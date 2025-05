Victoria Martín, la madre de Vicky Martín Berrocal, revela por sorpresa a sus hijas que tiene una hermana y un sobrino

El próximo 20 de mayo se estrena el docureality Las Berrocal, protagonizado por una de las sagas de más abolengo en la prensa del corazón española: la formada por la diseñadora Vicky Martín Berrocal (52 años), la hermana de ésta, Rocío (43), su madre, Victoria Martín Serrano (78), y su hija, Alba Díaz Martín (25).

Las cuatro abren como nunca las parcelas de su vida personal. Esas luces y sombras que toda familia enfrenta. Los Martín, qué duda cabe, son una familia un tanto atípica. Ya hace un tiempo, en el año 2020, Vicky Martín Berrocal reveló en un programa de televisión, Mi casa es la tuya, que su padre, José Luis Martín Berrocal, tenía una doble vida.

No sólo esto: había formado otra familia durante años, para sorpresa de sus propias hijas, Vicky y Rocío. Ahora, a escasos días de que se estrene ese docureality que promete sorprender a propios y extraños, las cuatro Martín están de promoción por distintos medios de comunicación y televisiones.

💥 [SPOILER] Vicky Martín Berrocal y su madre Victoria llegan con ‘Las Berrocal’, su docu-reality que promete emociones fuertes #VickyVictoriaEH pic.twitter.com/TegMXXIj4N — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 13, 2025

En medio de esas entrevistas, Victoria, la madre de Vicky, ha dado la gran sorpresa en forma de otra inesperada confesión. Ha sido durante la visita que Vicky y su progenitora han realizado al espacio El Hormiguero, este pasado martes, 13 de mayo, cuando ambas, madre e hija, han avanzado lo que se podrá ver en el primer capítulo del producto audiovisual.

"Teníamos claro que no necesitábamos hacer esto, si realmente lo hacíamos tenía que aparecer la verdad, teníamos que hacerlo desde las tripas. Con nuestros enfados, nuestras risas, nuestros llantos…", ha comenzado explicando Vicky. "¿Habéis descubierto cosas que no sabíais la una de la otra con el docureality?", pregunta Pablo Motos (59).

Madre e hija en el plató de 'El Hormiguero', este pasado martes. Gtres

"Yo sí, un bombazo. En una cena en casa de mi hija, mi madre soltó que tiene una hermana, del mismo padre, que no conocemos, y una sobrina, hija de esa hermana", revela Vicky, con gran asombro. Su madre sale al paso, acto seguido: "Yo siempre he ido contando los secretos poco a poco, porque si es algo que yo he sufrido, no quiero que lo sufran mis hijas".

Y añade la matriarca de la familia: "Yo sí conozco a mi hermana Rocío, y a su familia. A mí me tocó un marido mujeriego y también un padre mujeriego que estuvo con otra mujer a la vez que con mi madre". En ese momento, Motos recuerda que la vida de Victoria ha sido siempre ajetreada por cuestiones matrimoniales y secretos de familia.

"Tu historia de amor no es una historia cualquiera, convivías con tu marido que tenía a la vez otra familia sin tú saberlo", avanza Pablo Motos. "Me he tirado seis meses recordando cosas que yo quería olvidar. En aquellos tiempos no había teléfono, como ahora, y yo no sabía nada de lo que pasaba, como si se puede saber ahora. Yo me enamoré de José Luis, que era un hombre maravilloso, muy especial, pero era también muy mujeriego", se sincera Victoria madre.

Y ahonda: "Y eso no iba a cambiar, el que nace lechón, muere cochino. Me enteré por un amigo suyo que era arquitecto y estaba construyendo unos hoteles en Punta Umbría. La mujer del arquitecto me dijo que mi marido tenía otra mujer y una hija con ella, pero me pidió que no le dijera nada a José Luis. Se cuentan muchas historias, pero la verdad la tengo solo yo, que lo viví en primera persona".

"Yo parí sola y en secreto. Nadie, excepto mi jefe, sabía que estaba embarazada. Cuando empecé a tener dolores de parto llamé a un taxi a que me llevara al hospital a dar a luz. Cuando me dieron el alta tuve que volver a Huelva, a casa de mi madre, con mi hija recién nacida, Vicky, en brazos. Mi madre me preguntó que quién era ese bebé y le tuve que decir que era mi hija", sigue detallando la madre de la diseñadora.

Vicky y Victoria, charlando con Pablo Motos, este pasado martes. Gtres

"Fue una historia muy dura y muy dolorosa, pero a mí no me gusta compartir las penas, intento compartir solo las alegrías, las cosas malas me las guardo para mí", remacha. Sobre las virtudes de su esposo, José Luis, la madre de Vicky explica: "Era un tío tremendamente especial, muy generoso, muy divertido, muy libre, con un sentido del humor y una personalidad arrebatadora".

"Era un gustazo estar con él. Si yo hubiera conocido a mi padre por la calle, creo que también me habría enamorado de él. Era alguien extraordinario, le apasionaba la vida y murió cuando quiso morir", concluye.

Un padre mujeriego

"Menudo era mi padre. Nos marcó a fuego a todas", ha manifestado Vicky en el marco de la promoción del docureality, y añade: "Mi padre vivía dos historias paralelas: una en Huelva y otra en Madrid. Era el primer amor de mi madre, mi madre no había tenido un novio, no había besado a nadie. Era una de las mujeres más guapas".