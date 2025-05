Fran Rivera y Lourdes Montes revelan que su hijo Nicolás ha estado ingresado de urgencia al mes de nacer

El pasado 9 de abril, Lourdes Montes (41 años) y Francisco Rivera (51) se convirtieron en padres de su tercer hijo en común, llamado Nicolás. Así, el afamado matrimonio se convertía en familia numerosa, pues ya tienen a Carmen (9) y Curro (5). En ese momento, el matrimonio manifestó, a la salida del hospital, que el parto fue "muy bien".

"Rápido y sin forzar", agregaron ambos, excelsos de felicidad. Ahora, este miércoles, 14 de mayo, Fran y Lourdes han concedido su primera entrevista en la revista ¡HOLA! "Llevábamos buscándolo casi cinco años y ya habíamos tirado la toalla. Pero la vida te da sorpresas y un hijo es un regalo de Dios. ¡Ahora soy Papuchi", ha asegurado el diestro.

"Cuando iba camino del hospital, es la vez que más nerviosa estaba. No sé si por conocimiento de lo que venía, por responsabilidad, por edad... Y, además, me daba mucha pena pensar que era el último", ha expresado la diseñadora. Sobre la faceta como padre de Francisco, su esposa desliza: "Fran se ha volcado mucho con los mayores, y es un diez".

Agrega: "Se ocupa de ellos para todo, está pendiente de todo, los lleva a todas partes. El bebé es más para mí". El hermano de Cayetano Rivera (48), por su parte, defiende que en esta etapa de su vida puede disfrutar de sus vástagos como nunca.

"Fui padre muy joven. Yo toreaba cien corridas de toros al año, me iba a América. Ahora todo ha cambiado en mi vida. No soy el mismo padre ahora que antes. (...) La única forma de aprender es cometiendo errores. Cayetana, mi hija mayor, se ha convertido en una mujer maravillosa cuando tenía todas las papeletas para ser la más tonta del mundo".

La portada de la revista '¡HOLA!'.

En esta interviú, además, Fran ha abordado una cuestión que se ha debatido en distintos medios de comunicación: su ausencia en la despedida de los toros de su hermano Cayetano, en la Maestranza de Sevilla. La prensa puso el foco ahí: ¿por qué Francisco no arropó a su hermano en un día tan clave para él? Volvieron a arreciar los rumores que mala relación entre ellos.

Nada que ver, a la luz de la versión de Francisco. Causó baja por una causa mayor: "No pude ir a la despedida de Cayetano porque ese día tuvimos que ingresar a Nicolás de urgencia y estuvo todo el día en observación. Ese fue el motivo y me dolió no estar". Se entiende que, al cierre de este artículo, el menor está en casa y fuera de peligro.

En otro orden de cosas, en ¡HOLA! Fran evita pronunciarse sobre la ruptura de su hermano con Maria Cerqueira (41). "Como se entenderá, es un tema muy personal de Cayetano, y es el único con derecho a hablar de ello, si él quiere", ha asegurado.

Fue a principios del pasado mes de septiembre cuando la dupla dio la buena nueva a través de sus redes sociales, asegurando que se trataba de una sorpresa para ambos, pero que les había llenado de felicidad. El pequeño Nicolás, cabe mencionar, ya tiene padrino. Se trata de José Luis 'El Turronero' (61), tal y como se informó previamente en el programa Y ahora Sonsoles.

Francisco y Lourdes a la salida del hospital, con su hijo Nicolás en brazos.

Tanto Lourdes Montes como Francisco Rivera han ido revelando ciertos detalles del pequeño durante el embarazo de la diseñadora. Hace unos meses, el propio Francisco confirmó que el nuevo miembro de la familia sería un niño. "Otro trianero para el mundo. Es para Semana Santa", confesó el diestro en el programa de TVE DCorazón.

A pesar de que es el tercer vástago en común del matrimonio, lo cierto es que se trata del cuarto en el caso de Francisco. El respetado diestro, cabe recordar, es también padre de Tana Rivera (25), a quien tuvo con Eugenia Martínez de Irujo (56) en 1999.

Tras su fallido matrimonio con la hija de la -tristemente- fallecida duquesa de Alba, Francisco Rivera encontró el amor de nuevo en Lourdes Montes, con la que volvió a pasar por el altar en 2013. Tana, la hija mayor de Francisco, mantiene una estupenda relación con Lourdes Montes y los tres vástagos del matrimonio.