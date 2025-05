Desvelamos el nombre del hijo de José Luis Martínez-Alemida y Teresa Urquijo

José Luis Martínez-Almeida (50 años) y Teresa Urquijo (28) llamarán Lucas a su primer hijo. Así lo ha desvelado este martes, 20 de mayo, el alcalde de Madrid en un acto público. En concreto, el edil ha hecho su confesión más íntima y emocionante en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

De ir todo según lo previsto, está previsto que el regidor de la capital española y su esposa reciban a su primogénito el próximo mes de junio.

Huelga decir que el nombre que ha escogido el matrimonio tiene un gran significado. El nombre Lucas significa "el que ilumina" o "el que trae luz". Su origen se remonta al latín Lūcius, que se traduce como "luz", y está relacionado con el griego λευκός -leukós-: es decir, "blanco" o "brillante".

José Luis y Teresa dándose un tierno beso, en el pasado día de San Isidro. Gtres

El nombre del bebé era uno de los secretos mejor guardados del martrimonio. Lo único que, hasta hoy, se sabía era que no se iba a llamar José Luis, como el padre. "A Teresa no le gusta nada. Lo va a elegir ella, no me queda duda", dijo el alcalde, con gran sentido del humor, en un acto reciente.

Sea como fuere, no cabe duda de que José Luis y Teresa encaran, felices e ilusionados, estas últimas semanas antes de dar la bienvenida a su primogénito. El último acto social en el que se pudo ver a la pareja fue hace unos escasos días, en la Longines Global Champions Tour, que tuvo lugar en el Club de Campo Villa de Madrid.

La pareja, que celebró su primer aniversario como marido y mujer el pasado 6 de abril, se mostró exultante de felicidad en la hípica. Durante esta jornada ecuestre, ambos presumieron de sonrisa.

Desde que el alcalde de Madrid anunció la futura paternidad el pasado mes de enero, la expectación ha sido máxima. Aunque han mantenido la discreción que ha caracterizado su relación, en los últimos días Teresa ha intensificado sus apariciones públicas, acompañando a Almeida en diversos actos.

Almeida y Teresa Urquijo, en un acto público. Gtres

La historia de amor entre Almeida y Urquijo comenzó de manera inesperada. En un evento social, Teresa pidió el teléfono del alcalde, quien, tras una mala experiencia sentimental previa, tardó en darse cuenta de que aquella joven aristócrata sería la mujer de su vida. Su relación avanzó con discreción hasta que, en octubre de 2023, Almeida negó públicamente que tuviera intención de casarse. Semanas después, la noticia de su compromiso sorprendió a todos.

La boda, celebrada en la iglesia de los Jesuitas, tuvo un marcado carácter familiar y tradicional. Teresa lució el vestido nupcial de su madre, Beatriz Moreno de Borbón, que había sido estrenado por su abuela, Teresa Borbón-Dos Sicilias. La ceremonia, lejos de los grandes despliegues mediáticos, fue un reflejo de la personalidad de la pareja: elegante, discreta y con un toque madrileño.

Ahora, con la llegada de su primer hijo prevista para finales de junio, Almeida y Urquijo se preparan para una nueva etapa. El alcalde ha confirmado que disfrutará de su baja paternal y que su hermano, Juan Urquijo (26), será el padrino del bebé.

Mientras esperan el gran día, la pareja ha estrenado una nueva residencia en Chamberí, un hogar más amplio y cercano a la familia de Teresa, donde comenzarán su vida como padres.

Con emoción y expectación, Almeida y Urquijo cuentan los días para recibir a su hijo, consolidando así una historia de amor que, en apenas dos años, ha pasado del anonimato a convertirse en uno de los romances más comentados de la esfera política y social española.