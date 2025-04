El rey Juan Carlos se va de cena en Sanxenxo: su visita a "un templo" de pescado y marisco con su pandilla de regatas

Apenas 24 horas después de aterrizar en el aeropuerto de Vigo para asistir puntual a su cita con las regatas de Sanxenxo, el rey emérito Juan Carlos (87) se ha dejado ver con un nutrido grupo de amigos en un restaurante de la ciudad pontevedresa.

Sonriente y escoltado por su inseparable escolta Vicente García-Mochales, más conocido como Mochi, el Emérito ha visitado D'Berto, un establecimiento culinario muy conocido. La marisquería, considerada un verdadero "templo del marisco y el pescado", es una las mejores del municipio. Prueba de su buen hacer es que ostenta dos soles de la Guía Repsol 2025 y fue elegido como Mejor Restaurante de Mariscos y Pescados en 2014 en Madrid Fusión.

El negocio, por cierto, abrió sus puertas de manera exclusiva para el Rey y su círculo más próximo. Así, todos ellos disfrutaron de una cena con los más suculentos manjares del mar, previsiblemente centollos, vieiras, almejas, mejillones, berberechos y los siempre ansiados percebes. Todos ellos productos típicos de las rías gallegas que son la seña de identidad de la casa.

El Rey Juan Carlos disfruta de su primer plan con amigos en Sanxenxo

Y es que en el restaurante que ha visitado el rey Juan Carlos la especialidad es todo lo que da el mar. El local está presidido por un acuario con grandes ejemplares de marisco que se pueden ver desde la calle.

En el interior cuentan con una cámara frigorífica en la que es posible observar los pescados y mariscos del día, la mayoría de ellos procedentes de la lonja de O Grove, situado a apenas 15 kilómetros de Sanxenxo y donde se subasta cada día el pescado y el marisco capturado en dicho municipio y en toda la Ría de Arousa.

Horas antes de su visita al restaurante, el rey Juan Carlos había aprovechado la mañana y la tarde para descansar tras el largo trayecto en avión desde Abu Dabi, en Emiratos Árabes, donde reside desde agosto de 2020.

Se aloja en la casa de Pedro Campos

No fue hasta última hora de la tarde de este pasado miércoles, 23 de abril, cuando se le vio saliendo de la casa de Pedro Campos, su amigo íntimo, y en cuya casa se aloja cada vez que se traslada a las costas de Galicia para asistir a las regatas.

En su reunión informal con sus amigos más cercanos, Juan Carlos eligió un atuendo casual, acorde a la ocasión. Nada de chaquetas ni corbatas. El 'look' elegido fue una cazadora tipo náutica en azul marino, una camisa en color azul celeste y un pantalón chino blanco. Máxima comodidad, pues, para una velada que transcurrió serena y que se prolongó durante varias horas.

El rey Juan Carlos disfrutó de una cena con amigos en Sanxenxo el pasado miércoles, 23 de abril. GTRES

Curiosamente, en su mano izquierda no faltaba su inseparable anillo Oura Ring, un sofisticado gadget de tecnología sanitaria que se utiliza para monitorizar la salud y el bienestar. El anillo, realizado en titanio con revestimiento de PVD y fabricado por la compañía finlandesa Oura Health Oy, mide diversos parámetros corporales como la frecuencia cardíaca, la calidad del sueño, el nivel de estrés, el oxígeno en sangre, la actividad física e incluso las calorías quemadas.

Y aunque el estado de salud del Emérito ya no le permite sumergirse en lo hondo del mar ni practicar actividades como el buceo, su anillo es resistente al agua hasta 100 metros de profundidad.

Uno de los presentes en la cena era Vicente Dalmau, propietario de Marqués de Murrieta Estates & Wines, una bodega familiar. El empresario, cofundador de Brandelicious y miembro de la Academia Madrileña de Gastronomía, no dudó en besar la mano del Emérito a la salida del establecimiento.

Revilla estalla contra Juan Carlos

Esta es la primera visita que realiza el rey Juan Carlos en lo que va de año. Y la primera vez que pisa territorio español tras conocerse sus demandas contra Miguel Ángel Revilla (82), expresidente de Cantabria y actual diputado de la Asamblea Regional de Cantabria, por unas declaraciones "injuriosas".

El político ha cargado duramente contra Juan Carlos hace apenas unas horas. Ha sido durante la presentación de su libro Por qué pasa lo que pasa, en la feria de Sant Jordi, en Barcelona, donde ha vuelto a arremeter contra quien antaño fue su amigo. "El Emérito, que supongo que es por lo que me quieren empapelar, pues en algún momento hablo de corrupto, claro, lo que se ha probado es que tiene una cantidad de dinero inmensa afuera que ha evadido al fisco", ha expresado, sin retractarse de sus ataques al exJefe de Estado.

El rey Juan Carlos, con su amigo Vicente Dalmau, presidente de las bodegas Marqués de Murrieta. GTRES

"Él dice que le he defraudado, el que me ha defraudado es a mí y a los españoles. Yo no tolero el robo, no tolero la corrupción, yo no robo nunca, yo soy un ciudadano que paga sus impuestos", ha añadido el político. Cabe destacar que Juan Carlos ha iniciado también una demanda contra Corinna Larsen (61) "por atentar contra el honor". Dos medidas insólitas que coinciden con un año muy significativo para él.

Y es que dentro de unos meses, el próximo 22 de noviembre, se cumplirán 50 años de la proclamación de Juan Carlos como Rey, un hecho que se produjo dos días después de la muerte de Francisco Franco y que marcó el inicio de la transición hacia la democracia en España.

Felipe VI y Letizia viajarán al Vaticano

Se prevé que Juan Carlos participe este fin de semana de una cita náutica correspondiente a la séptima Liga Española de 6 Metros. La prueba se disputará el sábado 26 y el domingo 27 de abril en la ría de Pontevedra. Las fechas coinciden con el próximo viaje de los reyes Felipe VI (57) y Letizia (51) al Vaticano: este sábado asistirán al funeral del Papa Francisco, que se celebrará el sábado a las 10:00 horas en la Plaza de San Pedro.

El rey Juan Carlos, en su visita al restaurante D'Berto en Sanxenxo con motivo de su visita a las regatas. GTRES

Ese mismo día, el sábado 26 de abril, el soberano, en solitario, tiene previsto asistir al estadio de La Cartuja, en Sevilla, para presidir la final de la Copa de Su Majestad el Rey que enfrentará a los equipos FC Barcelona y Real Madrid. Un acto que sigue en pie a pesar de su inesperado traslado a la Santa Sede.

Así, mientras Juan Carlos disfrutará de las clásicas regatas, el Rey presenciará el último adiós al Sumo Pontífice. Una vez más, es improbable que una reunión entre padre e hijo se produzca.