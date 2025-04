Ivonne Reyes hará importantes cambios en los contenidos de su pódcast tras su ruina y el apoyo silencioso de su hijo, Álex

Considera Ivonne Reyes (57 años) que el pasado mes de marzo, cuando anunció ella misma su ruina económica y, más tarde, acudió a un programa de televisión a detallar su situación, no se le dio el tiempo y el espacio que necesitaba. Para explicar con detenimiento su aciago trance. Sobre todo, en el espacio televisivo de Mediaset España.

Defiende la venezolana que la entrevista en Prime Time viró hacia otras cuestiones que nada tenían que ver con lo pactado. Lo ha pasado francamente mal la madre del joven actor Alejandro Reyes (25) y, precisamente por ello, entendía que esa oportunidad que se le dio en el papel couché era propicia para alumbrar a los demás.

Para dar al público herramientas, consejos, con el objetivo de que estén prevenidos para que no les pase lo que le ocurrió a ella. Ivonne sostiene que no hay conocimiento en materia económica. No pudo ser. Por ello, ahora, según conoce EL ESPAÑOL, Ivonne ha decidido coger las riendas de su realidad y valerse de su canal de YouTube, La mirada de Ivonne.

Se ha dado cuenta la presentadora de que no encontrará mejor plataforma que su propio canal. La mirada de Ivonne, hasta ahora, había estado centrado en amenas entrevistas -más bien, charlas- con distintas personalidades nacionales y allende los madres, desde Irene Villa (46), al actor y creador de contenido Manu Plaza y Miriam Díaz-Aroca (63).

Eso seguirá siendo así, pero ahora de lo que se trata es de añadir nuevos contenidos a su canal, mejorarlo y enriquecerlo: hacerlo más interesante y rico. Ivonne Reyes asegura a EL ESPAÑOL que, en efecto, se está trabajando en este cambio. Tanto ella como su equipo, el que está detrás del pódcast, están empleándose a fondo para dar lo mejor de sí.

Ivonne Reyes junto a su hijo, Alejandro, en un evento público en Madrid. Gtres

Ivonne contará en primera persona cómo cayó en el abismo económico, de qué manera comenzó a perder el dinero. Poderosas lecciones y, necesarias, que Reyes sustentará con opiniones expertas y voces cualificadas. Está Ivonne muy ilusionada con este giro en su pódcast y tras la Semana Santa comenzarán a verse los resultados.

A su lado, como siempre, su hijo, Álex. Él apoya esta decisión de su madre de ayudar a los demás, de contar su testimonio. El hijo de Ivonne, además, huelga decir, ejerce de director del pódcast que lleva el nombre de su madre.

Alejandro forma parte de la ficha técnica del gran proyecto que acaba de estrenar su madre, el pódcast La mirada de Ivonne, que se emite en YouTube desde el pasado 20 de febrero. Álex es el responsable de la dirección de este producto audiovisual. Mientras tanto, la propia Ivonne se encarga de la conducción y producción de su pódcast.

Así las cosas, Álex dirige a su progenitora. Además, da indicaciones en directo a su madre durante la grabación de las entrevistas. Se encarga, pues, de supervisar que todo esté bajo control. Alejandro está ilusionado, y está guiando a Ivonne y poniendo en práctica todos los conocimientos que ha ido aprendiendo durante su fructífera formación actoral.

Ivonne junto a Álex, en un evento de Hannibal Laguna, en 2021. Gtres

Quien lo sabe dice de él que no desea entrar en ninguna polémica, ni siquiera cuando hace unas semanas la sempiterna y encarnizada guerra que libra su madre con Pepe Navarro (73) alcanzó su punto más álgido. Se aseveró, incluso, que había una presunta familia biológica del joven que desmontaría su historia. Él, en silencio, a lo suyo: a su profesión.

¿Podría ayudarse de esta polémica para relanzar su carrera? Con total seguridad. De hecho, una entrevista de Álex se pagaría muy bien. Pero no: se mantiene firme. Álex cree a su madre y, sobre todo, se apoya en una sentencia firme. Es hijo legal y biológico del conductor de Esta noche cruzamos el Mississippi.

Así lo dictó un juez y ante una cosa probada nada hay que hacer. Alejandro vive su vida y no quiere ni oír hablar de la prensa ni de entrevistas. Nunca se ha sentido cómodo abordando su parcela más íntima. Lo ha hecho y tiene claro que ése no es el camino que él desea trabajar. Se ríe de todo y le resta importancia a cada cosa que le llega. Poca, porque procura ni leer ni informarse.

La última polémica de Ivonne

A principios de abril, Ivonne se enfrentó a una nueva polémica. Según el pódcast Mamarazzis, Reyes sería "morosa". La venezolana le debería dinero a los estilistas que la vistieron para su posado en Lecturas. También adeudaría Ivonne a quienes le prestaron alguna prenda para el espacio de Mediaset.

Sostuvieron Laura Fa y Lorena Vázquez que la venezolana no coge el teléfono a quienes la reclaman, que no hay forma de contactar con ella. ¿Qué hay de cierto en esto? Ivonne lo negó en rotundo en contacto con EL ESPAÑOL.

"Las revistas te ponen estilista y fotógrafo. También en el programa ¡De Viernes! Ellas -las periodistas de Mamarazzis- saben cómo funcionan las revistas. Es absurdo todo. Toda la ropa la pone la revista. Yo no le debo nada a nadie", se defendió la de Venezuela.