Qué fue de Darek, el 'stripper' polaco que enamoró a Ana Obregón y la traicionó yéndose con una íntima amiga de ella

Cuando en 2006 la serie que se erigía como el buque insignia de Antena 3, Ellas y el sexo débil, encabezada por la actriz y presentadora Ana García Obregón (70 años), se canceló por baja audiencia, alguien llegó a la vida de la célebre bióloga para hacerle olvidar las penas.

Se trataba de un joven de 27 años -por entonces: hoy suma 44-, polaco y llamado Darius Miroslaw Dabrowski. En prensa, pronto se le bautizó como Darek. España se revolucionó y cayó rendida a sus encantos, incluso el diseñador Francis Montesinos (74), quien se apiadó de su amiga Ana e hizo desfilar a Darek en Cibeles.

Ante las muchas informaciones que se destaparon sobre el pasado díscolo de Darek, Obregón no tuvo entonces más remedio que reconocer que sí; que ese hombre que había presentado a la sociedad española como alguien con carrera y magnas aspiraciones, había trabajado en el pasado como estríper y, en realidad, llegaba a España sólo cargado de amor y poco título.

Darek junto a Ana García Obregón durante su noviazgo.

La pareja se hizo varias exclusivas en las portadas del corazón y pese a la diferencia de edad -30 años- y las trabas del lenguaje -épico fue el momento en que Ana aseguró: "Nos entendemos por señas porque él habla raro"-, el amor parecía indestructible. Pero sólo parecía.

Se acabó el amor y las buenas palabras. Ambos se desquitaron en declaraciones demoledoras, e incluso Darek llegó a asegurar que Obregón lo había convertido en un pelele a su lado y que dirigía su vida. Su romance tan sólo duró hasta 2008, pero dio para copar un sinfín de titulares en revistas y programas de televisión.

Ana Obregón junto a Darek. Gtres

Cuando el amor estalló, ella emitió un comunicado en el que dejaba claro que esa historia formaba parte del pasado. "No me gusta hacer este tipo de comunicados, pero, como veo que las especulaciones con respecto a mi vida privada no cesan, así como el acoso y las persecuciones de paparazzi, me veo obligada a confirmar que he decidido finalizar mi relación sentimental", aseguró Obregón.

Y añadió: "No tengo por qué aclarar los motivos, que pertenecen exclusivamente a mi vida privada, ya que, como todos saben, nunca me he aprovechado económicamente de mis relaciones, hecho que avalan los 25 años que llevo trabajando sin descanso".

"Aunque soy consciente de que en ciertos programas llenará muchas horas de mentiras, injurias y basura, pido respeto a mi intimidad y al honor viéndome obligada a tomar acciones legales contra todos aquellos que no lo cumplan. Ana Obregón", remachó el escrito la presentadora de ¿Qué apostamos?

La actriz eliminó de su vida al hombre con el que pretendía envejecer. Él, por su parte, hizo un retrato de una personalidad de Ana Obregón que poco tenía que ver con el amor que, tiempo atrás, decía sentir. "Ana Obregón no fue una señora conmigo", aseveró. También dijo Darek que la bióloga protagonizaba muchos ataques de celos y lo tenía controlado y apenas le dejaba espacio para su desarrollo personal.

Ana, por su parte, en ese carrusel de despecho, también salió al paso y retrató al polaco con un trazo inmisericorde: "No ha sido un gran amor... Esa historia me hizo mucho daño. (...) Me costó un año manteniéndolo en todo. Hasta entonces no sabía que el amor había que pagarlo. Nunca pensé que tendría que pagar a nadie".

Agregó al cabo: "El amor es un sentimiento muy puro y que no hay necesidad de pagar. Para mi lo importante de las personas es el interior y él no tenía dinero pero me dijo cuando yo empiece a ganar dinero te pago lo que te debo". Pasada esa efervescencia de un tumultuoso final, el de Polonia rehízo su vida y de qué manera; de la mano de Susana Uribarri (57).

Darek, en la playa con Susana Uribarri, tras romper con Ana Obregón. Gtres

Dicho de otro modo, Darek traicionó, de algún modo, a Ana Obregón, pues la actriz y Susana eran íntimas amigas entonces. También se puede entender como una suerte de deslealtad por parte de Uribarri hacia Obregón. Las amigas, claro está, dejaron de hablarse durante mucho tiempo; Ana entendió aquello como algo imperdonable por parte de Susana.

Pero el amor entre la hija de José Luis Uribarri y el modelo también terminó. Y, con ese quiebre y el paso del tiempo, Ana y Susana volvieron a unirse. El perdón se entonó. En aquellos días, la presencia de Darius en los platós de televisión era intensa, pero, poco a poco, su imagen se fue alejando de la pequeña pantalla: el interés por el polaco que enamoró a Ana Obregón decayó.

¿Qué ha sido de Darek en este tiempo? EL ESPAÑOL hace un tiempo pudo saber que seguía al frente de algunas campañas de publicidad, que lo llevaban a vivir a caballo entre varios países -Madrid y Varsovia, sobre todo-, y estaba centrado, sobre todo, en la que se ha convertido en una de sus principales fuentes de ingresos: el alquiler de locales en Polonia.

De acuerdo a la información que manejó este medio, hace unos años el modelo adquirió varios locales en su país natal y los tiene alquilados para el desarrollo de algunos negocios. Se deslizó a este medio, además, que Darek estaba viviendo una bonita etapa de plenitud en su vida, alejado de los focos y en un discreto segundo plano. Se enamoró de una chica, llamada Candela, con la que aprovechó para regresar a la televisión española.

Su alto tren de vida

En 2016, se publicó que Darek tuvo que abandonar su casa de Pozuelo de Alarcón por un impago de 40.000 euros. Informaciones que dibujaban a un Darek falto de liquidez y que se atrevía a concursar en Gran Hermano VIP para oxigenar su economía. Sin embargo, a la luz de sus propias declaraciones en la casa de Guadalix, y de su Instagram, la realidad podría ser muy diferente.

Jactándose de su elevado tren de vida, el ex de la actriz de Ana y los 7 habló de yates privados, salas VIP de aeropuertos, maletas de Vuitton para viajar y numerosas tarjetas oro en diversas compañías aéreas. Con estas palabras de 2018, no cabe duda de que el lujo vivía con el polaco.

"Él sabe cómo vivir bien, pero claro que trabaja. Tiene sus cositas por ahí de negocios con algún amigo, se mueve bien", aseguró en 2018 una fuente a EL ESPAÑOL. Además, el modelo supo forjarse "una importante cartera de amigos" en el mundo del cuore en estos años tras sus sonados romances con la Obregón y Susana Uribarri. No solo eso, "los ha sabido mantener con los años", se añadió.