La cita judicial de los hermanos Palomo Danko por presunto maltrato animal, suspendida: el gran enfado de la denunciante

Este viernes, 25 de abril, Miguel (44 años) y Sebastián Palomo Danko (47 años) tenían una importante cita en los juzgados. Los hijos del torero Palomo Linares y de Marina Danko (70) debían prestar declaración en el Juzgado de Instrucción N.º 4 de Illescas, en Toledo.

El motivo: tenían que verse las caras con la magistrada que investiga un caso sobre presunto maltrato animal en el que ambos están implicados. La denuncia contra los hijos de la diseñadora colombiana la interpuso Paula Sánchez Zurdo, expareja de Miguel.

Ésta asegura que ambos hermanos son los autores de un maltrato continuado de su perra Bronca. Según esta mujer, ella misma tuvo que rescatar al animal cuando se enteró de las condiciones en las que éste se encontraba: encerrado en una jaula en la Finca 'El Palomar' -propiedad de la familia Palomo Danko-.

Sebastián Palomo Danko en una imagen de archivo. Gtres

En su denuncia, Sánchez Zurdo sostiene que el perro murió -posteriormente- como consecuencia de las secuelas de su aislamiento. Ahora, la denunciante ha mostrado su indignación al saber que se ha suspendido el encuentro de los Danko con el juez. "Estoy harta, indignada, cabreada", empieza diciendo en un rotundo comunicado que ha hecho público en sus redes sociales".

La vista estaba programada para las 11:05 horas de la mañana. Sin embargo, la declaración ante el juez no se ha producido. Una circunstancia que no comprende Paula Sánchez Zurdo. "Este viernes tenían que declarar los investigados por el abandono y maltrato de Bronca", recuerda. "Pero no. La jueza ha decidido suspender esas declaraciones porque la defensa ha pedido archivar el caso".

La que fuera compañera sentimental de Miguel Palomo Danko ha escrito una extensa carta en la que expresa su estupefacción ante lo que considera un giro inesperado del caso. "¿En serio? ¿Y el motivo? ¿Que ha pasado “demasiado tiempo”? ¿Y quién ha provocado esa demora? ¡El sistema, no yo", lamenta. "¿Así funciona la justicia? ¿Así de fácil es esquivar una declaración en un caso tan claro y grave de maltrato animal?".

La denunciante estalla

Así, no duda en lanzar sus quejas a través de su perfil de Instagram. No entiende la decisión de la jueza. "¡Esto es una vergüenza!", añade. "Una vez más, la justicia protege más al que hace daño que a la víctima. Se suspenden declaraciones claves. Se permiten jugadas sucias para alargar plazos. Se busca cualquier excusa para frenar el proceso. ¿Y mientras tanto? Los responsables siguen tan tranquilos".

Paula Sánchez Zurdo no oculta su enfado. Considera que "los que luchamos por justicia nos arruinamos, nos desgastamos y seguimos esperando". Ella sostiene que "hice todo lo que estaba en mi mano", que luchó "por salvar a Bronca". Y "cuando ya no se pudo, prometí que no pararía hasta conseguir justicia para ella".

Pero la justicia ha seguido sus cauces y la juez ha decidido dar carpetazo al asunto. Ante esta situación, a Sánchez Zurdo solo le queda la opción de manifestar su cabreo de manera pública. Dice que ha gastado "miles de euros" de su bolsillo "en veterinarios, abogados, desplazamientos, trámites" pero a cambio "no he ganado nada".

"Solo pierdo", subraya. "Porque lo hice y lo haría mil veces por ella. Pero duele ver cómo este sistema de mierda castiga al que denuncia y protege al que maltrata". Asegura que no puede "creer" lo sucedido y pone en duda la efectividad de las leyes en materia de protección animal: "Entonces la Ley de Bienestar Animal que se supone que es para proteger a nuestras mascotas, ¿para qué sirve?".

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el abogado de la denunciante, Santiago Marín Serrano, para conocer los motivos esgrimidos por la juez para la suspensión de la citación de este viernes. "Es increíble que un año y medio después aún no hayan ido a declarar", señala. "A ambos hermanos les correspondía hoy prestar declaración. El sobreseimiento no tiene sentido. Esto es dilatar el procedimiento innecesariamente".

Porque, según explica, el caso empezó el 8 de septiembre de 2023 y "lo normal es que los dos hermanos hayan ido a declarar ya ante la jueza". Por este motivo, ya se ha presentado recurso: "Lo he recurrido". Tal y como indica la denunciante, no piensa darse por vencida: "Vamos a luchar hasta el final".

Cabe recordar que tanto Miguel como Sebastián Palomo Danko han manifestado ser amantes de los animales. Prueba de ello son las causas solidarias que ha apoyado este último de manera pública. Una de ellas tenía que ver, precisamente, contra el abandono de las mascotas. "Me sumo a la causa #noalabandono promovida por @dog_friendly_traveler", recordó en un post publicado en diciembre 2017. En sus redes sociales, además, es frecuente ver imágenes suyas junto a alguno de sus perros.