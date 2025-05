Cristina Castaño anuncia que está embarazada por primera vez a los 46 años: "Es muy bonito cuando llevas tiempo buscando"

Buenas noticias en el mundo de la interpretación: la actriz Cristina Castaño está embarazada a los 46 años. Su visita a La Revuelta este pasado martes, 20 de mayo, ha sido el momento perfecto para anunciar esta feliz noticia.

La intérprete ha pisado el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid para visitar a David Broncano (40) y lo ha hecho no sólo para promocionar su nueva serie, sino que también ha presumido de una abultada tripita que viene a confirmar lo que parecía evidente: su estado de gestación.

"Me extraña que no me digas nada. Te lo agradezco, pero vaya...", ha comenzado la entrevista Cristina Castaño, dirigiéndose con gran sentido del humor a Broncano y señalando su tripita y acariciándola.

🤰🏼Pensábamos que hoy teníamos solo una invitada en la entrevista final. #LaRevuelta @cristinacastano pic.twitter.com/cYG8HFxC9w — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 20, 2025

Lejos de dar el salto a las revistas del corazón, la actriz ha conseguido mantener en secreto su primer embarazo y lo ha confirmado, en exclusiva, en el programa de Televisión Española, algo que nadie esperaba.

Ha explicado Castaño que quería abordar el tema desde el comienzo de la entrevista porque, según sus palabras, el público se iba a preguntar '¿qué le ha pasado a esta mujer?'.

La actriz de La que se avecina ha querido dar explicaciones sobre su estado y ha tranquilizado al público y al equipo, asegurando que no se pondrá de parto "a no ser que sea sietemesino". De esta manera, Cristina Castaño ha confirmado que está de siete meses y se encuentra ya en el tercer trimestre de su embarazo.

Además, ha revelado que no sabe el sexo del bebé y que aún no tiene claro cuándo lo sabrá. "No quiero saberlo todavía. Más adelante", ha dicho dirigiéndose a David Broncano. También ha querido compartir en el programa lo feliz que se siente con esta noticia que llevaba tiempo esperando: "Es muy bonito cuando lo llevas tiempo buscando. Lo sientes dentro, pero es extraño porque no lo has visto".

Castaño, que asegura que lo lleva bien "por ahora", se muestra bastante tranquila ante el reto de ser madre primeriza. Proviene de una familia muy numerosa -como ella misma ha contado, sus abuelas tuvieron 22 hijos entre ambas, la paterna y la materna-, y pertenece a una auténtica saga de artistas.

Su tío, Pepe Domingo Castaño, fue una leyenda de la radio deportiva y presentador en RTVE, fallecido en 2023. Además, su hermano Nacho también se dedica a la interpretación; su madre canta y su padre es pianista. Sin duda, una familia de artistas que podría transmitir su talento al futuro bebé.

Eso sí, lo que se desconoce por ahora es si la actriz tiene pareja o ha decidido ser madre soltera a los 46 años, ya que su última relación conocida fue con Álex Ripoll (34), amigo íntimo de Íñigo Onieva (35), con quien rompió en 2024.

Cristina Castaño en 'La Revuelta'. Instagram

La noticia de su embarazo ha coincidido con la promoción de su nueva serie, ya que la actriz no ha dejado de trabajar. Se trata de Lume, una coproducción gallego-portuguesa que se estrenará el 20 de junio en HBO Max. En ella, Cristina trabaja en ambos idiomas, algo que, según comentó en La Revuelta, la ha hecho sentir muy feliz frente a todos los espectadores.

Rompe con el tabú

En TVE, Cristina Castaño ha querido romper una lanza a favor de las mujeres embarazadas: "Con las mujeres embarazadas, ojo, eh", ha comenzado diciendo. También ha hecho referencia al papel de las hormonas: "Es verdad que las hormonas del embarazo hacen un trabajo estupendo", ha confesado, mientras animaba al público a disfrutar del sexo durante esta etapa, siempre que la otra persona esté "por la labor".