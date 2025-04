Manu Sánchez, sobre su cáncer: "Mi metástasis no termina de desaparecer. Tengo otra cirugía a la vista"

La vida de Manu Sánchez (39 años) cambió por completo en abril de 2023 después de que los médicos le diagnosticaran cáncer testicular con metástasis en los ganglios. Dos meses más tarde, el humorista anunció el fin de su tratamiento de quimioterapia y, desde entonces, se ha sometido a diferentes pruebas y revisiones. ¿La última? El pasado mes de noviembre, cuando fue intervenido en una operación que se prolongó cerca de 13 horas.

Lejos de ahogarse en su propio sufrimiento, Manu Sánchez ha concedido en los últimos tiempos una serie de distendidas charlas y publicaciones en redes sociales con las que pretende hacer testigo al resto de mortales de su ardua batalla. Una lucha -la del humorista contra el cáncer- que él mismo ha definido siempre como "una dura pelea".

El reconocido artista se ha sincerado este miércoles, 23 de abril, en la revista Semana. Manu, en conversaciones con la publicación, ha relatado el punto exacto en el que se encuentra su enfermedad. "Mi metástasis no termina de desaparecer. Tengo otra cirugía a la vista y no sé cuántas más me quedan", comienza diciendo Sánchez.

Manu Sánchez.

El cómico ha aprovechado su charla con la revista Semana para confirmar que será en junio o septiembre de este mismo año cuando vuelva a pasar por el quirófano. "Se supone que será la última operación. Si esto es cierto, ya podré poner fecha a la boda con Lorena".

Cabe recordar que Manu Sánchez mantiene una sólida historia de amor con Lorena Sánchez desde hace varios años y tienen dos hijos en común. Manuel, el primogénito, vino al mundo en enero de 2019. Leonor, por su parte, lo hizo el 21 de abril, apenas dos días después de que el humorista recibiera su diagnóstico de cáncer.

"La gente me pregunta constantemente que cuándo nos casamos. Hasta mis hijos lo hacen. Cuando no haya ninguna cirugía pendiente pondremos la fecha definitiva", relata Manu Sánchez. "Yo voy a tirar para Sevilla, aunque no estoy seguro, porque Lorena tiene mucha tela. Lo mismo buscamos un punto intermedio, que podría ser Marbella".

Manu Sánchez ha reconocido en la distendida charla con Semana haber pedido matrimonio previamente a su pareja antes de su primera operación a vida o muerte. "Llevo seis operaciones, pero dos eran tan graves que no sabíamos cómo iban a salir. Así que antes de la primera quise dejar todo arreglado y ordenado y fui al notario para organizar la empresa, mi casa y mis hijos", ha apuntado, sincero como nunca, Sánchez.

Si bien estos dos últimos años han sido de lo más convulsos como consecuencia de su enfermedad, lo cierto es que Manu Sánchez también puede presumir de innegables reconocimientos en lo profesional. Entre ellos, la Medalla de Andalucía y el Premio Iris al mejor presentador de televisión autonómica. "Me están pasando muchas cosas bonitas con la gente y yo, que soy muy positivo, le estoy viendo ya el lado bueno a todo esto, aunque los momentos duros son muy malos", ha reconocido.

Manu Sánchez, al margen de la ardua batalla que mantiene aún contra el cáncer, se encuentra en un momento profesional de lo más afortunado. El humorista se encuentra inmerso actualmente en su show Entregamos, que está siendo todo un éxito en ventas, tal y como él mismo reconoce en sus redes sociales. "Lo que yo he vivido Cádiz, contigo, bien vale una vida entera. Gracias de corazón de este niño enamorado al que siempre haces temblar y al que todavía tienes temblando", escribió el cómico el pasado 7 de abril tras su espectáculo en la ciudad gaditana. Será en Córdoba, el próximo 12 de junio, donde se vuelva a subir a los escenarios.