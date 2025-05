La casa de Teresa Rabal, a la venta por 570.000 euros: las fotos que desvelan su estado, entre destrozos y humedades

Han pasado años desde que Teresa Rabal (72 años) decidiera desprenderse del que fue su hogar durante cuatro décadas. La muerte de su marido, Eduardo Rodrigo, el 17 de abril de 2017, sumado a sus deudas con Hacienda, la impulsaron a deshacerse de su casa.

Ahora, el chalet en el que fue feliz con su pareja y sus dos hijos, Luis y María, está a la venta. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, lleva dos meses disponible en el mercado inmobiliario y en la actualidad se encuentra en estado de abandono.

La propiedad, tal y como consta en la nota simple, está ubicada en una parcela de 2.072 metros cuadrados en la localidad madrileña de Alpedrete, tiene una superficie total de 593 metros cuadrados construidos y 389 útiles, distribuidos en varias plantas y edificaciones.

Imagen del interior de la vivienda que perteneció a Teresa Rabal durante 40 años. Idealista

El precio de salida del inmueble fue de 590.000 euros, pero se ha rebajado a 570.000 euros. Una reducción de 20.000 euros que supone un tres por ciento menos de su coste inicial.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a información en exclusiva sobre la venta de la casa -anunciada en Idealista- que en la actualidad pertenece a un fondo de inversión "tras una adjudicación judicial". Desde entonces "quedó vacía sin que nadie haya estado pendiente de ella", indica una fuente de toda solvencia a este medio.

Dicho fondo, bajo el nombre de Aurora Asset I S.L, es titular de pleno dominio del 100% de esta finca, según consta en la inscripción 18ª, de fecha 15 de diciembre de 2022, al folio 93 del Tomo 3770, Libro 351 del término municipal de Alpedrete.

En manos de un fondo de inversión

Según desliza una experta en el sector inmobiliario en Madrid, dicha entidad habría adquirido el inmueble "por vía de los bancos, bien por un desahucio o por una dación en pago, que es cuando se entrega un bien como pago para extinguir una deuda".

El que fue hogar de Teresa Rabal tiene una parcela de casi 2.000 metros cuadrados. Idealista

"También existe la posibilidad de que su anterior propietaria haya vendido la casa a terceras personas y estas hayan perdido la vivienda, como pasó en la casa de Rocío Jurado. La vivienda de la cantante se vendió en 2008 y, tras quedar arruinado su comprador, salió a subasta en 2017. Finalmente se vendió en ruinas en 2023", añade la analista.

Volviendo al chalet independiente de Rabal, conocido como 'Villa Renata', tiene tres plantas, 7 habitaciones, 4 baños, varios porches y terrazas, plaza de garaje y piscina. En la planta sótano se encuentra el garaje; en la planta baja están las dependencias principales; y en la primera planta hay habitaciones y servicios.

Paredes con humedades y moho

El interior, tal y como se puede ver en las fotos del portal inmobiliario Idealista, está completamente deteriorado. Tanto techos como paredes presentan importantes humedades, que provienen de un enorme agujero en el techo del salón.

El chalet se encuentra en la localidad madrileña de Alpedrete, en la Sierra de Madrid. Idealista

El derrumbe parcial del tejado en esta estancia, la más atractiva de la casa -con dos chimeneas y en dos alturas- ha provocado que las paredes se hayan llenado de moho.

El chalet, construido en 1965 y ya desde finales de esa década, Teresa Rabal y su marido se instalaron allí. La hija del desaparecido Paco Rabal permaneció en esta vivienda hasta el fallecimiento del cantante y compositor argentino, con el que contrajo matrimonio el 1 de mayo de 1977.

El inmueble en el que vivió Teresa Rabal fue construido a finales de los 60. Lleva dos meses a la venta. Idealista

"La casa tiene una distribución extraña", dice a este medio una agente que conoce en detalle la propiedad. "Tiene sus particularidades. Hay muchas cosas que ves y no entiendes nada. Pero tiene muchas posibilidades. El garaje, por ejemplo, no tiene acceso directo desde la entrada".

Un precio "desorbitado"

"También hay un anexo con una zona insonorizada, ya que el hijo de Teresa Rabal es músico y crearon esa zona así expresamente para él", añade.

La agente considera que la cifra que piden por la vivienda, en el corazón de la zona Noroeste de la capital, y próxima a Collado Villalba, es demasiado elevada.

"El precio es desorbitado. En números redondos, le sobran 100.000 euros. Teniendo en cuenta su evidente estado de deterioro y la reforma que conlleva para el comprador ponerla a punto, está por encima de su valor real".

En 2019, tras vencer un cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2015 y poco después de zafarse de su casa, Teresa Rabal se fue a vivir con su madre, Asunción Balaguer. La actriz vivía en un chalet próximo a su vivienda, en la misma urbanización.

La artista vive con su hijo

En la actualidad, Teresa Rabal sigue viviendo en la Sierra madrileña, donde lleva instalada toda su vida. Reside en la misma casa que su hijo, con el que mantiene una excelente relación.

"Yo vivo en la planta de arriba y mi hijo Luis con su familia en la de abajo, con lo cual los veo constantemente", explicó en una entrevista a EL ESPAÑOL en junio de 2023.

Teresa Rabal: ""Pensar en lo afortunada que he sido me ha dado fuerza para no hundirme"

Sobre su vida actual, dejó claro entonces que aunque ha pasado "épocas de crisis y de enfermedades", ahora vive "súper tranquila".

Por suerte, cuando tuvo que afrontar dificultades económicas pudo "pagar absolutamente todas mis deudas".

"He tenido que vender mis propiedades, mi casa y todo esto, pero estoy liberada. A mí me costó muchísimo salir de mi casa, pero me traje todos mis recuerdos y estoy muy a gusto", aclaraba. Añadió: "Yo no me he arruinado, que se ha dicho en alguna ocasión, he pagado las deudas".