósfera ideal para recibir a los mejores amigos en su nuevo hogar.

Además, hay una gran variedad de cojines que garantizan comodidad en todo momento. Sin embargo, si algo llama especialmente la atención, es que en la casa de la figura más destacada del clan Berrocal no faltan los armarios y espacios de almacenamiento, como puede apreciarse en las imágenes.

Detalles únicos

Aunque Vicky Martín Berrocal ha prometido en sus redes sociales que en algún momento hará un house tour de su casa, desde EL ESPAÑOL, y según las imágenes que ella misma ha compartido, se puede confirmar que hay detalles en este nuevo hogar que lo hacen verdaderamente único.

El mármol es uno de los grandes protagonistas en la casa de la socialité. Está presente en la encimera de la cocina, en la gran mesa del comedor -donde aparecen cenando en el último capítulo del documental- y también en el baño.

Siempre se utiliza en las mismas tonalidades, lo que aporta coherencia estética y hace que todas las estancias compartan un mismo hilo conductor: el color y la elegancia con la que ha sido elegida cada pieza.

La librería de Vicky Martín Berrocal en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Además, uno de los rincones más llamativos de la casa es la gran librería situada junto al salón, diseñada en las mismas tonalidades suaves y con iluminación indirecta que realza su atractivo y aporta un toque de elegancia.

Para concluir, según han recogido algunos medios de comunicación, esta nueva casa de la diseñadora podría estar valorada en más de un millón de euros. Dispone de más de 200 metros cuadrados, cuatro habitaciones, cuatro baños y un amplio salón. Además, cuenta con acceso a piscina, garaje y portero físico.

Una casa hecha a medida, en la que cada detalle ha podido incrementar el coste final de la inversión. Eso sí, esta bonita vivienda respira el alma de la más conocida de Las Berrocal y refleja a la perfección su esencia y personalidad.