Sara, hija de Alejandro Abad: "Se metían mucho con mi físico en el colegio pero gracias a ese bullying hoy soy quien soy"

Ha nacido una estrella. Asegura que los valores que más le han inculcado sus padres son el respeto, la humildad y el esfuerzo y esos son los tres pilares fundamentales sobre los que Sara Abad (24 años) está construyendo su nueva realidad. La primogénita del cantante y compositor Alejandro Abad (62) y de Susana Saura, Senior Project Associate en Garsa Music, respiró música desde la misma cuna.

Con dos años, su progenitor - ha vendido más de 33 millones de canciones en el mundo y ha compuesto más de 1.000 temas para artistas consagrados como David Bisbal o Paulina Rubio- se inspiró en ella para componer Bye, Bye (mi piccolissima dama) que cantó exitosamente otro de sus clientes, David Civera (46 años).

Con 12 años ya empezaba a escribir canciones y a usar el software Logic de producción musical con el que mezclaba guitarra, piano y percusión. Poco a poco fue madurando la posibilidad de entrar de pleno en la producción musical, un ámbito controlado por hombres.

Sara Abad tocando el piano de pequeña. Imagen cedida

A diferencia de otros ‘hijos de…’, Sara se ha formado convenientemente ya que en Nueva York hizo un curso de Fashion Business, en Londres estudió en la Universidad de Westminster Music Business Management & Entertainment e hizo las prácticas en AEG Presents, multinacional encargada de los bookings de Taylor Swift, Elton John o Justin Bieber.

“Para mí significó una gran experiencia como becaria compartir de cerca las vivencias con músicos como The Rolling Stones, Elton John, Adele o el actor Rami Malek, entre otros. Fue todo un sueño”, asegura.

Hace cinco años la familia decidió mudarse de Sant Cugat (Barcelona) para instalarse en Madrid, epicentro de la industria musical. Sara tiene un hermano un año menor, Alejandro (23), que está estudiando ingeniería industrial y también vive de lleno el mundo de la música y la imagen.

¿Siente que es superdotada?

¡Ja, ja, ja, para nada! De hecho, en muchas ocasiones siento todo lo contrario. Supongo que a eso se llamará el síndrome del impostor, que es algo que nos pasa mucho a los creativos. Me siento muy afortunada de que Dios y la vida me hayan dado un talento tan polivalente como es el escribir canciones ya que no consiste en sacar cuatro acordes, sino que mucho más cómo es vivir historias y sentirlas de una forma tan profunda que te inspiren a contarlas a través de notas, melodías, etc. Es algo muy único y, por ello, nunca quiero dejar de vivir intensamente y seguir aprendiendo de la vida. Lo que mueve al mundo y a las personas, son las historias. Empecé de súper pequeña y desde entonces nunca he parado.

Sufrió bullying escolar, ¿qué le hizo más fuerte para superarlo? ¿En qué sentido era diferente?

Muchas veces me he sentido ‘muy tonta’ en la vida porque en el cole nunca sentí que encajaba. Nunca se me daban bien las mates, ni las ciencias, ni muchas asignaturas, mis notas no eran malas, pero nunca fui la mejor de la clase porque donde yo destacaba era en el arte y en crear. Era muy insegura y muy sensible, por lo que era un target ideal para chicas aún más inseguras que yo, pero con la necesidad de hundir a otras para que ellas se sintieran. Gracias a Dios nunca tuve esa necesidad. Creo que lo que me hizo fuerte fue ir descubriendo poco a poco que el ser diferente es muy bueno porque al final, destacas. A mí siempre me ha encantado el animal print e iba al cole con un jersey rosa de animal print, muy súper yo y las niñas se reían de mí siempre. Aunque a una parte de mí le dolía, a la otra le daba igual. Nunca dejaba de ser yo. Se metían mucho con mi físico también, pero bueno, gracias a ese bullying hoy soy quien soy.

La hija de Alejandro Abad cantando. Imagen cedida

¿Qué consejos daría a los jóvenes que lo han padecido o padecen?

Creo que lo más importante es nunca dejar de ser tú mismo. La mayoría de la gente no es ella misma, se deja llevar por la sociedad o por lo que dicen que tienen que ser para encajar, pero precisamente, para destacar y ser alguien no hay que encajar, hay que ser diferente. Algún día me gustaría ayudar a muchos jóvenes que padecen bullying, por lo que tengo un gran propósito que es que este problema deje de existir algún día.

¿A qué ideales y personas jamás traicionaría por conseguir el éxito?

Especialmente a mi familia y, precisamente, a esos valores que he recibido en este entorno.

¿Qué referentes musicales tiene, independientemente de su padre?

(Carcajadas) Aparte de mi padre, que como he mencionado antes mi súper referente, me encantan Mauricio Rengifo y su compañero de producción, Andrés Torres (responsables de los éxitos de Aitana y Luis Fonsi). Son mis ídolos en el mundo de la producción y composición. De hecho, me pasó algo muy curioso hace un par de años porque parece ser que estaban en Madrid y escucharon una canción mía en un centro comercial y le hicieron shazam. Al día siguiente les preguntaron en una entrevista de Time Just a qué compositores españoles tenían fichados y entre otros, dijeron que Natalia Lacunza y me mencionaron. Eso fue muy fuerte para mí. De momento no he podido entrar en contacto con ellos, aunque lo he intentado a saco. Sigo ahí luchando para que algún día pueda sentarme con ellos a componer.

Demuestras una gran valentía. Adentrarte en el ámbito de la producción porque es un mundo dominado por hombres. ¿Ha empezado a sentir el machismo o poco a poco hay una apertura de mente?

Si, desde los 15 años he sentido cómo hay chicos que por ser chicos se creen mejores o muchos me han hecho sentir que al ser chica nunca seré tan buena productora como ellos. Afortunadamente no todos son así porque he conocido a productores increíbles que son amigos míos y siempre me han apoyado. Pero, sinceramente, me da igual lo que digan, a mí me gusta producir canciones y he tenido y tengo un gran maestro del que aprendo constantemente desde que pisé un estudio. A mí nadie me va a decir que por ser una chica rubia de 24 años no puedo producir. Este es uno de los comentarios más comentados entre mis haters de TikTok, ha, ha. Es muy importante ver a chicas jóvenes produciendo. Tengo muchos sueños por cumplir en esta industria y no voy a dejar que la ignorancia de algunos chicos me pise.

¿Qué temas está componiendo y produciendo? ¿En qué estilos le gustaría asentarse?

¡Estoy componiendo muchas canciones! Este año van a salir algunas de ellas cantadas por mi. Lo que me define y me identifica es el pop comercial y eso es lo que quiero hacer. Mi gran sueño es componer canciones para otros artistas como Aitana, Ana Mena, Sofia Reyes…

Por lo que dice, ¿siente que hay muchas Saras dentro de usted?

Diría que en Sara viven muchas Saras y todas ellas hacen a Sara Abad. Llevo varios años diciendo que sí a casi todo lo que se me pasa por delante y aprovechando cada oportunidad. Estoy exprimiendo la vida a tope.

Felipe VI junto a Sara Abad. Imagen cedida

¿Cómo fue la experiencia de cantar ante Leonardo DiCaprio?

¡Qué experiencia tan inolvidable y random!. Pensaba que Leonardo me iba a imponer más, al fin y al cabo es un señor normal, pero fue muy bonito poder cantar para él y que aplaudiera mi trabajo. Él es un gran activista y ambientalista, aparte de un gran actor, y me gustó mucho tener su reconocimiento no solo por la canción que presenté en Cannes, sino con el propósito que tengo relacionado con la ecoansiedad. Es decir, el miedo y ansiedad de ver al mundo cómo se disuelve por cómo lo estamos tratando. El 85 % de los jóvenes la padecen y es algo que debería impartirse en las escuelas.

Y ahora cuénteme cómo fue cantar ante los reyes Felipe VI y Letizia.

Me encantó compartir diferentes eventos con los Reyes y cantar para ellos. Justo el 5 de mayo del año pasado lo hice en el Teatro Real con la misma canción que presenté en Cannes relacionada con la ecoansiedad y el cambio climático. Fue un auténtico honor, son personas muy simpáticas, escuchan mucho a los jóvenes y eso me parece estupendo. En todas las veces que he compartido con ellos siempre me han recibido y tratado muy bien. Estoy muy agradecida a la Fundación Princesa de Girona por las oportunidades que me han dado de compartir con ellos y creer en mis historias, propósitos y talento.

¿Me podría comentar algún proyecto que tenga con su hermano Alejandro? ¿Cómo le definiría?

Aunque a veces mi hermano Alejandro y yo seguimos peleándonos con 23 y 24 años, tengo que decir que él es uno de los mayores pilares de mi vida. Tengo la certeza de que vamos a emprender algún que otro proyecto juntos, aunque hago spoiler, ya estamos en ello. Es un chico muy emprendedor e inquieto, al igual que yo. Él es más discreto en las redes sociales, pero tiene mucho talento para hacer vídeos. De hecho, tiene una productora llamada Avalanche Films y lo que hace con marcas es increíble. Le admiro mucho.

Junto a la reina Letizia. Imagen cedida

No sé si tiene pareja, pero lo van a tener bastante difícil porque eres inteligente, sensible, autosuficiente, guapa… ¿qué es lo que se tendría que currar más?

¡Ja, ja, ja, me encanta hablar sobre amores!. Es un tema gracioso porque he tenido algún que otro amor, pero han resultado ser imposibles. Llevo desde los 18 años viviendo en diferentes ciudades como Londres, París o Madrid y los amores que he tenido han resultado que siempre han vivido en la otra punta del mundo. No he tenido mucha suerte en ese sentido, ja, ja. Pero si les he escrito muchas canciones que tengo guardadas en mi ordenador y quizás este año salga alguna a la luz. Y respondiendo más concretamente a tu pregunta, para mi una pareja tiene que ser un equipo, ha de sumar y tener una personalidad súper emprendedora. Aunque lo más importante es que sea una buena persona.

Tiene un maravilloso ejemplo en tus padres que tienen una historia de amor de película. ¿Cuáles cree que son los pilares fundamentales para encontrar una pareja se convierta en tu roca?

Sí, mis padres son el ejemplo perfecto de lo que es el amor en general. Porque el amor no es solo casarse y la vida en rosa, sino que consiste en ser un equipo, crecer, emprender, tener baches, luchar, apoyarse, sumarse… Hoy en día siento que es súper difícil encontrar eso, pero bueno, algún día me llegará.