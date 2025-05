El lado íntimo de Almudena Ariza, la periodista a la que condecora Letizia: excompañera de la Reina, 'runner' y salsera

Este miércoles, 14 de mayo, la reina Letizia (52 años) viajará a Murcia para cumplir con un compromiso de trabajo. Un acto especial, pues le permitirá reencontrarse con una antigua compañera de la televisión: Almudena Ariza (61). La distinguida periodista recibirá una condecoración de manos de Su Majestad, con motivo del Día Mundial de la Cruz Roja.

Durante el acto se entregarán las Medallas de Oro. Una de ellas a Almudena Ariza, quien lleva más de cuatro décadas ejerciendo como profesional de la comunicación. "Será reconocida por su defensa del rigor en la información y la cobertura de crisis humanitarias y conflictos armados desempeñada en los últimos 20 años", tal y como destaca la agenda de Casa Real.

En su etapa como periodista en activo, Letizia coincidió profesionalmente con Almudena Ariza. Esta última lo recordó hace dos años en una charla con David Broncano (40) en La Resistencia. "Fue compañera nuestra. Nosotras hicimos un reportaje de Informe Semanal juntas", rememoró.

Para la Reina sólo tuvo palabras de halago. "Grandísima periodista, grandísima reportera, grandísima compañera. Muy apasionada y con ganas de contar historias. Muy parecida a mí. Nos llevábamos muy bien y congeniábamos mucho. Mujer excelente en su carrera profesional", expresó entonces Almudena Ariza.

En aquella conversación con Broncano también confesó que en los últimos años ha intentado entrevistarla, aunque sin éxito. Desde que llegó a La Zarzuela, Letizia se alejó -al menos de forma activa- de su profesión.

Almudena Ariza, en los premios Magas de Magas 2024. Gtres

Almudena Ariza, por su parte, se ha mantenido como reportera de RTVE. Ha sido corresponsal en Asia Pacífico, Estados Unidos, Francia y ahora, Oriente Medio, tal y como recuerda en la biografía de su perfil de Instagram, donde suma 62.000 seguidores. En esta suerte de currículum, la veterana periodista también hace espacio a sus gustos personales. Junto a su descripción profesional se autodefine como "runner y salsera".

Cabe recordar que mientras fue corresponsal en Estados Unidos, Ariza participó en la maratón de Nueva York. Respecto a la música, fue antes de matricularse en la carrera de Periodismo cuando estudió guitarra clásica en el conservatorio.

Aunque expone ambos gustos en la biografía de su perfil de Instagram, lo cierto es que casi todo su feed está dedicado a su vida profesional. Eso sí, en sus historias destacadas y en algún post da espacio a estas otras dos facetas.

Con alguna excepción, la cuenta de Instagram de Almudena Ariza se ha convertido en una plataforma más de trabajo. Como salvedad, en su día dedicó unas cariñosas palabras a su compañero de vida, Luis Valdés. "El amor no es una necesidad, es una elección. No es aferrarse, es acompañar. No es depender, es compartir", escribió el pasado 14 de febrero en una suerte de carta dedicada a su pareja.

"Desde hace 16 años, Luis y yo caminamos juntos, no porque no podamos hacerlo solos, sino porque elegimos hacerlo de la mano. No somos mitades que se completan, somos dos personas que se encuentran cada día en el mismo lugar: el respeto, la admiración, el cariño", añadió entonces Almudena Ariza. "El amor no es la urgencia de tener a alguien, sino la certeza de querer estar ahí. Y esa, después de tanto tiempo, sigue siendo mi certeza", relató la periodista.

Aquel mensaje lo compartía el Día de San Valentín, una fecha que, como confesaba "nunca" le ha gustado. Ese día, sin embargo, hizo una excepción: "Tampoco está mal aprovecharlo para recordar que el amor, el de verdad, no se mide en fechas ni en gestos efímeros, sino en todo lo que construimos día a día".

Almudena Ariza y Luis Valdés no tienen hijos. La periodista, no obstante, sí tiene experiencia en la maternidad. Sus dos vástagos, Adrián (34) y Paula (30), nacieron de su anterior matrimonio con un periodista llamado Juan Antonio Carbajo.

Paula, recientemente, tuvo especial protagonismo. En última gala de los Premios Iris, celebrada el pasado 14 de enero en el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío de Madrid, recibió un galardón en nombre de su madre. Concretamente, el premio a 'Mejor reportera'. "No tenemos una relación común de madre e hija por la distancia. Está rodeada de peligro constante", comentó.

La hija de Almudena Ariza dejó al descubierto, si cabe, una de las facetas más íntimas de la periodista, "Aún así, siempre que la he llamado, ella me ha cogido el teléfono. Tener una madre así es un regalo", destacó Paula.

El acto de la Reina

Además de Almudena Ariza, este miércoles, 14 de mayo, se entregarán las Medallas de Oro a César Bona, Cruz Roja de Burkina Faso, Emilia Lozano y Nasco Feeding Minds. Según consta en la agenda de Casa Real, "un año más, Cruz Roja quiere reconocer la importancia de la acción voluntaria, ya que su implicación supone la base fundamental de la actividad de la Organización. Y también la labor altruista y solidaria de todas aquellas entidades y personas que colaboran, apoyan, comparten y defienden principios afines a los de Cruz Roja".

Y puntualizan: "Las condecoraciones distinguen a personas u organizaciones que han conseguido con su trayectoria tener un gran impacto social".