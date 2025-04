La increíble transformación física de Roberto Leal a los 45, siete años después de su primer gran cambio

Cuando Roberto Leal (45 años) se enfrentó por primera vez a su gran transformación física, corría el mes de abril de 2018. El presentador, entonces con 38 años, se había consolidado como uno de los rostros más reconocibles de la televisión española tras liderar las galas de Operación Triunfo 2017, el esperado regreso del emblemático talent show a Televisión Española.

Durante tres temporadas estuvo al frente del formato musical, hasta que dio el salto como conductor de Pasapalabra. En pleno auge de OT, Roberto recibió la oportunidad de dar un giro a su aspecto físico y esculpir una figura musculada y definida. Fue entonces cuando posó por primera vez para la portada de la revista Men’s Health, protagonizando una transformación que acaparó titulares.

Este jueves, 24 de abril, se ha revelado la portada del próximo número de mayo, y Roberto Leal vuelve a ser el protagonista. Siete años después, el presentador regresa a la cabecera con su mejor versión: con 45 años, una carrera televisiva sólida y la paternidad como parte esencial de su vida.

Roberto Leal en las portadas de Men's Health en 2018 y 2025, respectivamente.

Esta nueva transformación de Roberto Leal se ha convertido en un auténtico reto personal y, a la vez, en una confirmación de que se encuentra en su mejor momento. "No sé si estoy mejor o peor, pero lo que sí es cierto es que no he dejado de cuidarme en todo este tiempo", ha confesado en la entrevista concedida a la cabecera.

La vida como padre no ha alterado su rutina física; al contrario, el presentador ha seguido evolucionando. Con una perspectiva más madura, su estado físico actual refleja constancia, equilibrio y buena genética. "Yo siempre había hecho deporte, pero con aquel primer reto me metí en una disciplina, en una rutina de comer bien, de saber qué me funciona y qué no, de priorizar ciertas cosas... Fue un auténtico regalo", ha recordado sobre su primera transformación en 2018. A día de hoy, Roberto Leal puede decir, con orgullo, que está en su mejor versión.

Desde que dio el salto a la primera línea de la televisión nacional, su vida cambió por completo. Un ascenso que se dio de forma natural, paso a paso, desde España Directo hasta convertirse en el rostro de grandes formatos como Operación Triunfo. Y, más recientemente, Pasapalabra. A pesar de todo, ni el éxito ni el paso del tiempo han supuesto un conflicto interno para él.

Roberto Leal en una imagen de sus redes sociales durante el proceso. Instagram

"No tengo ningún tipo de complejo por tener más arrugas o el pelo más blanco. Lo que sí tengo cada vez más claro es que hay que aprovechar la vida al máximo y exprimirla, porque nunca sabes cuándo la salud puede darte un susto y ponerte en tu sitio", ha confesado con la sinceridad que le caracteriza. Una actitud que ha sido la clave para alcanzar sus metas y, sobre todo, para aprender a priorizarse a sí mismo y su tiempo.

Según se aprecia en las imágenes compartidas por Men’s Health, Roberto Leal luce su versión más potente: más tonificado, más definido, más seguro. Comparado con su yo de 2018, los resultados saltan a la vista: abdomen marcado, brazos y pectorales más desarrollados, y una presencia que transmite equilibrio y madurez. Su regreso a la portada no ha pasado desapercibido, especialmente en redes sociales, donde la transformación ya está dando mucho que hablar.

Recuerdos de su infancia

En 2025 se podía ver a un Roberto Leal seguro de sí mismo, dueño de su físico y protagonista indiscutible de numerosos programas de televisión. Sin embargo, según ha revelado en esta entrevista, su vida no siempre fue así de brillante. "Todavía hay gente que se acuerda de cuando llevaba gafas y brackets", ha comenzado diciendo.

"Me dicen: ‘¡Cuánto has cambiado!’ Y a mí, en el fondo, me hace muchísima gracia, porque yo me siento la misma persona. Mis hijos ven esas fotos y no me reconocen... pero yo sí. Y digo: ‘¡Coño! ¡Qué feliz era también con mis gafas, mis brackets y mis quince kilos de más!’", ha confesado con una sonrisa. En su juventud, no recibía el mismo trato, pero su esencia era la misma: un chico feliz y auténtico, como el que se puede ver en pantalla.

Escoltado en ambulancia

El fenómeno de OT 2017 no solo marcó el regreso de un formato mítico, también catapultó a Roberto Leal al estrellato televisivo. Su cercanía, su ritmo y su naturalidad lo convirtieron en uno de los rostros más queridos del programa, al nivel de concursantes como Amaia Romero o Aitana.

Tal fue su popularidad que, en una ocasión, se vivió una situación insólita y algo peligrosa, según ha calificado. "Después del primer concierto de OT, se encendieron los focos y vinieron como 500 personas a la vez a pedirme una foto. Al final, me tuvieron que sacar escondido en una ambulancia. Fue una locura", ha relatado entre risas.

Esta simpática anécdota es solo una muestra del carisma y el sentido del humor que definen a Roberto Leal. Un presentador honesto, fiel a sus raíces y con los pies en la tierra, que ha sabido mantener su esencia más allá del éxito.