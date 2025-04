El 'renacer' de Leire Martínez lejos de La Oreja de Van Gogh: cambio de 'look', letras con dardos y su faceta como madre

"Me están pasando tantas cosas bonitas que todavía no me lo creo". Así titula Leire Martínez (45 años) una de sus últimas publicaciones en Instagram. Un post en el que la cantante comparte un carrusel de fotografías que recogen algunos de los acontecimientos de renombre que ha vivido en estos últimos tiempos.

Quién le iba a decir a la Leire del pasado mes de octubre -cuando se anunció su marcha de La Oreja de Van Gogh tras 17 años- que su nombre se convertiría en uno de los más buscados y solicitados de este año 2025. Y es que así es. La que fuera vocalista de una de las bandas más míticas del país se encuentra viviendo una especie de renacer personal y profesional.

Siete meses han transcurrido desde que LODVG difundiera aquel inesperado comunicado anunciando la salida de Leire Martínez. A lo largo de estos más de 200 días, la de San Sebastián ha sido protagonista, entre otros aspectos, por el lanzamiento de su primer single en solitario.

El pasado 10 de abril se hacía realidad el deseo de muchos fanáticos de la música después de que Leire lanzara al mercado Mi nombre, su primer tema musical lejos de La Oreja de Van Gogh. El single -que acumula más de 800.000 reproducciones en Spotify- ha sido catalogado por muchos expertos de la industria musical como una especie de desahogo tras la polémica que ha rodeado su marcha de la banda.

En este sentido, varios son los versos que pueden reproducirse en Mi nombre y llevan al oyente a pensar fuertemente en posibles dardos a La Oreja de Van Gogh. "Nunca fui tuya, búscate a alguien que me sustituya, ya lo hiciste una vez" o "Están dictando palabras usando tu voz, imaginando que van a escuchar mis disculpas, rompiste todo cuando casi estaba perfecto", son algunos de los mensajes que contiene el tema musical.

Su salida de LODVH -al menos en términos objetivos- podría ser considerada un éxito y acierto rotundo. Y es que todo lo que toca Leire en este momento se convierte en oro. Además de las miles de reproducciones que acumula su primer tema en solitario, su gira -que recorre ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao- ha conseguido agotar buena parte de sus entradas al cierre de este artículo.

Leire Martínez, en los Premios Cadena Dial de Tenerife 2025. Gtres

Sus éxitos musicales no son lo único que ha llevado a muchos a definir esta nueva etapa en la vida de Leire Martínez como una especie de renacimiento. Pese a llevar más de dos décadas siendo conocida para el gran público, lo cierto es que la de San Sebastián siempre ha preferido mantener su vida privada en un segundo plano y escasos eran los detalles que dejaba conocer.

Esta especie de barrera protectora para con su faceta más íntima ha sido rota por la propia Leire durante este tiempo. De hecho, aunque ha concedido varias entrevistas con motivo de su sonada salida de La Oreja de Van Gogh, una de las más conmovedoras tuvo lugar diez días después de su marcha.

Junto a Andrea Vicente, psicóloga especializada en relaciones afectivas, autoestima y gestión emocional, la cantante se sumergía en Me quedo conmigo, una docuserie de Mediaset en la que Martínez relataba su vida desde el pasado hasta la actualidad. Uno de los momentos que más impactó a los espectadores del formato fue la dura confesión de Leire sobre su faceta como madre. "La conciliación y la maternidad no son compatibles. Cuando nació mi hijo, el miedo que sentía ante mi muerte se convirtió en temor a que a él le pasara algo", apuntó Leire.

Cabe recordar que Leire Martínez fue madre de su hijo Lucas en el año 2015. El pequeño es fruto de la relación de Leire con su primer marido, Jacobo Bustamante, con quien contrajo matrimonio en el año 2014 y de quien se separó finalmente en 2018.

Entrevistas a tutiplén, un tema musical que está arrasando y el imparable apoyo de su fandom posicionan a Leire Martínez como una de las artistas más referentes de los últimos tiempos. Una etapa que la de San Sebastián ha abrazado con fuerza. Sin embargo, quizás es cierto aquello que dicen de que 'look nuevo, vida nueva', pues la cantante dejaba sin palabras a propios y extraños el pasado mes de marzo al publicar una fotografía luciendo un llamativo cabello cobrizo.

"¡Sorpresa! Nuevos comienzos, nueva etapa, nuevo look", escribió Leire Martínez en un post publicado en su Instagram el pasado 16 de marzo. Una publicación que cuenta con miles de likes y comentarios positivos ensalzando la decisión de la cantante vasca. El pelirrojo, según los expertos, "es el color de la fuerza, de la pasión, del querer llamar la atención, de lanzar mensajes muy directos".

Una sólida relación sentimental

Leire Martínez no solo ha conseguido hacerse un respetado hueco en la industria musical que ahora se encuentra en continuo crecimiento. La cantante mantiene una sólida historia de amor desde hace un tiempo con su pareja, Miguel Sueiras, a quien siempre ha preservado en un segundo plano.

Ambos decidieron darse el 'sí, quiero' rodeados de amigos y familiares en la localidad navarra de Gares-Puente de la Reia, el lugar en el que Leire se dio a conocer al gran público durante su participación en el programa Factor X.