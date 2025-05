Natalia, la hija mayor de Patricia Cerezo, se gradúa en Estados Unidos: las fotos y la incógnita de Ramón García

Natalia García Cerezo (21 años), la hija mayor del exmatrimonio formado por el comunicador Ramón García (63) y la periodista Patricia Cerezo (53), se ha graduado del doble grado que ha cursado, en los últimos dos años, en la Universidad de San Diego, en California, Estados Unidos.

Y hasta allí se ha desplazado su orgullosa madre para acompañar a su primogénita en este inolvidable día. Cerezo ha compartido este lunes, 26 de mayo, algunas fotografías junto a Natalia, ataviada ésta con la tradicional vestimenta, compuesta de toga, birrete, banda y, por supuesto, su diploma.

Una de las grandes incógnitas que arroja el material gráfico colgado en la red de Cerezo es si Ramón García, padre de la graduada, también se ha desplazado a Estados Unidos. Lo que es un hecho es que el presentador no aparece en las fotos compartidas por su exmujer.

Tampoco hace acto de presencia Kiko Gámez (50), la actual pareja de Patricia. En lo referente al diploma, en el exterior del sobre sólo se lee el nombre de la universidad, sin revelar más detalles.

No obstante, se conoce que Natalia García Cerezo ha estudiado, tras las complicadas pruebas de acceso en E4, un doble grado en Administración de Empresas y Análisis Empresarial.

Natalia, una joven emprendedora, ya ha probado suerte en el mercado laboral, como informó hace unos meses EL ESPAÑOL. En realidad, desde bien joven siempre quiso ganarse su propio dinero y ser independiente, lejos del apoyo familiar.

Natalia García Cerezo, posando, feliz, con su diploma.

Además de un breve paso por la empresa de asesoramiento financiero Rothschild & Co, en Madrid, y de su experiencia en Afi -compañía española líder en consultoría y formación independiente-, Natalia enriqueció su currículum vitae en Wayra España. Más tarde, Natalia emprendió una ilusionante etapa laboral en Londres.

Natalia trabajó en el pasado verano de 2024 en JP Morgan Chase & Co -el banco más grande de Estados Unidos y una de las mayores empresas financieras del mundo-, como "como analista de banca corporativa en el Departamento de Finanzas Globales y Gestión Empresarial".

Tal y como reconoció ella misma, en su perfil profesional, "me siento extremadamente agradecida por esta oportunidad y estoy emocionada de embarcarme en este viaje profesional".

La protección de Patricia

Hace un tiempo, EL ESPAÑOL contactó con Patricia Cerezo para corroborar un dato en torno a la vida académica de su hija mayor, y la colaboradora de televisión ya puntualizó que de sus hijas ella no habla. No ahora ni nunca.

Ídem Ramón García. Pese a todo, huelga decir que los padres de la joven se sienten profundamente orgullosos de su hija mayor.

Con respecto a la menor de la casa, Verónica, el 5 de diciembre de 2024 cumplió su mayoría de edad. "Feliz cumpleaños, Verónica. ¡Llegó tu mayoría de edad! Por fin. Parecía que no llegaba nunca, ¿verdad? Es lo que tiene nacer en diciembre, cariño mío", le dedicó su madre en redes.

Ramón García y Patricia Cerezo junto a sus dos hijas, en la puesta de largo de su primogénita en 2021. Gtres

"Pero a mí se me ha hecho muy corto, mi vida. No me puedo creer que hayan pasado ya 18 años desde ese 5 de diciembre del 2006 a las 7 de la mañana, yendo en el coche a toda velocidad en plena víspera de puente, diluviando, con huelga de transportes incluida y yo sacando el pañuelo por la ventana para llegar a tiempo al hospital porque tenías mucha prisa por nacer", agregó Cerezo.

Verónica llegó a la mayoría de edad siete meses después de terminar su etapa escolar en el British Council School de Madrid. Un momento especial del que su madre también se hizo eco en sus redes sociales.

Entonces, también descubrió cómo es su pequeña en las distancias cortas: "Te has ido formando académica y personalmente hasta convertirte en lo que eres ahora, una persona maravillosa, responsable, divertida, brillante, exigente contigo misma, muy amiga de tus amigos y la mejor hija del mundo".

Sobre su futuro profesional, todavía hay datos. En una entrevista con Diez Minutos, Ramón García comentó: "Ya dirá lo que quiere hacer porque ahora las jóvenes deciden lo que quieren, tienen más oportunidades y eso me gusta".