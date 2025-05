La intrahistoria de la ruptura de Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro: un "desgaste" en la convivencia y la decisión de la cantante

Este pasado domingo, 18 de mayo, se hacía público que Nuria Fergó (46 años) y su pareja, Juan Pablo Lauro (41), rompían su relación tras tres años juntos y con unos planes de boda intermitentes. La propia cantante confirmaba el quiebre amoroso, sin entrar en detalles. Una separación que ha llamado la atención en el entorno más cercano a la hoy expareja.

En las últimas horas, el silencio se ha instalado en los protagonistas. No van a hablar de nada. ¿Qué ha pasado entre ellos para terminar así, de forma abrupta, lo que parecía una historia de amor sólida y con visos de acabar entonando el 'sí, quiero'?

EL ESPAÑOL ha tratado de dar respuesta. En primer lugar, se deja claro que Nuria y Juan Pablo se adoran y se llevan estupendamente, pese a la ruptura. La cordialidad persiste entre ellos. En paralelo, una buena fuente desliza que la cantante no está atravesando un buen momento; la muerte de su padre, José Fernández, trastocó su vida.

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro, el pasado mes de abril, en un acto público. Gtres

Nuria perdió al hombre más importante de su vida y, dentro de la delicada salud de éste, fue un shock la celeridad de la partida. De repente, de un día para otro, Fergó se vio huérfana de padre. Este fallecimiento, claro está, no es determinante para romper una historia de amor, pero sí para contextualizar.

Volviendo a los protagonistas, se explica a este periódico que "cuando algo se rompe, es que ha habido un desgaste" en la pareja. Se ha encajado con naturalidad, sobre todo por los menores: "Así es al vida". Por otro lado, conviene recordar que Nuria y Juan Pablo vivían bajo el mismo techo. Ambos, además, aportaban a su amor hijos de anteriores relaciones.

Él agregó tres hijos, Carlos, Gael y Eric, fruto de su matrimonio con Irene Villa (46). La artista, una hija: Martina, nacida en el seno de su relación sentimental con su expareja, José Manuel Maíz. Todos convivían en perfecta armonía. Sobre este extremo, hace un tiempo Nuria admitió a EL ESPAÑOL que esa reestructuración familiar le "costó" a su hija.

"Es muy divertido eso. Es un cambio grande para mi hija. Un cambio brusco para ella. Ha sido hija única, centro de atención siempre. Sí es verdad que le ha costado, al principio, pero luego le gusta porque está compartiendo muchas cosas. Ya no estamos solas", explicó Fergó, en mayo de 2024.

Nuria Fergó y Juan Pablo, en los Premios Yo Dona, en septiembre de 2022. Gtres

Añadió: "Cada uno tiene su espacio en el fondo. Compartimos y vivimos todos juntos, las comidas, las cenas... pero luego tenemos nuestro momento como madre e hija. Estamos encajando las piezas del puzle". En aquella charla con EL ESPAÑOL, la cantante también abordó dos cuestiones que, cada una en su grado, le han pesado bastante.

Por un lado, esos planes de boda que siempre les han acompañado. "Lo que no hay es fecha de boda. Porque lo de la pedida fue todo improvisado. Nosotros no teníamos pensamiento de nada de eso. Lo que pasa es que fue el momento, el sitio... Fuimos a ver un concierto de Carla Morrison. Fue todo tan intenso y tan bonito", deslizó la de Nerja.

"Estamos como casados; estamos conviviendo. Hay trabajo y hay que aprovecharlo.", remachó. Una vez que se ha conocido la ruptura, la propia Nuria habla con el programa Socialité, quien avanza la noticia, y se explica: "Ellos, en ningún momento, han tenido una fecha para la boda. Es muy difícil aplazar una fecha que no existe".

EL ESPAÑOL también le preguntó a Nuria, hace un año, por esa suerte de guerra pública que libró con Irene Villa, la exmujer de Lauro. Ella siempre ha estado en silencio, nunca ha sido amiga de guerras. Ahora, el informante con el que se contacta desliza que aquello tampoco ayudó a la concordia y a la armonía.

A veces, por más amor que haya y buena voluntad, no siempre se puede crear un proyecto común. Quien lo sabe sostiene que Nuria está "bien", "tranquila", centrada en su trabajo y, sobre todo, en su madre, la cual también está encarando el duelo por la muerte de su marido.

Su hija, Martina, y su madre son el timón de Fergó, amén de esas amigas que no la dejan sola. Nuria y Juan Pablo están en sintonía en una cuestión fundamental, que esperan que la prensa entienda: no van a hablar de nada. Esa es la decisión que han tomado: que no se espere por su parte tampoco declaraciones encontradas.

El duro momento de Nuria

La noticia sobre su ruptura ha trascendido sólo un mes y medio después del último adiós a su padre. Nuria Fergó perdió a su progenitor a finales del pasado marzo. "Hola, mi gente preciosa. Os voy a contar que justo hoy hace una semana que cogía el tren de las 12 horas para ir al hospital a despedirme de mi padre. Mi hermana me llamó a las 8 y media de la mañana para comunicarme que se iba", escribió en sus redes sociales el 4 de abril.

"Yo sólo le pedía que nos diera tiempo a mi hija y a mí a despedirnos de él. Y nos esperó. A la hora de verlo y estar con él, se fue. Con su familia al lado.(...) Como os dije hace unos meses, le tocó. Cáncer. No sabíamos si duraría meses, años, etc. Mi madre, mi hermana y yo sólo pedíamos que no sufriera, que no tuviera dolor", expresó entonces, rota de dolor.

Una dura publicación en la que recibía el apoyo de su exprometido. Juan Pablo Lauro le comentaba con varios iconos de corazón. Un gesto cariñoso que entonces no advertía sobre una posible separación entre el piloto y Nuria Fergó.