Victoria Martín Serrano, ha nacido una estrella: debut en la TV, 44.000 seguidores y el 'hype' que genera con 'Las Berrocal'

Vicky Martín Berrocal (52 años) es la más mediática de su familia. No en vano, con ella como eje central se ha rodado el documental Las Berrocal, que verá la luz este próximo martes, 20 de mayo, por Movistar Plus+. Pese a ello, todo apunta a que será su madre, Victoria Martín Serrano (78), quien se 'robará' el protagonismo. Al menos así ha sido en los días de promoción del proyecto. Ha nacido una estrella.

"Creo que voy a ser una gran fan de tu abuela", han escrito a Alba Díaz Martín (25), hija de Vicky Martín Berrocal, en un post de Instagram. "Victoria, madre de las madres"; "ay, la abuela"; "con todos mis respetos, la auténtica estrella es Victoria Martín Serrano" o "que me perdonen las demás, pero tú eres la mejor" son algunos de los comentarios que se leen en sus recientes publicaciones de redes. La mayoría, en colaboración con Movistar Plus+, sus dos hijas y su nieta.

Y es Victoria Martín Serrano también triunfa en Instagram, donde atesora 44.000 seguidores. Aunque no suele ser muy activa como sus hijas y nieta, en las últimas semanas, con la promoción de Las Berrocal, su feed ha mostrado mayor movimiento. Entre sus seguidores, además de Vicky, Rocío (43) y Alba, destacan conocidas figuras patrias. Entre ellas, Eva González (44), Laura Sánchez (43), Toñi Moreno (51) o María José Suárez (50).

El protagonismo de Victoria se comenzó a notar desde la publicación de la imagen promocional del docureality, que vio la luz el pasado abril. En dicha imagen están situadas en orden jerárquico, siendo ella quien preside la instantánea.

La matriarca de la saga, por otro lado, fue quien acompañó a su hija Vicky en la promoción del docureality en El Hormiguero, compartiendo pinceladas de su vida más íntima. Frente a Pablo Motos (59) no confesó todos los detalles, pero sí generó hype en la audiencia. El pasado 13 de mayo, en su debut en la pequeña pantalla, Victoria Martín Serrano relató: "Yo siempre he ido contando los secretos poco a poco, porque si es algo que yo he sufrido, no quiero que lo sufran mis hijas".

Alba Díaz, Vicky Martín Berrocal, Victoria Martín Serrano y Rocío Martín Berrocal en el 50 cumpleaños de Vicky,

Su comentario venía después de que el presentador preguntara: "¿Habéis descubierto cosas que no sabíais la una de la otra con el docureality?" Y a lo que Vicky Martín Berrocal respondía: "Yo sí, un bombazo. En una cena en casa de mi hija, mi madre soltó que tiene una hermana, del mismo padre, que no conocemos, y una sobrina, hija de esa hermana".

La vida de Victoria no ha sido fácil y ha estado marcada por los secretos de familia. Una historia que se expone en el documental. Entre otros temas, las Berrocal hablan como nunca del patriarca de la familia, José Luis Martín Berrocal. Ahondan especialmente en la doble vida que mantuvo el empresario, quien perdió la vida en 2008 a causa de una hemorragia cerebral.

Vicky Martín Berrocal y su madre, Victoria, en 'El Hormiguero'. Gtres

En Madrid, José Luis Martín Berrocal vivía con su primera mujer, Marisa del Molino, y los tres hijos que tuvo con ésta. En Huelva, con Victoria, Vicky y Rocío. "Fue una historia muy dura y muy dolorosa, pero a mí no me gusta compartir las penas, intento compartir solo las alegrías, las cosas malas me las guardo para mí", comentó Martín Serrano en su entrevista en El Hormiguero, sin querer ahondar demasiado para que la audiencia de Pablo Motos y quienes han seguido la historia de Las Berrocal descubran los detalles a través del docureality.

"Era un tío tremendamente especial, muy generoso, muy divertido, muy libre, con un sentido del humor y una personalidad arrebatadora", aseguró en plató Victoria Martín Serrano, la nueva estrella de Las Berrocal.