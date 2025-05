Los hijos de Borja Thyssen y de Adriana Herrera, entre los alumnos del colegio donde han abatido a tiros a un ucraniano

Este pasado miércoles, día 21 de mayo, ha sido asesinado a tiros el político y abogado Andriy Portnov, a las puertas del Colegio Americano de Pozuelo de Alarcón, tras dejar a sus hijas en el centro escolar. La noticia ha corrido como la pólvora por diversos motivos.

Uno de ellos es que la víctima era asesor del expresidente ucraniano Viktor Yanukovichy e investigado por corrupción. El segundo motivo es que el American School of Madrid es el colegio donde estudian los hijos de muchos famosos de nuestro país.

Así, los vástagos de rostros tan conocidos como Borja Thyssen (45 años) y Blanca Cuesta (51), Miguel Báez El Litri (56) y su exmujer, Carolina Adriana Herrera (55), o Diego Simeone (55) y Carla Pereyra (37).

Campus del American School of Madrid, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. American School of Madrid

Situado en el número 3 de la calle América, en la localidad madrileña de Pozuelo, a las afueras de la capital, el colegio es uno de los más exclusivos de España.

Más de 60 años de historia

En él estudian alumnos de las familias más acomodadas de nuestro país: desde la jet set a empresarios y directivos de prestigio y otras personalidades influyentes. Otros famosos, como Lara Dibildos (53), el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino (87) o el exfutbolista Fernando Torres (41) también han llevado a sus vástagos a este colegio.

Fundado en 1961, el Colegio Americano de Madrid es conocido en los ránkings escolares como uno de los mejores colegios donde formarse académicamente.

Las instalaciones del American School of Madrid, en Pozuelo de Alarcón. American School of Madrid

En sus orígenes fue creado por estadounidenses como Lawrence Bell, de General Electric, Norman Johnson, Primer Secretario de la Embajada de los Estados Unidos, y Peter Danos, de Minnesota Mining, para acoger a niños y jóvenes de la comunidad americana de la capital.

Cerca de 900 alumnos

A día de hoy, unos 880 alumnos completan su formación en este lugar. Estudiar aquí cuesta 30.000 euros por curso. Esto lo convierte en el colegio más caro de Madrid, junto con el Runnymede College, el King's College y Brains International School de La Moraleja.

Asimismo, encabeza los listados más top de colegios exclusivos y caros de toda España. "Es una institución educativa con una mentalidad internacional", destacan en la web del centro.

"Los valores, la cultura y los estándares estadounidenses son nuestros pilares. Nos basamos en un esfuerzo personalizado y colaborativo para formar pensadores globales, articulados e independientes", añaden.

El American School of Madrid fue fundado en 1961. American School of Madrid.

Aquí, la enseñanza se imparte íntegramente en inglés. Pero esta no es su único atractivo. Su currículo combina el sistema educativo norteamericano con el Bachillerato Internacional (IB).

También es posible obtener los títulos oficiales de España, lo que lo convierte en un lugar idóneo para familias que deseen una formación global para sus hijos.

En la actualidad, un tercio de su alumnado es de nacionalidad estadounidense. El resto son españoles o de otros países, tanto de la Unión Europea como no comunitarios.

Una superficie de más de 4 hectáreas

Sus instalaciones se encuentran en una superficie de 44.500 metros cuadrados. Estas incluyen edificios para las distintas etapas educativas, así como complejos deportivos y dedicados a las ciencias y un auditorio con capacidad para 600 personas.

También cuenta con espacios dedicados al arte, la música y la innovación. A todo ello se suman actividades extracurriculares, como clubs de arte, medio ambiente, ciudadanía global, robótica, oratoria, teatro, y deportes como fútbol, baloncesto, tenis y atletismo.

En este colegio estudian los hijos de Diego Simeone, Miguel Báez El Litri o Borja Thyssen, entre otros rostros conocidos. American School of Madrid.

En lo relativo a la formación, el Colegio Americano de Madrid ofrece una educación integral para todas las etapas. Desde preescolar hasta el conocido como Grado 12 en el modelo estadounidense y el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IB).

Además, su programa oficial español permite a los estudiantes acceder a universidades nacionales, así como en el extranjero.

Cuesta hasta 30.000 euros al año

Lo que no resulta tan atractivo para las familias es pagar las elevadas facturas del colegio. El American School of Madrid cuenta con tarifas no aptas para todos los bolsillos.

Los precios del curso escolar 2025-2026 oscilan entre los 16.238 € en los primeros niveles (K1-K2) y los 30.675 € en los grados superiores (desde noveno al grado 12).

Tras el tiroteo que ha costado la vida a Andriy Portnov, asesor del expresidente ucraniano Yanukóvich y conocido por su oposición al Gobierno de Zelenski (47), el colegio ha activado sus protocolos de seguridad y ha insistido a las familias su compromiso con la protección de la comunidad educativa.