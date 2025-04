Pilar Rubio, sobre su separación física de Sergio Ramos: "Lo echo de menos, pero lo importante es tener tiempo de calidad"

Desde hace seis años, la presentadora de televisión Pilar Rubio (47 años) es una de las mujeres más deseadas gracias a los trajes de baño que presenta cada mes de abril. Pilar ha vuelto a sorprender este pasado miércoles, 9 de marzo, con un doble posado en bañador, luciendo tipazo de la mano de la firma Selmark, de la que es imagen.

También ha diseñado la mujer de Sergio Ramos (39) la colección cápsula de moda de baño Wonderlust – Mare 25. Inspirada en civilizaciones antiguas y destinos singulares del mundo, la colección celebra el 50 aniversario de Selmark, que se cumple este año.

EL ESPAÑOL ha visitado el Museo del Traje de Madrid para sentarse a charlar con Pilar Rubio. La presentadora hace un balance de su vida personal actual, la distancia física con Sergio Ramos -éste reside en México, donde juega en el Club de Fútbol Monterrey- y su 'obsesión' por el físico y por estar sana, por dentro y por fuera.

Pilar Rubio en la presentación de su nueva colección con Selmark. Cedida a EL ESPAÑOL

¿En qué momento está ahora, Pilar?

¡Ay! Pues muy bien, ahora que puedo presentar mi sexta colección. Nunca pensé que haría tantas desde que lanzamos la primera. Además, es el comienzo del buen tiempo, ya es casi un ritual cada año. Nos estamos acercando al verano y soy la primera en mostrar las propuestas de baño para esta temporada.

¿Ya ha pensado qué bikini va a ponerse este año?

¡Yo me los pongo todos! (risas). De hecho, te voy a contar un secreto que no le he dicho a nadie: cuando voy a la playa o a la piscina, siempre me llevo tres bañadores. Y no es por no repetir, ¡para nada! Si alguien lleva uno igual al mío, yo feliz, porque los he diseñado yo.

Pero me llevo varios porque no me gusta estar húmeda. No es bueno mantener ciertas zonas mojadas todo el rato, así que me baño, tomo el sol un poco, voy al baño, me cambio y me pongo otro. Es una forma de cuidar mi salud íntima. ¡Consejito! Cambiaos el bañador, no os quedéis con él mojado.

¿Y cómo lleva la 'operación bikini'?

Pues mira, este año me he portado muy bien, así que no he tenido que hacer grandes esfuerzos. Si te cuidas durante todo el año, y no solo el último mes, llegas sin presión. Es cuestión de mantener hábitos: si lo haces bien, todo va mejor.

¿En algún momento de su vida se ha sentido presa de la estética?

¡Qué va! Cada vez menos. En la moda de baño, afortunadamente, hay cada día más diversidad. En las campañas puedes ver todo tipo de morfologías y modelos, incluso en las pasarelas, desde más delgadas hasta más rellenitas. Creo que el sector se está abriendo mucho.

Otra cosa es que, a nivel personal, para mí prima la salud. Y eso va ligado a tener un físico equilibrado, entre grasa y músculo, para sentirme bien y ágil, pero sobre todo para estar sana por dentro. Si te cuidas por dentro, eso se nota por fuera. Si comes bien, tu cuerpo cambia. Si duermes bien, tienes más energía. Y si haces ejercicio, también. No soy estricta, simplemente me siento mejor así. El día que no me muevo, me siento hinchada...

Pilar Rubio en la presentación de su nueva colección con Selmark. Cedida a EL ESPAÑOL

Este año, su situación familiar ha cambiado. ¿Qué planes tiene la familia Ramos-Rubio?

Pues no lo sé. Como viajo todo el año, no diferencio mucho entre vacaciones y trabajo. Si hay que viajar, se viaja. Y si me tengo que quedar en Madrid, me quedaré. Yo vivo el presente: sé lo que tengo que hacer hoy, mañana… ya se verá.

Y ahora que Sergio Ramos está tan lejos, ¿cómo lo está llevando?

Viajo bastante, así que realmente no he notado mucho cambio respecto a cuando vivíamos en París y yo trabajaba aquí. Son solo unas horas más de avión, el resto es igual.

¿Se echan de menos?

Sí, claro. Pero lo importante no es cuánto tiempo estemos juntos, sino la calidad del tiempo que compartimos. Pregunta a las parejas que están todo el día juntas cuánto tiempo de calidad tienen. Lo nuestro es real y de mucha calidad.

¿Vuestros hijos cómo lo llevan?

Ellos saben que tienen que ir al cole, y cuando no, están con su madre o con su padre. Para nosotros no es traumático mudarnos o vivir en dos sitios. Siempre ha sido así.

Sevilla, París y ahora México. Desde esa distancia, ¿cómo ve la situación en España?

Prefiero no pronunciarme mucho. Pero veo a España bastante inestable. A nivel sociopolítico y económico, percibo bastante incertidumbre.

Pilar Rubio en la campaña de Selmark en 2025. Cedida a EL ESPAÑOL

Y cuando salen titulares sobre los privilegios de los personajes públicos, ¿le afectan?

Creo que cada uno tiene circunstancias muy personales y no se puede generalizar. Yo vengo de una familia trabajadora, no de una familia rica.

Se puede ver que lleva un parche de insulina en el brazo. ¿Tiene problemas de diabetes?

No, no tengo azúcar ni nada. Me lo he puesto durante 14 días porque quiero regularme y estudiarme por dentro. Quiero ver cómo suben los picos de azúcar cuando como, para ajustar mi alimentación. Quiero saber qué me viene mejor.

Este anillo (señala) también me ayuda: tiene sensores que miden mis horas de sueño, frecuencia cardíaca, picos de actividad, estrés… y con eso controlo todo. Al final, comer bien es adaptar tu dieta a lo que realmente necesita tu cuerpo. Quiero saber si me viene mejor comer hidratos o proteínas, y por eso me estudio yo misma.

Y por último, hablando de actualidad: ¿qué le parecen las últimas informaciones sobre el rey emérito, sus demandas a Miguel Ángel Revilla y Corinna Larsen? ¿Está de acuerdo con que no se le pueda contrademandar desde España?

¡Uy! No sabía nada… ¿No se le puede denunciar? ¿Tiene inmunidad? No lo entiendo, si ya es Emérito. Pues… no me voy a pronunciar, lo siento. No me quiero meter en ese charco.