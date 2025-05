Álvaro Vargas Llosa, sobre si Isabel Preysler le dio el pésame por la muerte de Mario: "Están esperándome. No voy a caer"

Álvaro Vargas Llosa (59 años), hijo mayor de Mario Vargas Llosa, ha regresado a España tras el fallecimiento del Premio Nobel, el pasado 13 de abril. El ensayista ha presentado un libro como homenaje póstumo al reconocido escritor: El polemista arriesgado. Catorce asedios liberales a Vargas Llosa. Un acto que ha tenido lugar en la capital este miércoles, 21 de mayo.

El Ateneo de Madrid ha congregado a diversas personalidades del ámbito político -José María Aznar (72) y Ana Botella (71), Mariano Rajoy (70), Cayetana Álvarez de Toledo (50), Felipe Calderón (62), Mauricio Macri (66) o Jorge Tuto Quiroga (65)- en un acto en el que se ha recordado la influencia del peruano. No solo en la literatura, sino también en la política.

"Estoy muy emocionado. Ha habido aquí personas muy importantes y muy ocupadas que se han dado un tiempo para venir a acompañarnos en este evento de homenaje a él", ha agradecido Álvaro.

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler. Gtres

"Yo era un hijo muy cercano a él, por tanto, la relación, la amistad, el afecto, la conversación, el diálogo… todo. Echo de menos todo. Pero, bueno, ahí queda un legado muy bonito. Ha dejado sembradas muchas lecciones en mucha gente, recuerdos en personas a las que ni siquiera conozco, y una obra importante que, con un poco de suerte, lo sobrevivirá", ha expresado.

Respecto a su madre. Patricia Llosa (80), y sus hermanos, Gonzalo (58) y Morgana (51), ha asegurado: "Están todos muy bien". "Evidentemente, hemos pasado por un momento muy triste, pero hemos estado muy unidos, muy juntos, y muy contentos de saber que mi padre sigue siendo muy querido por mucha gente, y muy leído por mucha gente. Y eso es un consuelo muy hermoso. Mi madre está estupendamente bien", ha relatado.

Durante el evento, Álvaro Vargas Llosa también se ha pronunciado sobre la que fuera pareja de su padre, Isabel Preysler, (74) y su familia. El ensayista, en concreto, ha sido preguntado sobre si recibió el pésame por parte de la reina de corazones.

"Están esperándome para cenar y no voy a caer en esa trampa. Muchas gracias", ha dicho sin perder la sonrisa. "No voy a hacer más declaraciones, ya las he hecho y no voy a hacer más", ha sentenciado, dejando en el aire si Preysler -que vivió una mediática historia de amor con su padre durante casi ocho años- ha dado algún paso tras la pérdida del escritor.

Álvaro Vargas Llosa, su enigmática respuesta a si Isabel Preysler les ha dado el pésame

Quienes sí se han puesto en contacto con él han sido los reyes Felipe VI (57) y Letizia (52). De igual forma, el emérito Juan Carlos (87). Visiblemente emocionado, el ensayista ha confirmado que tanto Sus Majestades, como el anterior jefe del Estado, se han puesto en contacto con la familia para darles el pésame por la muerte de Mario Vargas Llosa.

"El rey Juan Carlos tuvo el gran detalle de llamarme por teléfono y se lo agradezco mucho", ha revelado Álvaro Vargas Llosa. "Desde Abu Dabi, además. Y Sus Majestades también. Me mandaron una carta muy, muy bonita. Hemos recibido de todas las autoridades mucho cariño, mucho afecto y condolencias", ha agradecido.