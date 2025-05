Así es el exclusivo apartamento en el que Piqué ha estado viviendo sin Clara Chía: en la zona más exclusiva de Miami

Finalmente, no hay ruptura con Clara Chía (25 años). El pasado miércoles, 22 de abril, corría como la pólvora la noticia falsa sobre el supuesto final del noviazgo de Gerard Piqué (37) con su novia. Pero nada más lejos de la realidad. Entre el empresario y exfutbolista y su pareja lo único que ha habido, hasta la fecha, es un distanciamiento geográfico.

Fue el pasado mes de enero cuando el exjugador del FC Barcelona hizo las maletas para trasladarse a Miami. El objeto de su viaje no obedecía a ninguna crisis con su compañera. Su deseo era, simplemente, estar cerca de Milan (12) y Sasha (9) los dos hijos que tiene en común con Shakira (47).

Lo cierto es que su mudanza ha dado mucho que hablar, ya que no se ha llevado con él a su chica. Se ha especulado sobre una crisis. Incluso se ha dicho que han decidido tomar caminos separados, pero la realidad no es tan compleja como la pintan. El catalán ha fijado su residencia de manera temporal en Estados Unidos para cuidar de sus pequeños mientras la cantante colombiana está inmersa en su gira, Las mujeres no lloran World Tour. Durante todo este tiempo se ha alojado en un exclusivo apartamento del hotel Four Seasons de la ciudad. Próximo al mar y con todas las comodidades. Un establecimiento de lujo, con categoría 5 estrellas.

Piscina del hotel Four Seasons en Miami, donde se ha alojado Piqué para estar cerca de sus hijos. Four Seasons Hotel Miami.

“Él está en el Hotel Four Seasons, en una residencia, un apartamento" adelantó el pasado marzo el reportero Jordi Martín en el programa El gordo y la flaca, de Univisión. Este hotel, situado en el número 1435 de la avenida de Brickell, a 1,8 kilómetros de la Estación Bayfront Park y a dos de Bayfront Park, dispone habitaciones y de apartamentos completamente acondicionados para quienes deseen una estancia más hogareña cuando visitan la ciudad de Florida.

La zona, por cierto, no es la más turística de Miami. Más bien se trata del centro financiero de la ciudad, una zona donde abundan los rascacielos de oficinas, los apartamentos de lujo, galerías de arte y los restaurantes de nivel donde se dan cita ejecutivos y, por lo general, miembros de las altas esferas sociales.

El meollo donde se concentra la mayoría de los turistas, Ocean Drive, está a unos 13,6 kilómetros del hotel donde se ha alojado Piqué. Es allí donde se encuentran los famosos hoteles históricos estilo art déco, las tiendas más exóticas, el ambiente vibrante y las playas más frecuentadas por los visitantes.

"Disfruta de un servicio de primera clase en el Private condo hotel del Four Seasons", reza la descripción de este establecimiento de lujo en el portal de reservas Booking. Los espacios de alquiler tienen todo lo necesario para disfrutar del máximo confort sin tener que renunciar a la calidez de un espacio parecido a una vivienda convencional.

Habitación de uno de los apartamentos de alquiler del hotel Four Seasons de Miami. Four Seasons Hotel Miami.

Los apartamentos disponen de terraza, un amplio dormitorio con cama king size, vestidor independiente, un baño completo con bañera de hidromasaje y cocina equipada con nevera, lavavajillas y microondas.

Quien no quiera o no sepa cocinar tiene a mano el restaurante del apartahotel, que sirve cocina internacional. Todo ello sin olvidar otros atractivos del hotel: parking privado, recepción 24 horas, jardines privados con piscina al aire libre, sala de fitness, sauna. Las mejores playas de Miami están a poca distancia: Hobie Beach, a unos 4,4 kilómetros; y Crandon Park, a tan solo nueve.

Otros lugares de interés turístico, como Bayside Market Place, están a 2,4 kilómetros del alojamiento, y el Museo Vizcaya está a menos de dos kilómetros. Al Aeropuerto Internacional de Miami, a tan solo 12 kilómetros del hotel, se llega en 10 minutos en coche.

Los apartamentos del hotel Four Seasons de Miami cuentan con todo lo necesario para garantizar una estancia de cinco estrellas. Four Seasons Hotel Miami.

Cabe señalar que las opciones de apartamentos en alquiler son variadas: los hay de estilo funcional, de ambiente nórdico, y de aire clásico también. O con vistas al mar, o sin ellas. El edificio costa de 64 plantas, así que hay espacio y lugar para apartamentos de muy diversa índole, según los gustos y el presupuesto de sus huéspedes.

Al parecer, a Gerard Piqué no le termina de convencer el lugar en el que se aloja. La ubicación es excelente, pero no quiere seguir en un hotel. "Dice que hay mucha gente y que no le acaba de gustar”, deslizó colaborador del espacio de la cadena estadounidense de televisión que emite sus contenidos en español.

Piqué hizo las maletas el pasado enero para estar en Miami cerca de sus hijos mientras Shakira está de gira. Four Seasons Hotel Miami.

Así, el exjugador podría estar buscando una vivienda no muy lejos de allí, en Panorama, también en la zona de Brickell. Esta Torre, diseñada por Junquera Arquitectos, es el edificio más alto de toda la Florida. Consta de 85 pisos y es el edificio más codiciado del momento. Su construcción comenzó en enero de 2014, pero fue inaugurado hasta julio de 2018.

Un piso de alquiler en esta torre (hay desde estudios hasta penthouses) puede costar una media de entre 4.500 y 10.500 dólares al mes. En el caso de que Piqué se animara a instalarse en un apartamento allí, él y sus hijos podrían disfrutar de un sinfín de zonas y servicios de lujo.

Entre sus principales atractivos destacan: un lobby con conserje 24 horas, gimnasio "de alta tecnología", sala de juegos, piscina con área de spa, zona lounge, área de juegos les, bar, sala de cine, simulador de golf. Y, por supuesto, unas impresionantes vistas del mar.