La 'influencer' Marta Díaz consigue sacarse el carnet de conducir tras casi tres años de estudio: "Estoy muy feliz"

La influencer Marta Díaz (24 años) está de celebración. Tal y como ha revelado en sus redes sociales, ha conseguido sacarse el carnet de conducir. El pasado marzo aprobó el teórico y ahora, después de casi tres años de estudio, ha obtenido el aprobado en la prueba práctica.

"Lo tenemos. Estoy muy, muy, muy feliz", ha confesado este jueves, 1 de mayo, en su cuenta de Instagram, junto a una serie de posados dentro de un coche. Respecto al vehículo, aclara: "Es de mi mami, yo sigo indecisa con el mío, pero cualquiera de las opciones que coja tardan unos meses en producirlo. Así que tocará esperar, pero sin dejar de conducir mientras tanto".

Tras compartir su logro, Marta Díaz ha recibido un sinfín de comentarios por parte de sus seguidores, quienes se alegran por ella. Destacan los mensajes de conocidas figuras de las redes sociales, como Laura Escanes (29). Algún usuario, incluso, hace referencia a sus haters. Y es que, en todo este tiempo, a la creadora de contenido le habían dejado textos malintencionados por tardarse casi tres años en conseguir el carnet de conducir.

Fue en octubre de 2022 cuando Marta Díaz reveló en sus redes su intención de sacarse el carnet de conducir. "Es oficial, me acabo de apuntar a la autoescuela y me muero de emoción", revelaba entonces a través de sus stories de Instagram. Días después también recurría a su perfil para mostrar sus jornadas de estudio. "Mi plan de sábado", escribía.

Aunque en un primer momento parecía que quería obtener el carnet lo más pronto posible, lo cierto es que la creadora de contenido se lo tomó con calma. Un mes después, en una ronda de preguntas y respuestas en sus stories de Instagram, respondió a uno de sus followers: "Me lo estoy tomando bastante chill, llevo un par de semanas sin hacer ni un solo test, la verdad".

Un año después, en septiembre de 2023, Marta Díaz volvió a ser preguntada por el carnet de conducir. Esta vez, en un podcast. "No, aún no. Ya tengo mi coche pensado y ya he ido al concesionario y todo. No sé, a ver si así me motivo un poco más. Si veo el coche aparcado en casa igual digo... ¡venga, sácatelo ya cariño!"

Fue el pasado noviembre cuando la influencer volvió a hacerse eco de su proceso para sacarse el carnet de conducir. "Esta semana soy estudiante", escribió en un story. En ese momento daba un giro a su método de estudio. Ya no sólo se preparaba en casa. Según revelaba aquella imagen, también acudía a una autoescuela.

Marta Díaz en el Festival de Málaga 2025. Gtres

Marta, disciplinada, se dedicó a estudiar hasta entrada la madrugada, como reveló en una siguiente instantánea en la que ponía el foco en la hora: "Es la 1:45 y yo sigo aquí con las señales. Como no apruebe a la primera, me rallo"

Finalmente, el pasado 29 de enero, presentó el examen teórico. No lo consiguió a la primera, pues tuvo cuatro fallos. La segunda oportunidad llegó el 18 de marzo. Fue entonces cuando aprobó. Ahora, un mes y medio después, celebra su nueva meta. Marta Díaz, después de tres años de estudios intermitentes, tiene carnet de conducir.