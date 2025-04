Antonio Orozco: "He llegado a pesar 127 kilos. Mi médico me dijo que me podían pasar cinco cosas y ninguna me iba a gustar"

Antonio Orozco (52 años) abre su alma en el documental El método Orozco, una mirada íntima a su vida personal y artística. El cantante y compositor catalán, uno de los artistas más queridos del panorama musical español, estrena este trabajo audiovisual en el que se mezclan la emoción, la superación y la música como motor de vida.

Lejos de los focos y de las listas de éxitos, el documental revela el lado más humano del intérprete, marcado por las pérdidas, los miedos y una búsqueda constante de sentido. Dirigido por su entorno más cercano, el filme muestra la transformación del artista a lo largo de los últimos años.

El método Orozco no es solo un retrato de un músico, sino también el relato de una reconstrucción emocional: desde su cambio físico y la importancia de la familia en su vida, hasta el proceso de convertir el dolor en arte. Antonio ha lanzado una propuesta profundamente honesta para que, en sus palabras, el "espectador conozca al verdadero yo que hay tras el artista", tal y como ha desvelado en sus redes sociales.

Antonio Orozco en la presentación de 'El método Orozco'. Gtres

Con este documental, Orozco no solo comparte su proceso creativo, sino también su fragilidad, sus dudas y el duro camino que ha recorrido a raíz de las pérdidas personales y su transformación física a causa de una depresión. En este film se puede ver cómo el cantante catalán se enfrenta a sus miedos y cómo, en ocasiones, se ha convertido en su peor enemigo. Sin embargo, tres 'ángeles sanadores' le han ayudado a salir a flote: un médico, un psicólogo y su productor, John.

En los últimos años, Antonio Orozco ha experimentado numerosos cambios en su vida, no solo a nivel profesional, sino también en el plano físico, algo que comparte de forma abierta en este documental. "Siempre acabo comprándome la misma camiseta 4XL porque lo demás no me va", comienza contando en el mediometraje.

"Pesaba 127 kilos. La primera decisión que tomé fue hablar con un médico. Me senté delante de él y me dijo: 'Con la edad que tienes, el peso que tienes y cómo te encuentras, te pueden pasar cinco cosas, y ninguna de las cinco te va a gustar'", ha confesado el artista. Los problemas derivados de su peso eran, según parece, mucho más graves de lo que él mismo imaginaba.

Su médico de familia, Javier Tapias, que interviene en el documental, relata que Antonio llegó a la consulta en una situación complicada: "No se encuentra bien y él es consciente de que necesitaba llevar a cabo un cambio sustancial en su estilo de vida", explica, antes de iniciar un tratamiento exhaustivo con el cantante catalán.

Según detalla Tapias, el enfoque del tratamiento estaba dirigido a tres pilares fundamentales: "Una vía en la que íbamos a cuidar muy al detalle su alimentación; otra, su ejercicio físico; y, por último, cerrar el círculo mediante un seguimiento psicológico". Es decir, comenzar terapia para abordar el proceso también desde un punto de vista emocional y mental.

Uno de los grandes apoyos de Orozco ha sido su madre, Carmen Ferrón, quien asegura no haberlo visto nunca tan mal. "Siempre se lo digo: 'Antonio, no puede ser, cuídate. Tienes dos hijos, tienes que cuidar de ellos’. (...) Y me riñe: '¡Ay, mamá, déjame!' Me acuesto pensando en él y me levanto pensando en él", confiesa con emoción.

El tratamiento de Orozco

"17 horas y 30 minutos de ayuno", ha comenzado diciendo Antonio Orozco sobre su tratamiento. Tras su visita al médico de familia, el cantante decidió cambiar su vida por completo, un giro que ha supuesto una transformación total en su rutina diaria.

Antonio Orozco en los Premios Goya 2022. Gtres

"Teníamos que adivinar qué es lo que ocurría dentro de esta persona para que hubiera ese colapso tan grande. Estaba bloqueando todo: a nivel emocional, a nivel artístico, a nivel familiar", ha confesado el artista, en un ejercicio de introspección poco habitual.

Orgulloso de los pasos que ha dado, Orozco ha relatado lo que solía ocurrir en un día común antes de iniciar su tratamiento: "En un día remoto como hoy, hubiese cenado, me hubiese levantado a medianoche con ganas de comer, me hubiese tomado cualquier cosa con azúcar. Un día normal", ha contado por primera vez frente a una cámara.

Al parecer, los problemas de Antonio con la comida fueron los que provocaron que sus hábitos dejaran de ser saludables, llevándolo a una vida más sedentaria y a un aumento considerable de peso corporal. Aunque en el documental no se desvela por completo el tratamiento que está siguiendo, sí se muestra cómo cumple con una dieta muy estricta y controlada.

Trabajo de salud mental

En este documental, hay una pieza clave que hace que el cantante llegue realmente a su "punto de inflexión y todo cambia". Orozco se ha puesto en manos de Cristian Ochoa, un psicólogo que ha logrado que el cantante lleve su vida mucho más tranquila y logre luchar contra sus miedos, inseguridades y ordene sus sentimientos.

"Era alguien que había pasado cosas muy complejas y no las había tratado, y que siempre había tirado hacia adelante. Había un estado de voluntad, de poner todo en orden y querer proyectarse de otra manera. Él notaba que era algo que necesitaba hacer", ha contado Ochoa.

Sin embargo, para Antonio, todo esto era nuevo y no se arrepiente de haberlo hecho. "Yo nunca había estado en terapia con un psicólogo y ahora creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida", ha expresado en una conversación con el director del documental.

Antonio Orozco. Gtres

De hecho, estas palabras le hacen reflexionar sobre su vida en general. "Yo, que estoy al borde, que siento ansiedad, que tengo estrés... Si hubiese tomado la decisión antes, hay muchas cosas que no me hubiesen pasado", ha terminado diciendo, mientras añadía que "es la primera vez que me enfrento a mis problemas de cara".

Tras las primeras sesiones con Ochoa, el cantante fue diagnosticado con depresión y, a partir de ahí, se identificaron sus problemas con la comida y las dificultades para mantener sanas sus relaciones interpersonales. "En una sesión me dijo que yo tenía depresión. Yo no tengo conciencia de que eso hubiese sido así, pero... me lo cuenta con detalle y lo entiendo. ¡Qué pena no haber ido antes!", ha concluido el cantante antes de empezar con la producción de su nuevo disco.

A esta reflexión se le une la de su psicólogo: "La voluntad de comer o la voluntad de no cuidarse es una manera de no hacerse daño, pero a veces es una forma de evitar algunas dificultades", reflexionaba. Sin embargo, esto le hizo recapacitar y provocó que su vida cambiara por completo. Ahora, está sanando lo que un día decidió no tratar, y esto es el comienzo de una nueva etapa para el cantante de Pedacitos de ti.