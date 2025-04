Isabel Jiménez y su marido, Álex Cruz, se separan tras 16 años de matrimonio y dos hijos en común

Delicada información la que se ha conocido este miércoles, 9 de abril. La presentadora Isabel Jiménez (43 años) se ha separado de su marido, Álex Cruz, tras 16 años de matrimonio y dos hijos en común, Hugo y Daniel. Una inesperada ruptura amorosa de la que los protagonistas, de momento, no se han pronunciado.

Ha sido la revista Semana la que ha avanzado el quiebre amoroso. Sostiene la publicación que la separación la conocía tan sólo, hasta este miércoles, el entorno más íntimo de la dupla. "Su familia, amigos cercanos y algunos compañeros de profesión", apunta el semanario.

Fiel a su discreción, EL ESPAÑOL ha contactado con Isabel Jiménez, con nulo éxito. La periodista no suele abordar cuestiones de su vida privada y familiar y, de acuerdo a la información que controla este periódico, así se va a mantener. Este medio ha podido confirmar que existe "un bache" y están "viviendo por separado", pero no hay una separación formal.

Álex Cruz junto a sus dos hijos, en la playa, en una fotografía de hace un tiempo.

Se desconocen, en realidad, las causas de esta separación, aunque Informalia descarta de pleno que existan "terceras personas". ¡HOLA!, por su parte, sostiene que ambos "seguirán remando en la misma dirección por el bienestar de sus hijos".

"Es una situación dura y compleja, y la decisión no está tomada. (...) Están separados temporalmente. Son problemas personales en los que no van a entrar, pero lo que te pueda asegurar sin miedo a equivocarme es que no hay terceras personas. Eso está totalmente descartado", se agrega.

Isabel Jiménez y Álex Cruz pasaron por el altar en 2009. Ambos son naturales de Almería, por ello celebraron el enlace en la ciudad, rodeados de familiares y amigos. Alejandro Cruz o Álex, como ella le llama, es ingeniero y muy discreto. Ha preferido mantenerse en un segundo plano, pero siempre cerca de la que hasta ahora era su esposa.

10 años después de darse el 'sí, quiero', la pareja daba la bienvenida a su primer hijo, Hugo, que conseguía llenar de felicidad su hogar. La madrina de Hugo fue Sara Carbonero (41), con quien mantienen una estrecha y fortalecida amistad desde que se conocieron en Mediaset. En 2021, nació su segundo hijo, Dani.

"Sabía que Álex iba a ser muy buen padre, porque es muy niñero, pero ha ido más allá de lo que me pude imaginar. Se levanta a las cuatro de la mañana, cambia pañales. Hace lo que haga falta y estamos al mismo nivel", aseguró tras convertirse en madre. Así define la periodista a sus dos hijos: "Hugo es el 'niño de las mil preguntas' y Dani el 'de la sonrisa eterna'".