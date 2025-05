Antonio Carmona: "Nosotros, los gitanos, tenemos una mochila grande, muy gorda. Estamos demasiado expuestos"

El cantante Antonio Carmona espera paciente, con una plácida sonrisa, la entrevista con EL ESPAÑOL, sentado en un cómodo sofá de la última planta del Club Financiero Génova, en Madrid. Está en plena forma; acaba de cumplir 60 años y solamente constataría esa cifra su DNI, pues el artista luce impecable.

Ataviado con un elegante traje azul, de raya diplomática, a juego con deportivas y gafas de sol, Antonio no puede ocultar que transita por un momento dulce, a todos los niveles. De su trabajo, poco hay que decir: lo ha demostrado todo y siempre tiene proyectos a punto de estrenar. Su mente nunca para.

Tiene varios singles que están a punto de ver la luz, también un disco y una gira en familia con el tour Antonio Carmona y familia. Quién da más. A nivel familiar, él y su mujer, Mariola Orellana (62), se han convertido en abuelos, un papel que los colma de amor y felicidad. Este pasado martes, día 27 de mayo, Antonio tenía una cita especial.

Antonio Carmona, embajador del Nuevo Citroën C4.

Como embajador de la marca de coches Citroën, Amaya ha presentado, en una distendida comida con algunos medios de comunicación, el modelo C4. Este periódico charla con él y Antonio se sincera como nunca sobre todo: trabajo, familia, amor... y hasta de Melody (34) y de su paso por Eurovisión habla el intérprete de El punto sobre la I.

¿De dónde viene su vínculo con Citroën?

Bueno, es una marca que siempre me ha gustado. Para mí, es familiaridad. La fabrican en España y me he dado cuenta de la cantidad de coches de esta marca que hay por toda España. ¿Eso qué quiere decir? Que trabajan bien, y que es una marca que está muy presente en nuestro país. Tengo una gran conexión, llevamos ya muchos años en colaboración. Sobre todo, estoy muy seguro de trabajar con ellos.

¿Usted conduce habitualmente?

Claro que sí, conduzco. Mis hijas me quitan el coche, porque les encanta. Nosotros somos un clan, los Carmona, que vamos de gira y lo hacemos todos juntos, en el mismo coche. A mis hijas les pasa igual que a mí; nos relaja el conducir. Nos inspira, también. Luego, en los atascos te da tiempo a oír mucha música. Oigo mis temas.

Se escucha a sí mismo.

Claro, ahora que estoy componiendo mi disco soy muy maniático con el sonido. Y Citroën me parece que tiene buen equipo, donde se disfruta mucho de la música. A todos los seres humanos nos gusta ir en el coche, conducir, ver paisajes. Y sobre todo, música. Te da tranquilidad.

Antonio Carmona.

Tiene usted un nuevo disco ahora, una nueva gira.. La gira se llama Antonio Carmona y familia.

Mi familia... tengo mis dos hijas, que me acompañan. Y hay más Carmonas por ahí. Sobre mis hijas, te diré: yo, que las mandé por ahí a estudiar fuera... Pensaba 'a ver si me sale una bióloga marina y la otra, qué sé yo'. Pues no: no he tenido suerte. Un día, Marina me llamó y me dijo 'papá, tengo 15 temas'. Y yo, que pensaba que estaba estudiando Periodismo ¡y estaba componiendo! El habichuelismo - de Juan Habichuela- tira mucho.

Así es.

Veo a mis hijas que son músicos especiales. Como todos nosotros: ellas tienen su personalidad. Marina, por ejemplo, canta muy bien en francés. Ella ha estudiado en el Liceo Francés, y ella desarrolla muy bien la música francesa. Y luego Lucía es una artista muy polifacética, cuando se sube al escenario la tienes que mirar seguro. Ninguna de las dos pasan inadvertidas: son igual de guapas que su madre.

En 2017, usted sufrió un coma inducido. ¿Cómo está ahora de salud?

Ahora me cuido bastante. Me gusta ir al gimnasio. Me han hecho regalos muy buenos, enfocados en el deporte. Tengo 60 años. Si no hago deporte antes de cantar, no es lo mismo. Nunca me he montado en el escenario sin hacer deporte. Para mí, es fundamental. Que la gente te vea bien con 60 años, y bien vestido, es importante. Que disfruten de tu imagen. No soy el mejor cantante, pero sí me gusta una estética bonita.

Todo se da la mano...

Me gusta hacer una música con la que la gente me identifique, que vean que ése es mi sello. Tengo mi sello desde los 13 años. Estoy muy orgulloso de mi carrera.

Es de justicia decir que Antonio Carmona se reinventa constantemente...

Claro, constantemente. Siempre digo que yo no soy flamenco, que hay otros flamencos, como Kiki Morente o Israel Fernández. Mi tío Paco Habichuela, José Mercé... todos ellos llevan el flamenco hacia adelante: yo creo que soy un buen comodín. Me tiras en Francia y soy capaz de sacar algo con un rapero. No pierdo mi identidad, y defiendo siempre lo mío.

Hace unos días, cumplió 60 años e hizo una fiesta a lo grande en su casa. No faltó nadie. Desde Rosario Flores hasta Rossy de Palma. ¿Qué balance hace de estas seis décadas?

Echo la vista atrás y te digo... Empecé muy joven. Tuve que trabajar mucho y esforzarme mucho. Tengo a mi mujer, Mariola Orellana. Ahora soy abuelo, fíjate. Tengo a mi madre viva todavía. Que mi padre me ha dejado un legado muy bonito, que lo llevo siempre conmigo. Y miro hacia atrás... y lo que miro es felicidad. Y lo que venga, bienvenido sea.

Antonio Carmona, feliz, posando con el nuevo modelo de Citroën.

También ha habido malos ratos, pero hay que quedarse con lo bueno.

Claro que los he tenido. He trabajado mucho, y en esto siempre hay subidas y bajadas. No hay una línea recta en la música. No sólo a mí; le ha pasado a todos los artistas.

Como abuelo, se le caerá la baba...

Es lo mejor que me ha pasado. El amor que siento por mi nieto no se puede comparar al que sentí por mis hijos. Estamos todos muy felices.

Hablando de actualidad, y cambiando de tercio, tengo que preguntarle por Melody y su paso por Eurovisión. ¿Qué le pareció la canción y el puesto en que quedó? ¿Cree que está todo muy politizado?

Ella me parece un pedazo de artista, me recuerda a todas las artistas. Es muy versátil, aunque luego tiene una manera andaluza de explorar en la música. Y tiene la personalidad muy bonita. Me parece que han politizado todo lo de Eurovisión. Ha tenido muy mala suerte.

¿Algún consejo para ella?

Que no haga caso a la política. Que tras Eurovisión le van a venir muchas cosas, porque es muy joven. Le vienen cosas musicales buenas. Eurovisión ha sido un trampolín muy bueno, y también algo negativo ha tenido. Pero no cabe duda de que Melody es un pedazo de artista.

Antonio Carmona, posando como embajador de Citroën.

¿Usted cree que un artista debe involucrarse en política?

Debe prevalecer el arte. Los músicos no sabemos de nada de eso. El artista no debe entrar ahí. No sé si se debe uno involucrar. Esto me recuerda a Andrés Calamaro, que empezó a hablar de los toros, que los apoyaba y, de repente, le silbaron y tuvo que bajarse del escenario. No deberíamos meternos ahí. Es muy valiente, eso sí.

Usted se mantiene al margen.

Yo no me meto en charcos de ningún tipo. Demasiado tenemos que llevar nosotros, los gitanos, el flamenco... Ya tenemos una mochila grande, muy gorda. Me gusta hablar de dónde vengo. Somos una cultura que todavía nos tienen que conocer mucho. Tenemos puntos negativos en nuestra raza, pero también positivos.

Tenemos mucho que aprender...

En todas las razas hay puntos buenos y malos. Pero hay sitios que es mejor no meterte. Demasiado expuestos estamos.

Por último, debo preguntarle por esa condena que enfrenta por un delito de amenazas a un vecino suyo. ¿Qué tiene que decir?

Es una cosa de hace mucho tiempo, pero ha salido ahora. Son vecinos con los que tenemos diferencias, y muchas veces se siente uno amenazado. Ya sabemos cómo son los pueblos, y te sientes amenazado. Son diferencias que en cualquier momento se arreglarán. Y en cuanto salga su mano por ahí, yo se la estrecharé.