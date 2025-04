Laura Escanes revela que decidió abortar durante su relación Risto Mejide: "Tenía 20 años y no estaba preparada"

Si algo caracteriza a la influencer Laura Escanes (28 años) es que tiene un gran control de lo que cuenta sobre su vida personal y privada. Máxime, desde que compartió su vida con Risto Mejide (50). No obstante, este pasado Miércoles Santo se ha sincerado como nunca sobre su parcela más íntima en el espacio de Jesús Calleja (60), Universo Calleja.

Si bien hace ocho años era su exmarido, y padre de su hija Roma, quien se abría en canal con Calleja, durante una aventura en Sudáfrica, ahora ha sido la influencer quien ha hecho lo propio, en esta ocasión en el marco de un viaje a Egipto. Escanes ha revelado uno de los pasajes más duros de su vida: el día que decidió abortar.

La confesión de Laura viene motivada por los recuerdos aciagos que guarda de su historia de amor con el presentador de Mediaset España. Aquel romance no fue fácil para la de Barcelona: "Yo he recibido muchos comentarios malísimos por mi relación con Risto, por la diferencia de edad, por casarme tan joven...".

"Yo soy una persona muy tímida, buscaba protegerme, también estaba pasando por un momento complicado", ha confesado. "Personal y físicamente no estaba bien", ha agregado, para confesar: "Yo estaba pasando por un aborto, sangraba lo más grande y con dolores horribles".

En ese momento, Jesús Calleja ha ahondado en ese dolorosísimo trance. "¿Aborto natural o provocado?", ha interpelado el comunicador. "Yo decidí abortar, soy proaborto, y quise hacerlo. Tenía 20 años. No estaba preparada, era muy joven y fue muy duro decidirlo porque Risto era el amor de mi vida", ha confesado la creadora de contenido.

"Yo quería ser madre con él. Aunque sea decidido, es muy duro, eran muchas emociones juntas. (...) Nunca he querido contarlo, pero lo he estado pensando y por qué no, no es nada malo, no me tengo que avergonzar para nada. Entonces no lo comenté con mucha gente porque me sentía culpable y quería protegerme", ha agregado.

"Nadie me lo reprochó, pero tampoco lo comenté con muchísima gente porque yo me sentía culpable, venía de tanta crítica y de tanta gente juzgando. Para protegerme es como que ese tema no lo he comentado... con 20 años había ido poco a terapia y no estaba preparada para muchas de las cosas que he ido viviendo".

Sostiene Laura Escanes que, inevitablemente, aquel episodio la hizo madurar sobremanera. Hoy, es una mujer feliz, serena, madre de una niña y en una etapa vital buena: "He aprendido muchísimo y estoy orgullosa. Estoy feliz. Me costaba mucho marcar límites en mi vida, y eso lo he aprendido en terapia. Ahora me priorizo mucho".

Joan, su nueva ilusión

Laura y Joan Verdú en una imagen reciente.

Laura está feliz: el amor vuelve a sonreírle. El hombre responsable de esa felicidad se llama Joan Verdú. Es esquiador y nació en Andorra. Fue a principios del pasado marzo cuando la autora del libro Piel de letra hizo oficial su romance con Verdú.

En ese momento, Laura se valió de una fotografía en la que aparecían juntos y felices. "Es muy buena persona y eso es lo más importante. Con eso me quedo", dijo Escanes.

En el plano profesional, Joan ha formado parte de los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud de 2012 y, después, compitió por Andorra en los Juegos Olímpicos de 2014, 2018 y 2022.

El esquiador que ha conquistado el corazón de Laura Escanes tiene 29 años, y en 2023 se convirtió en el primer esquiador de carreras de Andorra en conseguir un podio en la Copa del Mundo. Además, el 16 de marzo de 2024 consiguió su segundo podio en la final de la Copa del Mundo, celebrada en Austria.