Terelu Campos debuta en el teatro: cómo se propició su fichaje, las dificultades a las que se ha enfrentado y su ritual

Día inolvidable para Terelu Campos (59 años). Este sábado, 26 de abril, debutará sobre las tablas. Aunque en el pasado ya probó suerte como actriz, esta es su primera vez en el teatro. La comunicadora estrenará su obra, Santa Lola, en el Teatro Zorrilla de Valladolid.

Quien ha confiado en ella para este ilusionante proyecto ha sido su amiga y productora de la obra, Lara Dibildos (53). "Me llama Lara y me dice que me va a llamar César. Yo le digo: 'Me vas a meter en esto'. Vinieron a mi casa y quedamos", reveló Terelu sobre los inicios de su fichaje el pasado 20 de febrero. La hija de María Teresa Campos se hizo eco de las anécdotas en una rueda de prensa que tuvo lugar en los espacios de Visual Link, de Madrid, hasta donde se desplazó EL ESPAÑOL.

La colaboradora de televisión protagoniza la obra con el actor César Lucendo, quien sólo tiene palabras de cariño hacia ella. Aseguró que cerrar la participación de la comunicadora fue una tarea sencilla. "Se hizo la lectura con Terelu. A ambos nos gustó. Y aunque no había hecho teatro, lleva 40 años comunicando", comentó el intérprete en el mismo espacio. En su discurso también destacó la forma de trabajar de la colaboradora: "Es muy sencilla, es seria, currante. Vamos a tener una obra con la suficiente calidad".

César Lucendo y Terelu Campos en la presentación de 'Santa Lola'. Gtres

Se trata de un reto ilusionante, pero que, como cualquier proyecto nuevo, genera ciertos temores. "El pánico escénico" es el mayor miedo de Terelu Campos, pese a que está acostumbrada al objetivo de una cámara. Equivocarse y "no estar a la altura" es lo que más inquieta a la televisiva. Memorizar el texto tampoco ha sido fácil. Si bien destacó que tiene buena memoria -como su madre-, confesó que con el tiempo ha ido perdiendo esta habilidad.

Durante el proceso, Terelu también ha trabajado de la mano de una logopeda, Alba, para entrenar la voz. Una actividad que ha llevado a cabo una vez por semana.

Santa Lola no ha sido su primera propuesta teatral, pero nunca antes se había atrevido a hacerlo por "miedo". Su madre, María Teresa Campos, confiaba en Terelu más que ella misma. "Estaría muy contenta. Ella creía mucho en mí", aseguró el pasado 20 de febrero, confirmando, una vez más, que la afamada presentadora siempre está en sus pensamientos. "Algo que he aprendido de ella es 'por qué no probar y arriesgarse'", rememoró.

María Teresa no era la única que animaba a Terelu a aventurarse en nuevos proyectos. El actor Paco Valladares, que perdió la vida en 2012, también creía fervientemente en el talento de la comunicadora. De hecho, el que fuera pareja del intérprete, Agustín, envió un mensaje a la presentadora nada más conocerse su debut en el teatro.

Alejandra Rubia entrevistando a su madre en la rueda de prensa de 'Santa Lola'. Gtres

"Uno de los primeros en enviarme un mensaje ha sido Agustín, su pareja. Me dijo: 'El te estará protegiendo".

En el debut de la obra, Terelu tendrá muy presente a su madre y a Paco. Tanto, que en el estreno quiere llevar una foto de María Teresa y otra del actor, según comentó en aquella charla del pasado febrero. "Lo que haga el primer día y salga bien, ese será mi ritual", aseguró.

La obra cuenta la historia de Lola, quien nada más subirse el telón aparece con una resaca enorme y el rimmel corrido. Se encuentra desorientada y sin saber que acaba de matarse en su despedida de soltera. Ya está en las puertas del cielo junto a San Pedro. "Lola tiene mucho de mi personalidad. Soy bastante gamberra", aseguró Terelu Campos sobre el personaje que interpreta.

El apoyo de Alejandra

Una vez cerrado el proyecto, la primera en saberlo fue su hija, Alejandra Rubio (25). La joven, tal y como contó entonces Terelu, fue quien le impulsó a debutar sobre las tablas. "Me dijo: 'Cómo no lo hagas, mamá, no te vuelvo a hablar". En tono de humor, en su momento, la joven sí le habló de intrusismo. "Ella sí ha estudiado la carrera y me ha dicho bromeando: 'A ver si te vas a meter, que es intrusismo'".

Ahora se sabe que Alejandra viajará hasta Valladolid para no perderse el debut de su madre sobre las tablas. No estará sola. La acompañará su pareja y padre de su hijo, Carlo Costanzia (32).

Últimos ensayos

Aunque el estreno de la obra tendrá lugar en Valladolid, esta misma semana, Terelu estuvo ensayando en Madrid. Según confirmó este periódico, ha ultimado los detalles en la Casa Cultural de San Agustín de Guadalix, Agustín de Tagaste, donde ha estado acompañada por su amiga Lara Dibildos.

Terelu Campos junto a Lara Dibildos y una íntima amiga de ambos Raúl García

Tal y como descubrió este medio, y así lo atestiguan las imágenes a las que tuvo acceso, Terelu Campos apostó por un look total black y cómodo, compuesto de un pantalón y camiseta negra. Además, un plumífero del mismo color. En momentos de descanso, la comunicadora fue captada al natural, en un ambiente distendido y junto a su amiga Lara.