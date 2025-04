El peculiar negocio de moda de Jaime Lorente: vende camisetas por 80 euros y ofrece otras prendas completamente gratis

La voz de Jaime Lorente (32 años) es de esas que no pasan desapercibidas. Su timbre cala profundamente en todo aquel que tiene la oportunidad de escucharlo. Bien sea por esta característica o por sus dotes en el mundo de la interpretación, lo cierto es que el de Murcia ha conseguido hacerse con un respetado hueco en la industria.

A sus espaldas carga con importantes trabajos como La casa de papel, Élite o Tin & Tina. Una serie de hitos profesionales a los que se sumaba uno nuevo el pasado mes de diciembre. Un proyecto que nada tiene que ver con su estupenda faceta como actor. Así, Jaime Lorente sorprendía a sus seguidores en redes sociales al anunciar el pasado mes de diciembre el lanzamiento de Outro, su primera marca de ropa.

La firma cuenta con perfil en Instagram y tiene su propia página web. Precisamente a través de los posts que compartió entonces de la marca fue posible entrever que el estilo comfy y deportivo sería el protagonista indiscutible. Dicho y hecho. Sudaderas, pantalones de chándal y prendas holgadas componen Outro, la primera firma de ropa de Jaime Lorente.

Desde el momento en el que el actor de La casa de papel anunció el lanzamiento de su marca de ropa, muchas fueron las miradas posadas en su web. No obstante, el pasado mes de diciembre únicamente era posible acceder a ella y registrar un correo electrónico y un número de teléfono para obtener más información acerca de Outro.

Cinco meses después de su anuncio, la primera firma de ropa de Jaime Lorente ya cuenta con varias prendas en su página. Tal y como ha podido comprobar EL ESPAÑOL, la web de Outro se divide en cuatro secciones: sudaderas, pantalones, camisetas y accesorios. Así, el reconocido actor ha demostrado ser consecuente con lo publicado previamente en el perfil de Instagram de la marca.

A pesar de que se trata de la primera ocasión en la que Jaime Lorente se atreve con un proyecto de este estilo, lo cierto es que el éxito ha sido rotundo. Según ha descubierto este periódico, la mayoría de las prendas de ropa que componen la web de Outro se encuentran sin unidades o con escasas tallas en stock. Así, podría decirse que el lanzamiento ha sido un acierto total.

Varias sudaderas, camisetas y hasta pantalones se encuentran agotados a día de hoy en la web de la marca que regenta Jaime Lorente. Sin embargo, no es baladí mencionar los elevados precios de estas prendas de ropa, pues las camisetas están disponibles desde 80 euros y las prendas de abrigo desde 110 euros. Unas cantidades que, a priori, se escapan de los bolsillos de muchos mortales.

Jaime Lorente, en el Festival de Malaga, el 8 de marzo. Gtres

El alto precio a pagar por estas prendas no es lo más reseñable una vez se cliquea en la página web de Outro. Muchas de las piezas que componen la colección se encuentran bajo el nombre free -gratis-, algo que lleva inmediatamente a pensar que esta ropa en concreto se encuentra a precio cero. Y así es.

Tal y como ha descubierto EL ESPAÑOL, todas aquellas prendas que no se encuentren preciadas y lleven en su lugar el término free están disponibles a la venta y no es necesario desembolsar dinero alguno por ellas. Únicamente se obliga al usuario a pagar un precio de 6.50 euros por las piezas de ropa añadidas al carrito de la compra.

No es la primera vez que Jaime Lorente intercala su faceta de actor con el mundo del modelaje y el estilismo. En abril de 2023, el popular intérprete lanzaba al mercado una colección de ropa junto a la firma About You. Prendas como gorras, sudaderas, cazadoras masculinas o tejanos holgados componían la mayor parte de la colección.

Jaime Lorente mantiene una sólida historia de amor con Marta Goenaga a día de hoy. Ambos se conocieron durante el rodaje de La Casa de Papel. Él era uno de los protagonistas y ella la encargada del vestuario de la serie. A finales de 2019, ambos anunciaron que estaban esperando a su primera hija en común. En redes sociales, Jaime suele compartir imágenes de su familia, de la que se siente orgulloso.