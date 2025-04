Kiko Matamoros, ingresado de urgencia tras encontrarse indispuesto, horas después de ausentarse en un acto público

Kiko Matamoros (68 años) ha sido ingresado en un hospital. Tal y como ha adelantado su mujer, Marta López Álamo (28), se encuentra estable tras ser intervenido quirúrgicamente. El colaborador ha tenido que pasar por quirófano en las últimas horas, aunque de momento se desconocen las razones que lo han llevado a esta situación.

Su pareja ha compartido informaciones sobre su estado de salud. El pasado miércoles, 9 de abril, adelantaba en su perfil de Instagram que "iba a ser un día largo". Sin entrar en detalles sobre lo que le ha pasado a Matamoros, apuntaba: "Seguro que sale todo bien".

Lo cierto es que apenas unas horas antes empezó a sentir los primeros síntomas. Algo iba mal. El pasado 8 de abril, durante la presentación de su nuevo programa en la cadena estatal, llamó la atención que no estuvo con sus compañeros en el acto porque no se encontraba bien. Al parecer, empezó a sentir cierto malestar y prefirió apartarse del evento, celebrado en el teatro Eslava de Madrid ante un buen número de medios de comunicación.

El propio Kiko ha ofrecido una actualización sobre su estado con una divertida foto desde la cama del hospital en la que tranquiliza a sus seguidores. "Buenos días, corazones", empieza diciendo. "Estoy igual que mi Madrid. El miércoles remontamos los dos".

Marta, por su parte, ha publicado instantáneas en las redes en las que se puede ver cómo Kiko Matamoros yacía en la cama de un centro sanitario en compañía de su esposa. Con una foto de las manos de la pareja entrelazadas, Marta ha posteado un: "Te amo".

En uno de sus stories, la influencer ha escrito: "Voy a casa... que como no sabía cuándo iba a salir de quirófano, llevo todo el día hasta ahora con 2 cappuccinos, no quería no estar en la habitación cuando lo subiesen. Creo que va a caer una pizza".

Este revés llega en un momento clave para el tertuliano. El próximo 22 de abril se estrena La familia de la tele, un programa en el que colaborará con algunos de sus excompañeros de Sálvame: Belén Esteban (51), María Patiño (53) y Lydia Lozano (64). El formato llega a Televisión Española menos de dos años después de la cancelación del espacio producido por la extinta La Fábrica de la Tele en Telecinco.

Lo cierto es que Kiko Matamoros lleva años haciendo frente a diversos contratiempos de salud. En diciembre de 2024 tuvo que ser ingresado a consecuencia de un problema de esófago. "No me pasa nada, me han hecho una prueba, lo saben los compañeros y la dirección porque tengo un problema de esófago y me han tenido que hacer una prueba definitiva y ya está", explicaba entonces.

En julio de 2020 fue operado de una pancreatitis. Pocos días después de aquella cirugía tuvo que ser intervenido también de la vesícula biliar debido a una infección que había complicado su estado. A pesar de estos inconvenientes, el colaborador siempre se ha mostrado optimista respecto a sus dolencias.