Enrique Iglesias cumple 50 años: la vida del hijo de Isabel Preysler que huye del papel 'couché' pese a ser el más VIP

Es el más conocido, mundialmente, entre todos sus hermanos. Pero al mismo tiempo, es el más hermético. Pese a su fama, Enrique Iglesias ha conseguido mantener su vida privada al margen de los focos. Así ha sido en sus tres décadas de trayectoria. Más de la mitad de su vida. Este jueves, 8 de mayo, el hijo de Julio Iglesias (81) e Isabel Preysler (74) cumple 50 años.

Nació en 1975 en Madrid, pero vive en Estados Unidos desde los 80. El secuestro de su abuelo paterno, Julio Iglesias Puga, hizo que él y sus hermanos Chábeli (53) y Julio José (52) se mudaran a Miami con su padre, que entonces se encontraba en uno de los momentos más altos de su fama. Creció alejado de su madre, Isabel Preysler, y con una gran exposición mediática de la que hoy huye.

Tiene casi 19 millones de seguidores en Instagram, con los que sólo comparte su trabajo como artista. Aunque su madre y su hermana Tamara (83) suelen ser protagonistas del papel couché, él busca la privacidad. Son contados los post personales de Enrique Iglesias, sus apariciones en revistas y hasta en eventos familiares. El cantante de Bailando, cabe recordar, ni siquiera asistió a la boda de la marquesa de Griñón con Íñigo Onieva (35).

Enrique Iglesias, en su regreso a España el pasado noviembre.

"Ya hablé con él y me contó que no le gustan estos encuentros sociales... Le dije que no era algo social y que viniera a la misa, y si quería, que se fuera después. Para mí, este día es mucho más... Es un sacramento. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestras heridas, nuestras situaciones... No entendí sus motivos, pero los respeto. Aunque puede subirse a un escenario y cantar delante de 50.000 personas, Enrique es muy tímido", contó Tamara Falcó en una entrevista con ¡HOLA!

Un relato sincero que no hizo más que confirmar que, cuando Enrique Iglesias no tiene que actuar, prefiere mantener una vida alejada de los medios. De no ser por su trayectoria artística nada se sabría del hijo más internacional de Julio Iglesias e Isabel Preysler. Y es que, pese a la popularidad de sus padres, a día de hoy sólo es noticia por su trabajo.

Enrique Iglesias junto a sus padres, en una imagen de archivo. Gtres

Tal y como anunció en diciembre de 2023, no tiene previsto lanzar más álbumes. Enrique Iglesias, sin embargo, se mantiene activo en sus carrera. La música no sólo es su trabajo. También es su pasión.

"Nunca voy a dejar de escribir canciones porque me encanta escribir canciones, pero lo haré de una manera diferente, lo que significa que no necesariamente tienen que estar empaquetadas como un álbum", dijo en una charla con el portal estadounidense Today. Más tarde, en Efe, relató: "Poder compartir un rato con mis fans y verlos cantar junto a mí es muy especial". Ahora, incluso, prepara su regreso a España. Concretamente, a Gran Canaria el próximo 5 de julio.

Su última visita a nuestro país se produjo el pasado noviembre, cuando se convirtió en la gran estrella de Los40 Music Awards Santander 2024, celebrada en el Palau Sant Jordi. Allí fue preguntado por su carrera en la música, pese a estar preparando su último disco. Rotundo aseguró que no piensa retirarse. Eso sí, adelantó que vive un momento de calma.

"Estoy en plan relax, en casa con los niños, disfrutando de poder llevarlos al colegio, verlos crecer... Tengo unos gemelos de seis años y una niña de cuatro años, así que cada día que pasa crecen rapidísimo y quiero disfrutar. En 24 horas ya han crecido".

Enrique Iglesias tiene una relación con la extenista y madre de sus hijos, Anna Kournikova (43). Se desconoce si han pasado por el altar, pese a las alarmas de la crónica social por la supuesta alianza con la que se le ha visto a ella. Tienen tres hijos. Los mellizos Nicholas (6) y Lucy (6) y la pequeña Mary (4).

Su próximo concierto en España supone el comienzo de la conmemoración de sus tres décadas como cantante, una carrera que, inicialmente, comenzó en secreto. Sin que lo supiese su padre, Julio Iglesias, con quien ha mantenido una relación de altibajos, y sin que las discográficas le relacionaran con el intérprete de Me va, me va. A día de hoy, Enrique Iglesias suma 12 discos.