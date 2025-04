Anabel Pantoja pasa por quirófano cinco meses después de dar a luz: "Me he dejado ir desde que nació Alma"

De regreso en Gran Canaria tras vivir su Semana Santa más especial entre Córdoba y Sevilla junto a David Rodríguez (26 años) y su hija Alma, Anabel Pantoja (38) ha pasado por quirófano para acabar con un molesto problema que sufría desde el momento en el que se convirtió en madre.

Ha sido ella quien lo ha contado en sus redes sociales. Sincera, Anabel ha compartido el motivo por el que ha decidido operarse en una clínica estética cercana a su residencia de Arguineguín, Gran Canaria. Primero ha publicado una historia en la que se aprecia una de sus orejas descubiertas y el resto del cuerpo tapado con una sábana quirúrgica en color azulón: "Hoy me han intervenido quirúrgicamente, pero nada grave. Os quiero contar qué me ha pasado para que podáis evitarlo" ha explicado.

En un siguiente story ha compartido más detalles: "Llevo desde las 10 de la mañana fuera de casa. Hemos tenido un día brutal, pero todo ha sido para mejorar. He acabado quirúrgicamente intervenida". Como ha relatado, "todo viene del día que di a luz a Alma. Me quité estos pendientes, porque evidentemente me los tenía que quitar y se me olvidó ponérmelos. A los dos días tenía los agujeros cerrados".

Anabel Pantoja y David Rodríguez en la Semana Santa de Sevilla. Gtres

A la sobrina de la tonadillera, además, se le han formado unos bultos de tamaño considerable en las orejas que, como ha asegurado, "no duelen, pero molestan". "Pensaba que eran granos infectados. En un ambulatorio no me lo hacían y he tenido que buscar un médico estético para que después quede bien", ha apuntado Anabel, desvelando que su problema se llama "quiste de inclusión térmica". Sobre ello, ha explicado: "Con mis palabras, un quiste de tu propia piel". La influencer ha mostrado un vídeo en el que se pueden ver los quistes hinchados y enrojecidos en una de sus orejas.

La colaboradora de televisión advertía que la imagen no era agradable. Mostraba los bultos de grasa que le han extirpado de la zona, que ha comparado con las islas de Gran Canaria y Lanzarote "vistas desde el cielo".

"Me han dicho que parecía un garbanzo. Si lo hubiéramos dejado más, la cosa hubiera pintado mal", ha dicho Anabel Pantoja, aconsejando a sus seguidores que vigilen este tipo de cosas y les pongan solución cuanto antes para evitar complicaciones.

Por último, Anabel ha lanzado un mensaje tranquilizador asegurando que está bien. No obstante, ha querido reflexionar sobre el motivo por el que ha llegado hasta el punto de tener que pasar por quirófano: "Es verdad que al final me he dejado ir, porque desde que nació Alma hasta ahora mismo no lo he echado en cuenta y ese es el problema, que siempre priorizamos cosas", ha reconocido.

Anabel Pantoja ha contado los detalles de su intervención en sus redes. Instagram

Cabe recordar que cuando la pequeña Alma tenía poco más de un mes de nacida ingresó en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, donde permaneció durante 18 días. En el ingreso de la recién nacida nunca se revelaron las causas que la llevaron al centro médico. Ni sus padres ni nadie del entorno más cercano se pronunció entonces sobre el estado de salud de la bebé.

Poco después, el juez llamó a declarar a Anabel Pantoja y a su pareja, David Rodríguez, por un presunto delito de "maltrato infantil", un procedimiento que se tramita en el Juzgado de Instrucción número 4 de San Bartolomé de Tirajana. No están siendo meses fáciles para la televisiva, pues el pasado 9 de abril se conoció públicamente una nueva denuncia relacionada con este difícil trance.

Según Canarias 7, esta acusación -registrada el pasado 6 de abril- ha sido interpuesta por el letrado Jesús Alexis Bethencourt Rosillo, asesor jurídico de diversas asociaciones civiles pro derechos de la infancia. Éste actúa "en su propio nombre y representación legal", así lo recoge el citado medio. Expone Bethencourt Rosillo que ha advertido supuestas "nuevas conductas de explotación infantil, que no tienen una concreta tipificación en el Código Penal".