Qué fue de Ely del Valle, la sustituta de Terelu Campos en 'Con T de Tarde' que hacía más audiencia que ella

Lleva tiempo apartada de la pequeña pantalla, pero son muchos los que recuerdan su cara. En la primavera de 2000, Ely del Valle (65 años) se hizo muy popular tras sustituir a Terelu Campos (59) al frente de Con T de Tarde, el magacín que presentaba la malagueña en Telemadrid.

Ya han pasado 25 años desde que la periodista, nacida en Vizcaya en 1960, se convirtiera en un rostro conocido al ponerse al frente del programa de la hija menor de María Teresa Campos durante la baja maternal que se tomó tras el nacimiento de su hija, Alejandra Rubio (25).

Su nombre suena con fuerza ahora que se los secretos de la colaboradora en su etapa como conductora de la cadena autonómica. Incluso vuelve a ser noticia que, durante su ausencia, del Valle logró mejores cifras de audiencia que la propia Terelu. Así lo ha confirmado la propia periodista en 'Tardear': "Eso es verdad. Es cierto. Subió la audiencia. Ella ya tenía buena audiencia, ¿eh? Pero conmigo subió aún más. Nos habían dicho que la baja era por mes y medio y al final fue de 15 días. Me dijeron incluso que Terelu estaba muy molesta por todo esto".

Ely del Valle, en una foto de archivo, en 2006. GTRES

A Ely del Valle la contrataron en Telemadrid para un mes y medio al frente de Con T de Tarde. Sin embargo, "a los 15 días ella volvió y a mi me despidieron". A pesar de su despido exprés, poco tardó en regresar a la empresa.

Y es que su carrera ha estado muy vinculada a este canal de televisión, propiedad de Radio Televisión Madrid. Allí presentó el debate Alto y Claro. En 2001 arrancó uno de sus trabajos más recordados: El Círculo, a primera hora. Un espacio de entrevistas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en el que charló durante 12 años con artistas, escritores, políticos, empresarios, deportistas y personalidades influyentes de nuestro país. Tras el ERE de la televisión, en 2013, se decidió poner fin al formato. Si alguien cree que ha estado todo este tiempo parada, se equivoca.

En la actualidad presenta Buenos Días Madrid, un magacín matinal de tres horas de emisión en el que se habla de temas tan diversos como psicología, ciencia, cultura, gastronomía, medio ambiente o consumo.

Dice estar encantada con su trabajo actual en Onda Madrid, en el que ya ha liderado otros programas. Uno de ellos fue Hoy en Madrid, que presentó y dirigió entre 2017 a 2017. Domina el verbo y lleva la radio en las venas.

La periodista Ely del Valle, en su programa de radio. Redes sociales

Empezó su carrera en las ondas como dj en Los 40 Principales, en Bilbao. Tenía 19 años y aún estaba empezando la carrera de Periodismo. Ya entonces se dio cuenta de lo mucho que le gusta ponerse delante de un micrófono. Empezó la carrera porque lo que le gustaba de verdad era escribir. Y enseguida se dio cuenta enseguida de que se se sentía a gusto en una emisora.

Prueba de su buen hacer delante de un micrófono es que ha dirigido y presentado numerosos programas en diversos medios, como cadena Ser, Cope (donde dirigió y presentó el magacín La mañana junto a Enrique Campo entre septiembre de 2009 y julio de 2010) o Radio Nacional, emisora en la que en 1992 dirige el espacio La radio en punto para después hacerse cargo del informativo Buenos días. Ha trabajado mano a mano con Iñaki Gabilondo (82), Carlos Herrera (67) y Julio César Iglesias (81).

También ha pasado mucho tiempo compaginando varios trabajos a la vez. En radio, televisión y prensa escrita, en diarios como ABC, 20 Minutos o La Razón. De su paso por la tele cabe destacar dos programas: Hoy de mañana, en Antena 3, en 1998; y Quédate conmigo, un espacio de variedades del que se hizo cargo en el verano de 2000.

Ely del Valle trabaja en la actualidad en Onda Madrid. Redes sociales

A pesar de su dilatada tratectoria llama la atención que tiene un perfil bajo en las social media. Tiene cuenta en X, @ElydValle, en la que se limita a compartir contenido relacionado con el oficio. "En Onda Madrid (101.3 y 106 FM) desde las 10 de la mañana hasta las 13h de lunes a viernes", destaca en la información de su perfil. A diferencia de otros compañeros de profesión, no postea fotos personales, ni reflexiones, ni momentos destacados de su vida personal. No le interesa.

En Instagram, en cambio, no hay rastro de ella, lo que evidencia su afán por mantenerse al margen del foco. A pesar de trabajar para una numerosa audiencia, prefiere mantener su intimidad. Ella misma ha confesado sentirse cómoda con cierta parcela de anonimato, pues su fama no es tan apabullante: "Mi pequeña cuota de popularidad es muy llevadera".

Eso sí, no se libra de que alguien la reconozca en la calle. Y, curiosamente, no la identifican por su cara, sino por su voz. "Hay taxistas que me reconocen por la voz y que hasta se acuerdan de cuando hacía Los 40 principales. Es increíble", reveló en una entrevista reciente con The Objective. "Me llama muchísimo la atención porque soy muy torpe para esas cosas y creo que no distinguiría a nadie por su voz. Que te reconozcan por la voz al decir buenas tardes siempre me ha llamado la atención. Y me hace ilusión. Dices: esta persona es alguien que me escucha".