Hablamos con el diseñador de Melody en Eurovisión: "He trabajado dos semanas 14 horas diarias para hacer el vestuario"

El próximo 17 de mayo, Basilea se vestirá de gala para acoger la gran final de Eurovisión 2025. La ciudad suiza, situada a menos de tres horas de España, recibirá a ciudadanos de todo el mundo, eurofans y artistas que se darán cita para disfrutar de uno de los espectáculos musicales más importantes del mundo. Y será la representante española, Melody (34 años), la encargada de intentar llevar a su país a lo más alto del certamen.

Muchos han sido los rumores sobre la escenografía y el vestuario con el que la artista pisará el escenario del festival, una incógnita que ya ha sido resuelta. RTVE ha confirmado que el encargado del vestuario de Melody y sus bailarines es Gustavo Adolfo Tarí, un experto en diseño de vestuario para cine, teatro, televisión, publicidad y grandes eventos.

La llegada de la representante española al escenario de Eurovisión es inminente. Este jueves, 8 de mayo, está previsto que realice su primera toma de contacto con el recinto durante uno de los ensayos iniciales previos a la gran final del sábado 17. La cantante sevillana defenderá su tema Esa Diva ante toda Europa, haciendo gala de su potencia vocal y presencia escénica.

Gustavo Adolfo Tarí en su taller. RTVE

EL ESPAÑOL ha hablado en exclusiva con el diseñador que vestirá a la cantante sevillana en Eurovisión 2025, y revela detalles concretos sobre cómo será el vestuario, cómo llegó este proyecto a su vida y las horas exactas que ha invertido -junto a su equipo- en confeccionar la pieza con la que la artista interpretará Esa Diva sobre el escenario europeo.

¿Cómo se ha gestado su fichaje como diseñador de Melody en Eurovisión?

Pues mira, yo empecé con Melody haciendo el vestuario para el Benidorm Fest, y luego ella me fue encargando más cosas. Así, hasta que Televisión Española me llamó para confeccionar el vestuario de la final de Eurovisión.

Pero, de cara a la final, ¿solo se ha confeccionado un look o hay alguna opción más prevista?

Hay cosas que no te puedo contar, pero sí puedo decirte que he tenido que hacer varios bocetos. Les hice varias propuestas y fuimos trabajando sobre ellas hasta que hubo una que gustó más y, entre todos, decidimos seguir adelante con esa. Yo trabajo con bocetos y referencias, pero luego se va construyendo sobre la pieza. Es decir, del diseño inicial al resultado final puede haber muchos cambios, incluso radicales. Es como confeccionar varios looks, porque te das cuenta de que funciona mejor un largo que otro, o un material más que otro, y se cambia.

Pastora Soler o Ruth Lorenzo llevaron varias opciones para probar con luces y escenografía. ¿Es el caso de Melody?

En este caso no puedo contar más, pero sí te digo que se está trabajando sobre un diseño concreto.

De cara a Eurovisión, ¿siente la responsabilidad?

Sí, claro. Me noto con responsabilidad, pero estoy muy feliz. Lo estamos dando todo y creo que va a quedar muy chulo. Es un diseño muy bonito y creo que va a gustar mucho. Hemos trabajado muchas horas y hay mucho trabajo manual. De hecho, aún no está terminado (ríe). Ahora estamos en ensayos y ahí se van adaptando cosas.

¿Viajará usted con ella por si hay algún cambio, rotura o imprevisto?

Eso no te lo puedo confirmar, pero sí te adelanto que viaja con ella un equipo de sastrería, por si surge algún imprevisto. Yo soy el diseñador del vestuario de Melody y de sus bailarines. Todo tiene una conexión y un sentido.

Melody en la PrePartyES.

¿Ha trabajado Melody mano a mano con usted? ¿Ha aportado ideas al diseño?

Sí, sí, ella tiene muy buenas ideas. Ella nos ha dirigido. Mira, ella, Almudena Ruiz (su estilista), Ele (su hermano y asistente) y yo hemos trabajado juntos, aportando ideas entre los cuatro.

¿Cuánto tiempo ha llevado crear el diseño final?

Lo más importante se ha hecho en dos semanas, desde que empezamos a confeccionar. Calculo unas jornadas de 14 horas durante 14 días, es decir, unas 196 horas de trabajo. Y en algunos momentos fuimos hasta cinco personas trabajando al mismo tiempo.

¿Puede desvelarnos algo sobre el diseño que veremos en la gran final?

Puedo contarte que es un diseño con mucha artesanía. Hemos sido cinco personas trabajando muchas, muchísimas horas. Algunas jornadas han sido hasta las cuatro de la mañana, imagínate.

Por conocerle un poco más, ¿cómo fueron sus comienzos como diseñador?

Bueno, empecé hace tiempo. Trabajaba en sastrerías de cine y, a partir de ahí, pasé al vestuario de espectáculos. Luego, al trabajar en publicidad como estilista para campañas y confeccionar ropa, fui conociendo a estilistas que trabajan con artistas. Así es como he ido haciendo contactos.

Ha vestido a cantantes como Karol G, Shakira o Ana Mena. ¿Es complicado trabajar con grandes divas de la música?

No, porque como me gusta mucho, para mí no es complicado. Todo fluye. Hago todos los cambios necesarios, adapto lo que haya que adaptar. Eso sí, se trabaja muchas horas, y las últimas son las más importantes -como ahora- porque en el último momento se deciden cosas clave. Es duro por las horas seguidas, pero no lo vivo como algo difícil, porque fluye.

Gustavo Adolfo Tarí en su taller. RTVE

¿Trabaja bien bajo presión?

Bueno, no es que trabaje bien, es que no me queda otra. Cuando hago vestuario para un tour importante o un programa muy esperado, estoy ahí trabajando hasta el último minuto. El vestuario nunca está terminado un día antes; se acaba el último día.

¿Son muy exigentes las superestrellas mundiales?

Sí, y para mí, las mejores son las más exigentes. Quieren estar perfectas, y a mí me encanta que sean perfeccionistas. Eso me demuestra que valoran el trabajo.

¿Alguna anécdota que pueda contarnos de sus trabajos con artistas?

Puedo contarte una sin decir nombres. No fue con una artista, sino con un futbolista muy famoso. Me llamaron para un spot de telefonía; tenía que ir vestido como futurista. En el último momento, se le rasgó la camiseta por un lado y, en el momento, le hicimos unas pinzas. Al final, quedó mejor que el diseño original. A veces, una desgracia de última hora es una mejora inesperada.

¿Hay alguien a quien le gustaría vestir?

Sinceramente, no sabría decirte. Me encantaría vestir a todos. Aunque sí me falta vestir a más chicos; los he vestido menos. Pero todo llega. Ahora estoy centrado en disfrutar el momento.