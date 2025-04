Lydia Lozano, entre lágrimas en el tanatorio de su madre: "Pensaba en no viajar por si pasaba algo y ha pasado"

Duro varapalo para Lydia Lozano (64 años). Su madre, Sol Hernández, ha perdido la vida a los 95 años. El hecho tuvo lugar este pasado martes, 22 de abril, pero la noticia ha trascendido en la mañana de este miércoles, día 23. Ha sido Gustavo González (59) quien ha confirmado la información a través de un post de Instagram. Poco después, la televisiva se ha trasladado hasta el tanatorio de La Paz, en Tres Cantos, arropada por su hermana y su marido, Esther y Charly.

Lydia Lozano ha recordado que recibió la noticia cuando estaba fuera de Madrid, tal y como informaba Gustavo González. "¿Qué queréis que os diga? Me pilló en Barcelona, estaba con un compañero de prensa y la angustia de decir... '¿cómo vuelvo a Madrid?' o 'no viajo por si pasa algo' y ha pasado", ha comentado, emocionada y oculta tras unas gafas de sol, ante los micrófonos de Europa Press. Sin poder contener las lágrimas, la presentadora se ha continuado: "Mi madre ha sido maravillosa".

Ambas mantenían una estrecha relación y así lo pudo constatar EL ESPAÑOL. En abril de 2023, este periódico tuvo acceso a unas fotografías en las que Lydia se mostraba especialmente cómplice con su madre en una terraza de Madrid. Un mes antes, Sol Hernández había sido ingresada de urgencia a causa de una neumonía con insuficiencia respiratoria.

Lidia Lozano llegando al tanatorio de su madre. Gtres

En su breve contacto con la prensa, la que fuera colaboradora del extinto Sálvame también ha aprovechado el momento para agradecer públicamente a aquellos compañeros que le han enviado un mensaje de apoyo. En este momento ha revelado que entre todos ellos destaca el de Terelu Campos (59), de quien estaba distanciada.

"Estoy muy emocionada porque me ha escrito Terelu". Un mensaje que "no lo esperaba" por el distanciamiento que han tenido en los últimos meses. "Con la caña que le he dado merece que lo diga, ha sido un mensaje muy largo y muy bonito y lo quiero decir públicamente", ha relatado la periodista.

Lydia Lozano y su hermana Esther en el tanatorio de su madre. Gtres

Horas antes, su amigo Gustavo González confirmaba la noticia en un emotivo vídeo. "Hoy mi corazón y mi cariño están con Lydia Lozano, mi queridísima amiga y compañera. Anoche estábamos en Barcelona cenando, nos estábamos contando muchas cosas, estábamos disfrutando mucho del reencuentro porque nos tenemos muchísimo cariño porque hace 30 años o casi 30 años que nos conocemos", comenzaba diciendo el paparazzo. Cabe puntualizar que la periodista se encontraba en la Ciudad Condal con motivo del Día del Libro, que se celebra este miércoles, 23 de abril.

"Tuvo una malísima noticia que yo no había dicho nada hasta que ha trascendido. Falleció su madre, estuve con ella y para mí fue un honor y un placer estar acompañando a Lydia porque en la amistad como en el amor hay que estar en lo bueno y en lo malo, en la salud y la enfermedad. Todo mi cariño para Lydia".

Aunque no han trascendido las causas de su fallecimiento, Sol Hernández tenía una avanzada edad y en los últimos años había sufrido varios baches de salud. Lydia Lozano, de hecho, dedicó sus últimos años a su total cuidado. En todo este tiempo, la periodista ha estado mano a mano con su hermana Esther, con quien se ha desplazado hasta el tanatorio.

Lydia Lozano se enfrenta a este duro varapalo en uno de sus momentos profesionales más ilusionantes. La colaboradora de televisión será uno de los rostros reconocidos que participarán en La familia de la tele, el nuevo magacín que RTVE estrenará el próximo 28 de abril en las tardes de La 1. Además, fue hace escasos meses cuando publicó su primer libro, La venganza de la llorona.