La vida de Isabel Rábago fuera de la televisión: su vínculo con el abogado de la familia Arrieta y la exposición de su marido

Isabel Rábago (50 años) está viviendo un año todoterreno. El pasado 7 de enero, la colaboradora ponía fin a más de dos décadas vinculada al grupo Mediaset. La decisión sorprendió a propios y extraños por lo inesperado, dando así paso a una conjetura de rumores que apuntaban a un posible despido por parte de la productora. No obstante, la televisiva desmentía tales informaciones en su perfil de Instagram horas más tarde.

Desde aquel acontecimiento han transcurrido ya más de tres meses. Un tiempo que Rábago ha aprovechado para convertir sus redes sociales en una especie de diario personal en el que compartir los detalles de esta nueva vida alejada de la pequeña pantalla.

Si bien su nombre comenzó a resonar fuertemente gracias a su vínculo a Telecinco, lo cierto es que Isabel Rábago es también abogada. De hecho, ella misma presume de tal profesión en su perfil de Instagram. Una faceta a la que ahora ha sumado un nuevo hito, pues recientemente se ha asociado a Ospina Abogados.

"Bienvenida Isa a la abogacía y a Ospina Abogados". Con estas palabras termina un vídeo publicado por Juan Gonzalo Ospina, abogado penalista del mencionado bufete, en su perfil de Instagram este pasado martes, 8 de abril. Un post en el que el hispano colombiano se muestra en un coche acompañado de Isabel Rábago. Así, ambos confiesan su emoción por haber podido dar paso a una colaboración profesional.

El nombre de Juan Gonzalo Ospina no es desconocido para buena parte de la población. El profesional sabe ya lo que es estar expuesto a la opinión pública, pues ha sido el encargado de llevar la defensa de la familia de Edwin Arrieta en el caso de Daniel Sancho (30). Además, su bufete ha acompañado al actor Juan José Ballesta (37) en su investigación judicial con motivo de una presunta agresión sexual.

Fue el pasado 18 de marzo cuando El Bola concedió una rueda de prensa tras conocerse su exculpación de dicha acusación. Un evento al que pudo acudir EL ESPAÑOL y donde el intérprete se mostró emocionado relatando el calvario vivido este último año y medio. No lo hizo solo. Juan José Ballesta estuvo acompañado de Beatriz Uriarte, socia de Ospina Abogados, quien se ha convertido en un fundamental apoyo en la vida de Isabel Rábago.

La que fuera un rostro recurrente de Telecinco presume frecuentemente de su amistad con la joven abogada en sus perfiles de redes sociales. "Echándote de menos", publicó Isabel Rábago este pasado 8 de abril en su Instagram. Una instantánea en la que se muestra sonriente junto a Uriarte.

Durante sus 20 años en Mediaset España, Rábago ha preferido preservar su vida íntima y relegarla a un segundo plano. No obstante, conocido es que la periodista mantiene una sólida historia de amor con Carlos Rodríguez, a quien conoció en su etapa universitaria y con quien contrajo matrimonio en 2007.

La dupla ha decidido no tener hijos en común por decisión conjunta. Así lo ha revelado la comunicadora en alguna que otra ocasión. "Siempre lo hemos tenido claro y es una elección que no cambio por nada del mundo. Sin hijos puedo hacer muchas cosas a otro tiempo y a otro ritmo", pronunció en Fiesta tiempo atrás.

Tras su salida de la pequeña pantalla hace ya tres meses, varias han sido las fotografías en las que Isabel se ha mostrado cómplice con su razón de amor en su perfil de Instagram. Aunque previo a su marcha de Telecinco ya eran varias las instantáneas que podían verse en sus redes, lo cierto es que, durante este trance, Rábago ha presumido de su marido en numerosas ocasiones.

"En la batalla que me queda, sus brazos son mi mejor y único refugio. Toca seguir, con la tranquilidad de que puedo hacerlo con la conciencia tranquila y la cabeza muy alta. No todos pueden decir lo mismo. Tengo a los mejores a mi lado y soy una leona que no se arrodilla ante nadie. Mucho menos ante las injusticias. Y junto a él surfeo desde hace 32 años todo, absolutamente todo. Y sigo sonriendo", escribió Isabel Rábago en su Instagram el pasado 19 de marzo.

Carlos Rodríguez se ha convertido en un apoyo imprescindible en los momentos más bajos de Rábago durante estos meses. La colaboradora, cabe mencionar, sufrió un revés de salud que la llevó a ingresar en el hospital el pasado 25 de marzo. "Se va acabando el descanso de la guerrera", señaló Isabel en su Instagram.

El apoyo de su hermana

Isabel Rábago ha vuelto a acaparar fuertemente la atención de sus seguidores en Instagram en las últimas horas. Sin embargo, no ha sido ella la principal protagonista. Su hermana Fátima se ha situado en el más absoluto foco después de que la periodista publicara un vídeo de ella posando en lo que parece un shooting de moda.

"Hace unos días Fátima estuvo en España por mi cumple. Yo estoy siempre que ella me necesita. Ella está siempre que la necesito. Arrasó con mis bolsos, el jamón, el vino español y regresó así de preciosa a su casita", escribió Isabel Rábago en su Instagram.

Fátima es la hermana pequeña de Isabel Rábago y cuenta con más de 40.000 seguidores en su perfil de Instagram, donde expone frecuentemente algunos de sus trabajos como modelo e influencer.